Des dizaines de Palestiniens blessés par des tirs israéliens près d’une colonie illégale en Cisjordanie occupée – médias

Au moins 10 Palestiniens ont été blessés par balles à balles réelles, a indiqué l’organisation médicale, ajoutant que 15 autres ont été blessés par des balles en caoutchouc, selon le journal Haaretz. L’état de ceux qui ont été abattus n’est pas clair.

Plus de 45 personnes ont dû être soignées par des médecins après avoir été étouffées par des gaz lacrymogènes utilisés par l’armée israélienne pour disperser la foule, a rapporté Haaretz, tandis que le Jerusalem Post a déclaré qu’environ 70 Palestiniens avaient été blessés, citant des informations locales. Les violences ont eu lieu dans la ville de Beita, non loin de la ville de Naplouse en Cisjordanie occupée, selon les médias palestiniens.

Les tensions dans la région sont vives depuis des semaines à cause de l’évacuation de la colonie d’avant-poste d’Evyatar – illégale même en vertu de la loi israélienne. Les échauffourées entre les Palestiniens, les colons et les FDI ont été encore envenimées par le meurtre du Palestinien Mohammad Farid Ali Hasan, 20 ans, par l’armée israélienne au début du mois. Les FDI ont déclaré qu’ils l’avaient abattu parce qu’il avait lancé un engin explosif d’un toit en direction des soldats.

Bien que le gouvernement israélien ait ordonné aux colons d’évacuer, leurs structures ne seront pas démolies, suscitant des inquiétudes parmi les Palestiniens que les colons puissent revenir chaque fois que les circonstances changent.

Cela fait suite à un rapport selon lequel une centaine d’anciens soldats israéliens ont écrit une lettre ouverte aux ministres de la Défense et de la Sécurité intérieure du pays, les appelant à mettre fin à la violence des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie.

Les soldats auraient déclaré avoir été témoins directs de ces violences et « n’avait aucun moyen de leur résister ». De tels incidents impliquaient « dommages à la propriété privée, jets de pierres, violences physiques contre les Palestiniens et attaques contre des militants et des forces de sécurité (israéliennes) » a déclaré la lettre rendue publique pour la première fois sur la radio de l’armée israélienne.

Le ministère israélien de la Défense a enregistré un total de 370 incidents de violence en 2020, dont 42 dirigés contre la police et les soldats israéliens.

La semaine dernière, le rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé, Michael Lynk, a déclaré que « les colonies israéliennes constituent un crime de guerre ». Il a ensuite appelé la communauté internationale à prendre des mesures plus actives pour forcer Tel-Aviv à abandonner cette politique.

Ses déclarations ont immédiatement suscité la colère à Tel-Aviv ainsi que parmi les groupes pro-israéliens aux États-Unis, qui l’ont accusé de nier aux Juifs leur histoire.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !