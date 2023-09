Des dizaines de musiciens du monde entier célèbrent l’art de la musique en Russie — RT Games & Culture

En juillet, Sarvjeet Tamta, chanteur principal du collectif folklorique indien Rehmat-e-Nusrat, n’avait aucune idée de l’endroit où se trouvait Kazan. Six semaines plus tard, cependant, le jeune homme de 28 ans et son groupe de six membres partageaient la scène au Tatarstan, en Russie, avec des musiciens interprétant du rock russe, de la soul africaine, du jazz brésilien et du reggae chinois.

Alors qu’il avait à peine 17 ans, Tamta s’est mis au qawwali – musique associée au soufisme mystique de l’Islam en Asie du Sud – et au folk Kumaoni dans son Uttarakhand natal, un État indien de l’Himalaya. Il n’avait jamais voyagé à l’étranger au cours de sa carrière de musicien autodidacte. Cependant, le destin lui réservait une surprise.

En août, Amarrass Records – un label indien, une société d’artistes et de gestion d’événements qui travaille avec Rehmat-e-Nusrat depuis 2019 – a reçu une invitation par courrier électronique du maire de Kazan, Ilsur Metshin, organisateur du festival de Kazan, à jouer dans la capitale du Tatarstan en Russie centrale.















Débuts internationaux

Rehmat-e-Nusrat est une ode au défunt représentant pakistanais du qawwali Ustad Nusrat Fateh Ali Khan (et le gourou musical de Tamta), et a été l’un des grands titres de la journée d’ouverture le 8 septembre au Centre familial de Kazan, où des concerts non-stop les performances des groupes sur deux scènes distinctes ont plongé le public dans divers genres.

Rehmat-e-Nusrat a partagé la scène avec 150 musiciens internationaux de neuf pays, comme le Malien Vieux Farka Touré, qui a participé à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud (d’ailleurs, dont le seul enregistrement live en Inde a eu lieu à le Festival de musique du désert d’Amarrass 2011 au Rajasthan) ; le chanteur afro-soul Nomfuzi ; le compositeur arménien duduk Jivan Gasparyan ; les groupes de rock Kino, The Hatters et Komsomolsk ; le musicien de jazz-funk brésilien Joao Selva ; et la chanteuse indépendante Zulya Kamalova, qui représentait son Tatarstan natal et son pays d’adoption, l’Australie.

Tamta et ses camarades de groupe sont retournés à Delhi et revivaient encore le «l’incroyable hospitalité russe dans la ville de carte postale de Kazan par nos aimables hôtes.»

L’artiste a chaleureusement remercié le maire Metshin d’avoir donné à Rehmat-e-Nusrat l’opportunité de se produire sur un « scène mondiale avec des musiciens de Russie, du Brésil, de Chine, du Mali, d’Arménie, d’Afrique du Sud, de Turquie et d’Australie. »

Le temps presse au festival, ce qui signifie que le groupe n’a réussi à jouer que deux morceaux – « Allah Hoo » et « Man Kunto Maula » – dans leur créneau de 23 minutes stipulé en hommage à Khan. Un numéro de qawwali peut durer jusqu’à 20 minutes, à mesure que la performance atteint un crescendo comme les derviches tourbillonnants des sanctuaires soufis d’Asie du Sud.

Alors que le rideau tombait sur cette édition du festival, marquant la fin d’une belle saison estivale, Azat Abzalov, chef du Département de la culture de Kazan, avait déjà jeté son dévolu sur les années à venir.

« Le festival a le potentiel de devenir un échange d’idées, un excellent moyen de renforcer la compréhension interculturelle et d’attirer l’attention sur la diversité des talents », il a dit.

« Incroyable hospitalité russe »

Pratyaksh Prajapati, un technicien devenu directeur musical chez Amarrass Records, n’a pas tari d’éloges à l’égard des organisateurs.















« La langue pourrait constituer un défi majeur en Russie. Adèle, bénévole au festival, a veillé à ce que nous n’ayons jamais eu de telles difficultés. il a dit. « Elle était une hôte charmante. Elle a fait office d’interprète, nous a fait visiter la belle ville de Kazan et s’est occupée de nos soucis logistiques.

Cependant, Prajapati a regretté leur « bref séjour d’un peu plus de 48 heures. »

«J’aurais aimé que nous ayons plus de temps pour explorer. J’ai été émerveillé par le Kremlin de Kazan, une image déterminante et durable de la ville. C’est vraiment une merveille architecturale avec la mosquée Kul Sharif.

Tamta se souvenait avec tendresse de sa compagne Daria, qui « nous a emmenés faire du shopping dans Bauman Street dans un temps capricieux, car il pleuvait même quelques minutes avant notre représentation. »

La nature joviale de Metshin a touché une grande corde sensible chez les membres du groupe.

« En définissant notre musique lors de la conférence de presse, je lui ai expliqué par l’intermédiaire de l’interprète que notre musique est spirituelle et nous relie au Seigneur… alors lorsqu’un journaliste a posé au maire une question sur ce qu’il ferait s’il pleuvait pendant le festival… il a simplement dit qu’il demanderait aux membres du groupe Rehmat-e-Nusrat de parler avec le Seigneur pour l’arrêter ! Tamta a raconté avec tendresse.

« Et comme par hasard, la pluie s’est arrêtée, pour le plus grand plaisir du public. » il ajouta.

Ses frères d’armes sont Deepak Kumar, un incontournable depuis le lancement de Rehmat-e-Nusrat en 2014, les frères et sœurs Sahil et Samir Hussain de la célèbre école de qawwali de Rampur, Neeraj Upreti et Anubhav Singh. Tous ont exprimé leur gratitude à Amarrass Records pour leur premier voyage international.

Amarrass Records — une odyssée musicale

Le nom de la marque est un mot-valise de deux mots dans l’ancienne langue indienne du sanscrit – « Amar » signifie éternel et « Rass » signifie l’essence – et est l’idée originale d’Ashutosh Sharma, basé à Delhi – qui dirige une agence de voyages dans le cadre de son travail quotidien. – ainsi qu’Ankur Malhotra, installé dans le Wisconsin, DJ et passionné de musique. Le projet transatlantique est un exemple classique d’entreprise numérique du nouvel âge qui transcende les barrières géographiques et est liée par une cause commune : promouvoir des artistes talentueux auprès d’un public mondial.

Amarrass Records est le seul label de musique indigène où chaque disque est découpé individuellement à la main sur des machines de précision importées d’Allemagne et assemblées en Inde. Toutes les pochettes et les pochettes de l’album sont également réalisées en interne par Sharma et Malhotra, avec l’aide d’amis tels que Mahuaa Sen pour « Dubfunded », un album du producteur de musique électronique Ravana et du poète folk du Rajasthan Jumme Khan.















« Le vinyle nous permet de présenter nos archives d’enregistrements sur le terrain, de concerts en direct et de sessions en studio en haute fidélité, ce qui rapproche l’auditeur du son naturel capturé lors des sessions d’enregistrement. » dit Sharma.

Sharma, qui s’est essayé au théâtre amateur dans sa jeunesse, a ressenti une lacune critique dans l’industrie musicale indienne, où « 95 % du tarif réglementaire comprend Bollywood et est largement diffusé lors de grands mariages et d’événements d’entreprise. »

Le label doit également son origine à une tendance selon laquelle des musiciens talentueux tels que Sakhar Khan ne pouvaient pas se rendre dans les grands festivals de musique en raison de « problèmes de santé dus à l’âge avancé ».

Amarrass Music Tour est l’une des façons innovantes du label de promouvoir la musique alternative qui vise à emmener un public intime vers un artiste au-delà du paysage urbain. Bien que le concept ait débuté au Rajasthan, la pandémie de Covid-19 a entre-temps mis à mal ces plans ambitieux et le projet est désormais en mode relance.

Lors d’une tournée musicale similaire dans l’Uttarakhand, Sharma a rencontré Tamta dans son Almora natale il y a quelques années, et c’est ainsi que le groupe a rejoint le label en 2019.

Amarrass Nights est un autre événement annuel du label, qui se déroule généralement entre septembre et avril à Delhi.

Une toute nouvelle saison de soirées musicales a débuté le 22 septembre à Sunder Nursery, un parc patrimonial du XVIe siècle et premier arboretum de Delhi, qui a été restauré et rénové par la Société archéologique de l’Inde et la Fondation Aga Khan, et peut accueillir jusqu’à 20 personnes. environ 2 000 mélomanes.

Le concert d’ouverture de cette année, organisé en association avec le Centre culturel d’Israël, comprenait une performance live de Guy Buttery, guitariste au statut de trésor national en Afrique du Sud, du jazz soul réinterprété par l’Israélien Danny Kuttner, suivi d’une interprétation live de la bande originale d’un pièce du comédien MK Raina sur le poète mystique indien et saint Sant Kabir du XIVe siècle appelé « Kabira Khada Bazaar Mein » avec des voix pop et jazz contemporaines.

Buttery, Kuttner et Himali Mou de Tamta – l’alter ego folklorique Kumaoni de Rehmat-e-Nusrat – se produiront également à la 10e édition du Ziro Music Festival, qui se tiendra dans l’État isolé d’Arunachal Pradesh, au nord-est de l’Inde, à partir du 28 septembre. au 1er octobre.

Le 14 octobre, Rehmat-e-Nusrat sera de retour pour le deuxième spectacle d’Amarrass Nights suivi d’une performance live des frères et sœurs Sreeusha et Sireesha, les jeunes joueurs de mandoline carnatique de Chennai.