Une manifestation anti-ONU a été brutalement réprimée après la publication sur les réseaux sociaux d’images de l’attaque contre un policier.

Au moins 40 personnes ont été tuées et 56 autres blessées lorsque les troupes congolaises ont violemment réprimé mercredi une manifestation contre la mission de maintien de la paix de la MONUSCO des Nations Unies à Goma, a confirmé jeudi le gouvernement de la République démocratique du Congo.

Le communiqué officiel de Kinshasa chiffre le nombre de morts à 43, bien que le bureau des droits de l’homme de l’ONU ait affirmé détenir des informations indiquant que le nombre réel de morts pourrait être plus élevé. 158 autres personnes ont été arrêtées, selon les autorités.

Le gouvernement a ouvert une enquête militaire sur cet incident. Des troupes auraient été envoyées pour disperser la manifestation après la publication sur les réseaux sociaux d’images montrant des personnes en civil battant un policier ligoté avec des bâtons et des pierres. Reuters n’a pas été en mesure de vérifier l’origine des images et les organisateurs de la manifestation ont appelé les participants à rester pacifiques.

De nombreuses personnes blessées lors de la répression brutale se sont présentées à la clinique de la Croix-Rouge internationale avec de graves blessures par arme blanche ou par balle après la manifestation, a déclaré vendredi à Reuters la directrice de la branche, Anne-Sylvie Linder. « Certains étaient morts à leur arrivée», a-t-elle ajouté, tandis que des images publiées sur les réseaux sociaux semblaient montrer des soldats ramassant des corps dans la rue dans un convoi de camions traversant Goma.

La MONUSCO a publié une déclaration suite au massacre encourageant le gouvernement congolais à «mener une enquête rapide et indépendante et… traiter les personnes détenues avec humanité et respecter leurs droits.» La mission s’est déclarée préoccupée par les menaces de violence et a exprimé ses condoléances pour ceux qui ont péri dans la mêlée.

Une manifestation similaire l’année dernière contre la MONUSCO, qui, selon les habitants, n’a pas réussi à les protéger contre des années de violence des milices, a fait au moins 15 morts, dont trois soldats de maintien de la paix de l’ONU, alors que les troupes de l’ONU, bien armées, affrontaient des centaines de civils armés de pierres et de pierres. des cocktails Molotov ont vandalisé et incendié les bâtiments de la mission internationale.

Cette protestation a commencé à Goma et s’est étendue à Butembo. Un journaliste de Reuters a personnellement observé que les troupes de l’ONU abattaient deux manifestants à Goma, alors même qu’il avait été conseillé aux soldats de maintien de la paix de limiter leurs mesures de contrôle des foules aux gaz lacrymogènes et aux tirs de sommation. Certains travailleurs de l’ONU ont été transférés dans des camps sous protection militaire après la manifestation de 2022 alors que les manifestants descendaient chez eux.

La mission jeunesse du parti au pouvoir congolais a demandé que l’ONU quitte le pays en raison de son inefficacité perçue. La MONUSCO a quelque peu réduit ses effectifs depuis novembre 2021, alors qu’elle comptait plus de 12 000 soldats et 1 600 policiers déployés à travers le pays, mais les tensions restent vives alors que les milices, certaines liées à des groupes terroristes comme l’État islamique (EI, anciennement ISIS/EIIL), continuent de terroriser. civils malgré la présence internationale censée les repousser.