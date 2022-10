Des dizaines de morts suite à l’ouragan Ian

CHARLESTON, SC –

Les sauveteurs ont recherché des survivants parmi les ruines des maisons inondées de Floride par l’ouragan Ian tandis que les autorités de Caroline du Sud attendaient la lumière du jour pour évaluer les dommages causés par sa frappe là-bas alors que les restes de l’un des ouragans les plus puissants et les plus coûteux à avoir jamais frappé les États-Unis continuaient de pousser vers le nord.

La puissante tempête a terrorisé des millions de personnes pendant la majeure partie de la semaine, frappant l’ouest de Cuba avant de traverser la Floride des eaux chaudes du golfe du Mexique à l’océan Atlantique, où elle a rassemblé suffisamment de force pour un assaut final sur la Caroline du Sud. Maintenant affaibli par un cyclone post-tropical, Ian devait traverser le centre de la Caroline du Nord samedi matin et atteindre le centre-sud de la Virginie dans l’après-midi.

Au moins 30 personnes ont été confirmées mortes, dont 27 personnes en Floride, principalement par noyade, mais d’autres par les séquelles tragiques de la tempête. Un couple de personnes âgées est décédé après que leurs machines à oxygène se soient éteintes en raison d’une panne de courant, ont annoncé les autorités.

Pendant ce temps, des habitants désemparés ont pataugé dans l’eau jusqu’aux genoux vendredi, récupérant ce qu’ils pouvaient de leurs maisons inondées et les chargeant sur des radeaux et des canoës.

“Je veux m’asseoir dans un coin et pleurer. Je ne sais pas quoi faire d’autre”, a déclaré Stevie Scuderi après avoir traversé son appartement de Fort Myers en grande partie détruit, la boue de sa cuisine accrochée à ses sandales violettes.

En Caroline du Sud, le centre de Ian a débarqué près de Georgetown, une petite communauté le long de la baie de Winyah à environ 95 kilomètres au nord de l’historique Charleston. La tempête a emporté des parties de quatre jetées le long de la côte, dont deux reliées à la ville touristique populaire de Myrtle Beach.

Les vents de la tempête étaient beaucoup plus faibles vendredi que lors de l’atterrissage d’Ian sur la côte du golfe de Floride plus tôt dans la semaine. Les autorités et les volontaires sur place évaluaient encore les dégâts alors que les habitants choqués essayaient de donner un sens à ce qu’ils venaient de vivre.

Anthony Rivera, 25 ans, a déclaré qu’il avait dû grimper par la fenêtre de son appartement au premier étage pendant la tempête pour transporter sa grand-mère et sa petite amie au deuxième étage. Alors qu’ils se dépêchaient d’échapper à la montée des eaux, l’onde de tempête avait emporté un bateau juste à côté de son appartement.

“C’est la chose la plus effrayante au monde parce que je ne peux arrêter aucun bateau”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas Superman.”

Même si Ian est passé depuis longtemps en Floride, de nouveaux problèmes ont continué à surgir. Un tronçon de 14 milles (22 kilomètres) de l’Interstate 75 a été fermé vendredi soir dans les deux sens dans la région de Port Charlotte en raison de l’énorme quantité d’eau qui gonfle la rivière Myakka.

Le bilan officiel des morts a grimpé tout au long de la journée de vendredi, les autorités avertissant qu’il augmenterait probablement beaucoup plus une fois que les équipages auraient effectué un balayage plus complet des dégâts. Les recherches visaient les sauvetages d’urgence et les évaluations initiales, a déclaré le directeur de la division de la gestion des urgences de Floride, Kevin Guthrie. Il a décrit une maison submergée comme exemple.

“L’eau était au-dessus du toit, c’est vrai, mais nous avons fait nager un nageur-sauveteur de la Garde côtière et il a pu identifier qu’il s’agissait de restes humains. Nous ne savons pas exactement combien”, a déclaré Guthrie.

Les morts comprenaient une femme de 68 ans emportée dans l’océan par une vague et un homme de 67 ans qui est tombé dans la montée des eaux à l’intérieur de sa maison en attendant d’être secouru.

Les autorités ont également déclaré qu’une femme de 22 ans était décédée après le renversement d’un VTT à la suite d’un lavage de route et qu’un homme de 71 ans avait subi une chute mortelle d’un toit alors qu’il installait des volets anti-pluie. Trois autres personnes sont mortes à Cuba plus tôt dans la semaine.

L’ouragan Ian a probablement causé “bien plus de 100 milliards de dollars” de dégâts, dont 63 milliards de dollars de pertes assurées par le secteur privé, selon la société de modélisation des catastrophes Karen Clark & ​​Co., qui publie régulièrement des estimations éclair des catastrophes. Si ces chiffres sont confirmés, cela ferait d’Ian au moins le quatrième ouragan le plus coûteux de l’histoire des États-Unis.

Dans la banlieue de Sarasota à North Point, en Floride, les habitants de la subdivision Country Club Ridge ont pataugé vendredi dans des rues inondées. John Chihil remorqua solennellement un canot et un autre petit bateau dans l’eau jusqu’aux chevilles.

« Il n’y a vraiment pas grand-chose à ressentir. C’est un acte de Dieu, tu sais ? il a dit. “Je veux dire, c’est tout ce que tu peux faire c’est prier et espérer un jour meilleur demain.”

