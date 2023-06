Des dizaines de morts et des centaines de prisonniers après le déraillement de trains de voyageurs en Inde

Deux trains de voyageurs ont déraillé en Inde vendredi, tuant au moins 50 personnes et piégeant des centaines d’autres à l’intérieur d’une douzaine d’autocars endommagés, ont indiqué des responsables.

Environ 400 personnes ont été transportées dans des hôpitaux après l’accident, qui s’est produit dans l’est de l’Inde, à environ 220 kilomètres au sud-ouest de Calcutta, ont indiqué des responsables. La cause faisait l’objet d’une enquête.

Dattatraya Bhausaheb Shinde, le plus haut administrateur du district de Balasore, a déclaré qu’au moins 50 personnes étaient mortes.

Près de 500 policiers et secouristes avec 75 ambulances et bus ont répondu à l’accident, selon Pradeep Jena, le plus haut bureaucrate de l’État d’Odisha.

Les sauveteurs tentaient de libérer 200 personnes craignant d’être piégées dans l’épave, a déclaré DB Shinde, un autre administrateur de Balasore.

Des personnes inspectent un wagon endommagé après l’accident de vendredi. (Press Trust of India/Associated Press)

Amitabh Sharma, porte-parole du ministère des chemins de fer, a déclaré que 10 à 12 wagons d’un train ont déraillé et que des débris de certains des wagons mutilés sont tombés sur une voie voisine. Il a été percuté par un autre train de voyageurs venant en sens inverse.

Jusqu’à trois voitures du deuxième train ont également déraillé.

L’agence de presse Press Trust of India a déclaré que le Coromandel Express déraillé voyageait de Howrah dans l’État du Bengale occidental à Chennai, la capitale de l’État du sud du Tamil Nadu.

Le Premier ministre indien Narendra Modi s’est dit bouleversé par l’accident.

Affligé par l’accident de train à Odisha. En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt. A parlé au ministre des Chemins de fer @AshwiniVaishnaw et a fait le point sur la situation. Des opérations de sauvetage sont en cours sur le site de l’accident et tout… —@Narendra Modi

« En cette heure de deuil, mes pensées vont aux familles endeuillées. Que les blessés se rétablissent bientôt », a tweeté Modi, qui a déclaré avoir parlé au ministre des chemins de fer et que « toute l’aide possible » était offerte.

Malgré les efforts du gouvernement pour améliorer la sécurité ferroviaire, plusieurs centaines d’accidents se produisent chaque année sur les chemins de fer indiens, le plus grand réseau ferroviaire sous une seule direction au monde.

En août 1995, deux trains sont entrés en collision près de New Delhi, tuant 358 personnes dans le pire accident ferroviaire de l’histoire de l’Inde.

La plupart des accidents ferroviaires sont imputés à une erreur humaine ou à un équipement de signalisation obsolète.

Plus de 12 millions de personnes empruntent chaque jour 14 000 trains à travers l’Inde, voyageant sur 64 000 kilomètres de voies.