Des dizaines de morts et des millions sans électricité après la marche meurtrière d’Hélène dans le sud-est des États-Unis

PERRY, Floride — PERRY, Floride (AP) – Ouragan Hélène a causé des dizaines de morts et des milliards de dollars de destruction dans une large partie du sud-est des États-Unis lors de sa traversée, et plus de 3 millions de clients ont commencé le week-end sans électricité et pour certains avec une menace continue d’inondations.

Hélène soufflé à terre dans la région de Big Bend en Floride, un ouragan de catégorie 4 jeudi soir, avec des vents de 225 km/h, puis s’est rapidement propagé à travers la Géorgie, les Carolines et le Tennessee, déracinant des arbres, brisant des maisons et envoyant des ruisseaux et des rivières sur leurs rives et mettant à rude épreuve les barrages.

L’ouest de la Caroline du Nord a été essentiellement isolé en raison de glissements de terrain et d’inondations qui ont forcé la fermeture de l’Interstate 40 et d’autres routes. Il y a eu des centaines de sauvetages aquatiques, aucun plus dramatique que dans le comté rural d’Unicoi, dans l’est du Tennessee, où des dizaines de patients et de personnel ont été arrachés par hélicoptère du toit d’un hôpital entouré par les eaux d’une rivière en crue.

La tempête, désormais un cyclone post-tropical, devrait planer sur la vallée du Tennessee samedi et dimanche, a indiqué le National Hurricane Center. Plusieurs avertissements d’inondations et de crues soudaines sont restés en vigueur dans certaines parties du sud et du centre des Appalaches, tandis que des avertissements de vents violents couvraient également certaines parties du Tennessee et de l’Ohio.

Parmi les au moins 44 personnes tuées dans la tempête figuraient trois pompiers, une femme et ses jumeaux d’un mois, ainsi qu’une femme de 89 ans dont la maison a été frappée par la chute d’un arbre. Selon un décompte d’Associated Press, les décès sont survenus en Floride, en Géorgie, en Caroline du Nord, en Caroline du Sud et en Virginie.

En Caroline du Nord, un lac présenté dans le film « Dirty Dancing » a dépassé un barrage et les quartiers environnants ont été évacués, même s’il n’y avait aucune crainte immédiate que cela échoue. Des personnes ont également été évacuées de Newport, dans le Tennessee, une ville d’environ 7 000 habitants, en raison d’inquiétudes concernant la présence d’un barrage à proximité, bien que les responsables aient déclaré plus tard que la structure n’avait pas cédé.

Des tornades ont frappé certaines régions, dont une dans le comté de Nash, en Caroline du Nord, qui ont grièvement blessé quatre personnes.

Atlanta a reçu un record de 11,12 pouces (28,24 centimètres) de pluie en 48 heures, le record que la ville ait connu en deux jours depuis le début de la tenue des registres en 1878, a déclaré le Bureau du climatologue d’État de Géorgie sur la plateforme sociale X. Certains quartiers étaient si gravement inondés que seuls les toits des voitures pouvaient être vus dépassant de l’eau.

Moody’s Analytics a déclaré s’attendre à des dommages matériels compris entre 15 et 26 milliards de dollars.

Le changement climatique a exacerbé les conditions qui permettent à de telles tempêtes de se développer, s’intensifiant rapidement dans les eaux qui se réchauffent et se transformant en de puissants cyclones parfois en quelques heures.

Big Bend, en Floride, est une partie de l’État où les marais salants et les forêts de pins s’étendent à perte de vue, et où les complexes immobiliers en copropriété et les centres commerciaux qui ont découpé une grande partie des côtes de l’État sont largement absents.

C’est un endroit où Susan Sauls Hartway et son Chihuahua de 4 ans, Lucy, pouvaient se permettre de vivre à quelques pas de la plage avec son salaire de femme de ménage.

Du moins, jusqu’à ce que sa maison soit emportée par Hélène.

Vendredi après-midi, Hartway a erré dans sa rue près d’Ezell Beach, à la recherche de l’endroit où la tempête aurait pu déposer sa maison.

« C’est parti. Je ne sais pas où c’est. Je ne le trouve pas », a-t-elle déclaré à propos de sa maison.

Née et élevée dans le comté rural de Taylor, Hartway a déclaré qu’il n’y avait nulle part au monde où elle préférerait être, même après Hélène. Mais elle a vu des résidents plus riches de l’extérieur de l’État acheter des résidences secondaires ici. Elle se demande combien d’entre eux seront vendus – et qu’arrivera-t-il aux habitants qui n’ont nulle part où aller.

« Il y a tellement de monde ici qu’ils n’ont nulle part où aller maintenant. C’était tout ce qu’ils avaient », a-t-elle déclaré.

La communauté a été directement touchée par trois ouragans depuis août 2023.

Les cinq personnes décédées dans un comté de Floride se trouvaient dans des quartiers où les habitants ont été invités à évacuer, a déclaré Bob Gualtieri, le shérif du comté de Pinellas, dans la région de Saint-Pétersbourg. Certains restés ont dû se cacher dans leurs greniers pour échapper à la montée des eaux. Il a ajouté que le nombre de morts pourrait augmenter à mesure que les équipes font du porte-à-porte dans les zones inondées.

D’autres décès ont été signalés en Géorgie et dans les Carolines, notamment deux pompiers de Caroline du Sud et un pompier de Géorgie qui sont morts lorsque des arbres ont heurté leurs camions. Le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, a signalé au moins un décès dans son État.

Lorsque l’eau est arrivée jusqu’aux genoux dans la maison de Kera O’Neil à Hudson, en Floride, elle a su qu’il était temps de s’échapper.

« Il y a un moment où vous pensez : ‘Si cette eau dépasse le niveau du poêle, nous n’aurons plus beaucoup d’espace pour respirer' », a-t-elle déclaré, se rappelant comment elle et sa sœur ont pataugé dans l’eau jusqu’à la poitrine. avec un chat dans une cage en plastique et un autre dans une boîte en carton.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il priait pour les survivants et le chef de l’Agence fédérale de gestion des urgences s’est rendu sur place. L’agence a déployé plus de 1 500 travailleurs et a participé à 400 sauvetages vendredi soir.

Les autorités ont exhorté les personnes coincées à appeler les sauveteurs et à ne pas marcher dans les eaux de crue, les avertissant qu’elles peuvent être dangereuses en raison des fils sous tension, des eaux usées, des objets pointus et autres débris.

En Géorgie, un groupe de services publics d’électricité a mis en garde contre des dommages « catastrophiques » aux infrastructures des services publics, avec plus de 100 lignes de transmission à haute tension endommagées. Et les responsables de Caroline du Sud, où plus de 40 % des clients étaient sans électricité, ont déclaré que les équipes avaient dû se frayer un chemin à travers les débris juste pour déterminer ce qui restait encore debout à certains endroits.

L’ouragan est arrivé à terre près de l’embouchure de la rivière Aucilla, à environ 30 kilomètres au nord-ouest de l’endroit où L’ouragan Idalia a frappé l’année dernière, à peu près avec la même férocité. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré que les dégâts causés par Helene semblent être plus importants que les effets combinés d’Idalia et de l’ouragan Debby en août.

Les destructions se sont étendues bien au-delà de la Floride.

Une coulée de boue dans les Appalaches a emporté une partie d’une autoroute interétatique à la frontière entre la Caroline du Nord et le Tennessee.

Une autre glissade a frappé des maisons en Caroline du Nord et les occupants ont dû attendre plus de quatre heures pour être secourus, a déclaré Ryan Cole, directeur adjoint des services d’urgence du comté de Buncombe. Son centre 911 a reçu plus de 3 300 appels en huit heures vendredi.

« C’est quelque chose auquel nous allons devoir faire face pendant de nombreux jours et semaines à venir », a déclaré Cole.

Les prévisionnistes ont mis en garde contre des inondations en Caroline du Nord qui pourraient être pires que tout ce qui a été vu au cours du siècle dernier. La Garde nationale du Connecticut a envoyé un hélicoptère pour aider.

Hélène était la huitième tempête nommée de la saison des ouragans dans l’Atlantique, qui a débuté le 1er juin. La National Oceanic and Atmospheric Administration a prédit une saison supérieure à la moyenne cette année. à cause des températures océaniques record.

___

Payne a rapporté de Tallahassee, en Floride, et Hollingsworth a rapporté de Kansas City, Missouri. les journalistes d’Associated Press Seth Borenstein à New York ; Jeff Amy à Atlanta ; Russ Bynum à Valdosta, Géorgie ; Danica Coto à San Juan, Porto Rico ; Andrea Rodríguez à La Havane ; Mark Stevenson et María Verza à Mexico ; et Claire Rush de Portland, Oregon, ont contribué.