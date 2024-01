Des dizaines de Palestiniens tués alors qu’Israël continue de bombarder des maisons et des hôpitaux à Gaza

De nombreux Palestiniens ont été tués et d’autres ont été blessés lors de l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza.

L’agence de presse officielle palestinienne WAFA a rapporté que six Palestiniens ont été tués et d’autres blessés après que des avions militaires et de l’artillerie israéliens ont bombardé la ville de Khan Yunis, dans le sud de Gaza.

Pendant ce temps, les hélicoptères et drones israéliens ont continué à tirer dans le centre et l’ouest de la ville.

Plusieurs Palestiniens ont également été blessés lors d’une frappe de missile israélien qui a visé une maison du quartier d’Al-Daraj, à l’est de la ville de Gaza.

Un certain nombre de civils ont été tués et d’autres ont été blessés par des bombardements d’artillerie, des frappes aériennes israéliennes et des tirs de véhicules d’occupation israéliens dans diverses zones au nord-ouest de la ville de Gaza.

Les avions de combat israéliens ont lancé une série de frappes aériennes ciblant des bâtiments résidentiels dans les quartiers de la ville de Gaza, alors que les ambulances continuent d’avoir du mal à se déplacer pour récupérer les corps des civils tués et des blessés en raison des bombardements et des tirs continus de l’occupation.

L’artillerie israélienne a également visé l’hôpital Al-Awda, dans le quartier Tal Al-Zaatar de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza.

Les environs de la mosquée Al-Dawa, au nord du camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, ont été le théâtre de bombardements d’artillerie violents et continus.

Les bombardements de l’artillerie israélienne ont également visé les environs de l’hôpital Nasser dans la ville de Khan Yunis et, selon des sources, les ambulances ont du mal à se déplacer.

Selon WAFA, les forces d’occupation ont fait sauter une place résidentielle au centre de Khan Yunis.

Al-Jazeera a rapporté que plusieurs Palestiniens ont été tués et d’autres blessés lorsque les forces israéliennes ont pris pour cible une maison dans la ville de Deir Al-Balah, dans le centre de Gaza.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 26 751 Palestiniens ont été tués et 65 636 blessés lors du génocide israélien en cours à Gaza depuis le 7 octobre. Les estimations palestiniennes et internationales indiquent que la majorité des personnes tuées et blessées sont des femmes et des enfants.

(WAFA, PC)