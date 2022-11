Des dizaines de moutons se promènent en cercle pendant 12 jours d’affilée dans une vidéo mystérieuse de Chine

Des dizaines de moutons ont mystérieusement tourné en rond pendant au moins 12 jours d’affilée, apparemment sans rime ni raison. Leur propriétaire, Mme Miao, a déclaré que seuls les moutons de l’enclos numéro 13 (sur 34 au total) avaient participé au rituel bizarre, selon un rapport de Metro. Le quotidien chinois People’s Daily a affirmé que les moutons sont en parfaite santé et que personne ne sait vraiment pourquoi ils se sont livrés à ce comportement étrange. On ne sait pas non plus si les moutons ont interrompu leur rituel pour manger ou boire. Le cercle qu’ils traçaient était aussi apparemment presque parfait.

Certaines personnes ont affirmé que cela pourrait être dû à une maladie bactérienne appelée listériose ou “maladie circulaire”, a rapporté le New York Post.

Les plateformes de médias sociaux sont pleines de spéculations, de blagues et de théories du complot.

Le grand mystère du mouton ! Des centaines de moutons marchent en cercle pendant plus de 10 jours en Mongolie intérieure, dans le nord de la Chine. Les moutons sont en bonne santé et la raison de ce comportement étrange reste un mystère. pic.twitter.com/8Jg7yOPmGK– Quotidien du Peuple, Chine (@PDChina) 16 novembre 2022

J’ai besoin que quelqu’un me dise pourquoi des centaines de moutons marchent en cercle depuis 12 jours en Mongolie – Mme Papaw (@mrsballs69) 19 novembre 2022

“Personne ne sait pourquoi”. C’est la listériose. Les moutons à fosse circulaire ont la listériose. Si vous voulez voir un animal confus avec une condition mal comprise s’envoler inutilement vers sa disparition, je suis là. — L’Italien David Icke, Tortues Ninja jusqu’au bout (@FimTarron) 18 novembre 2022

Soyez curieux de savoir quelles sont les lectures EMF…. Ainsi que toutes les basses fréquences audio détectées 😳 Les moutons en Mongolie tournent en rond depuis 10 jours d’affilée https://t.co/ux5oruiq5q– Chris Fleming (@chrisfleming91) 19 novembre 2022

Le New York Post a déclaré que les chèvres et les moutons touchés par la maladie de la listériose meurent généralement dans les 24 à 48 heures suivant l’apparition des symptômes, citant le manuel Merck.

