Des dizaines de morts signalés à Khan Younis alors qu’Israël intensifie son offensive terrestre « vers l’ouest »

TEL AVIV — Les forces israéliennes ont déclaré lundi qu’elles intensifiaient leur offensive terrestre “à l’ouest” de Khan Younis, dans le sud de Gaza, et les responsables palestiniens de la santé ont déclaré que les forces avaient pris d’assaut un hôpital et engagé de violents combats à proximité d’un autre.

Des dizaines de personnes ont été tuées et blessées, et des milliers ont été forcées de fuir, alors que les forces israéliennes manœuvraient dans l’ouest de Khan Younis avant de prendre d’assaut l’hôpital Al-Khair, à l’ouest de la ville, a déclaré lundi le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf Al-Qudra.

La Société du Croissant-Rouge palestinien prévenu lundi le X d’une situation “extrêmement dangereuse” autour de l’hôpital al-Amal à Khan Younis, où, selon le communiqué, les équipes d’ambulances avaient du mal à atteindre les patients en raison des “bombardements continus”.

Al-Qudra a déclaré plus tôt dans la journée qu’au moins 50 personnes avaient été tuées et plus de 100 blessées dans la région de Khan Younis.

Le Dr Nahud Abu Taima, directeur de chirurgie à al-Nasser, un hôpital majeur de Khan Younis, a fourni à NBC News le même bilan de morts.

Abu Taima a déclaré qu’il y avait une « grave pénurie » de fournitures pour soigner les blessés et a averti que l’hôpital pourrait devenir « une répétition du scénario qui s’est produit dans les hôpitaux du nord et du centre de la bande de Gaza ».

NBC News n’a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante le nombre de victimes ni la situation exacte sur le terrain.

Une Palestinienne pleure lundi alors qu’elle est assise à côté de sa fille blessée à l’hôpital al-Nasser de Khan Younis, dans le sud de Gaza. Mohammed Dahman / AP

Les informations faisant état de violences autour des hôpitaux du sud de Gaza ont suscité l’inquiétude des responsables des droits humains et de la santé.

“Nous sommes profondément préoccupés par les informations faisant état de combats continus à proximité de l’hôpital Al-Amal, et le raid d’aujourd’hui à l’hôpital Al-Kheir à Gaza est profondément inquiétant”, a déclaré le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus. écrit le X.

“Cela doit cesser”, a-t-il déclaré.

Lors d’un briefing Lundi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré qu’Israël avait le droit de se défendre, mais il a ajouté qu’il s’attendait à ce que ses forces le fassent « conformément au droit international et pour protéger les innocents dans les hôpitaux, le personnel médical et les patients ». , autant que possible.”

Dans un communiqué, l’armée israélienne a déclaré qu’elle approfondissait ses manœuvres terrestres « à l’ouest » de Khan Younis et a réitéré les allégations selon lesquelles le Hamas « s’encastre dans la population civile » et « dans des sites tels que les hôpitaux et les écoles ».

L’armée israélienne n’a pas répondu aux questions quant à savoir si les forces opéraient dans ou autour des hôpitaux d’Al-Khair ou d’al-Amal.

Des familles palestiniennes fuient Khan Younis par la route côtière au milieu des bombardements israéliens lundi. Mohammed Talatene / Mohammed Talatene

Un médecin américain présent à Gaza, dans le cadre d’une mission visant à fournir des soins médicaux aux civils, a déclaré que c’était une « journée horrible », décrivant un « exode massif » de personnes fuyant vers le sud depuis Khan Younis et Al-Mawasi, au sud-ouest de Khan Younis. . Reuters a rapporté que les troupes avaient avancé dans le district d’Al-Mawasi, près de la côte méditerranéenne, “pour la première fois”.

Al-Mawasi est considérée comme une zone humanitaire où les civils peuvent rechercher une sécurité relative.

L’armée israélienne n’a pas répondu aux questions spécifiques quant à savoir si ses forces opéraient à Al-Mawasi, mais a déclaré : « Al-Mawasi est considérée comme une zone plus sûre. »

« Les routes sont remplies de familles qui partent par tous les moyens », a déclaré le Dr Zaher Sahloul, président de MedGlobal, une organisation qui fournit une aide médicale lors des crises humanitaires.

Il a déclaré que la plupart des membres du personnel médical et des patients avaient fui l’hôpital al-Nasser et que les patients qui avaient été transportés d’urgence dans l’établissement avec de nouvelles blessures n’avaient « aucun personnel pour les soigner ».

Dans une vidéo capturée par l’équipe de NBC News sur le terrain, on pouvait voir des familles fuyant Khan Younis plus au sud, en direction de Rafah, à la recherche d’une sécurité relative alors que des nuages ​​de fumée noire s’élevaient dans le ciel. Beaucoup emportaient le peu de biens avec lesquels ils ont réussi à fuir, tandis que d’autres berçaient leurs bébés dans leurs bras.

« Ils nous détruisent », a déclaré Ayad Abed alors qu’elle était poussée sur la route dans un fauteuil roulant avec un bébé dans les bras.

Des nuages ​​de fumée lors du bombardement israélien de Khan Younis, dans le sud de Gaza, lundi. AFP-Getty Images

Le bébé, dit-elle, était son petit-enfant. « Ils ont tué ma belle-fille », a-t-elle déclaré, faisant référence à la mère du bébé.

Abed a déclaré que sa famille vivait à Khan Younis, près de l’hôpital al-Nasser et qu’elle avait été forcée de fuir après que les bombes aient été larguées « toute la nuit ». … Cela ne s’est pas arrêté une seule minute.»

À l’extérieur de chez elle, dit-elle, il y avait « des cadavres partout dans la rue. Des dizaines de cadavres dans la rue. Désormais, elle et sa famille espèrent simplement pouvoir arriver à Rafah.

De retour à la maison, dit-elle, « il ne nous reste plus rien pour nous ».