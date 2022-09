Des dizaines de morts, plus de 1 200 arrêtés en Iran alors que le régime met en garde contre une répression « décisive »

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au moins 41 personnes ont été tuées et plus de 1 200 personnes ont été arrêtées alors que les Iraniens protestaient contre la mort en détention de Mahsa Amini, 22 ans, lundi.

Les manifestants exigent la fin du port obligatoire du hijab et d’autres violations des droits des femmes en Iran. Les statistiques exactes sur les victimes et les arrestations ne sont disponibles que pour le gouvernement iranien, mais les médias d’État ont offert un aperçu des retombées de plus de 10 jours de troubles.

Le régime a cherché à réprimer les protestations en couper l’accès aux médias sociaux dans plus d’une douzaine de villes ces derniers jours, une décision qui a empêché le meurtre généralisé de manifestants lors de précédents troubles.

Le président iranien Ebrahim Raisi a averti les manifestants que son régime agirait “de manière décisive” pour mettre fin à la violence.

PROTESTATIONS EN IRAN : L’ARMÉE VOUE À “AFFRONTER L’ENNEMI”

LA « POLICE DE LA MORALITÉ » D’IRAN ACCUSÉE D’AVOIR ASSASSINÉ UNE FEMME POUR NE PAS PORTER CORRECTEMENT LE HIJAB, CRÉANT DES PROTESTATIONS

Cependant, toutes les personnes blessées ou tuées n’étaient pas des manifestants. Au moins cinq membres du groupe paramilitaire iranien Basij ont également été tués, selon les médias officiels. Le groupe est lié au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et a agi en tant qu’exécuteur.

Les troubles ont été les plus graves dans la région du nord-est de l’Iran, où réside une grande partie de la minorité kurde du pays. Amini était elle-même kurde.

Des protestations ont éclaté après que la police des mœurs a arrêté la jeune femme pour ne pas avoir porté correctement le hijab lors d’une visite à Téhéran. Elle a subi de graves blessures pendant sa garde à vue et est décédée plus tard à l’hôpital après être tombée dans le coma.

Les autorités iraniennes auraient rejeté la responsabilité de la mort d’Amini, affirmant qu’elle s’était simplement effondrée pendant sa détention. Cependant, la famille d’Amini dit avoir trouvé des preuves de coups sur son corps lorsqu’ils sont arrivés à l’hôpital.

La mort d’Amini a conduit des milliers de femmes à se débarrasser de leur hijab lors d’événements de protestation, certaines les brûlant même dans la rue.