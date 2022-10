Des dizaines de morts et de disparus après des inondations soudaines et des glissements de terrain aux Philippines

Des crues soudaines et des glissements de terrain déclenchés par des pluies torrentielles ont fait au moins 50 morts, y compris dans une province du sud des Philippines durement touchée, où l’on craint que 60 villageois ne soient portés disparus et enterrés dans une énorme coulée de boue chargée de rochers, d’arbres et de débris, selon des responsables dit samedi.

Au moins 42 personnes ont été emportées par des eaux de crue déchaînées et se sont noyées ou ont été touchées par des coulées de boue remplies de débris dans trois villes de la province de Maguindanao de jeudi soir à tôt vendredi, a déclaré Naguib Sinarimbo, ministre de l’Intérieur d’une région autonome musulmane de cinq provinces gouvernées par anciens guérilleros séparatistes.

Huit autres personnes sont mortes ailleurs dans le pays suite à l’assaut de la tempête tropicale Nalgae, qui s’est abattue sur la province orientale de Camarines Sur tôt samedi, a annoncé l’agence gouvernementale d’intervention en cas de catastrophe.

Des dizaines de maisons détruites dans le village

Mais le pire impact de la tempête à ce jour a été une coulée de boue qui a enseveli des dizaines de maisons avec jusqu’à 60 personnes dans le village tribal de Kusiong, dans la ville de Datu Odin Sinsuat de Maguindanao, a déclaré Sinarimbo à l’Associated Press par téléphone, citant des témoignages de villageois.

Lieutenant-colonel d’armée Dennis Almorato, qui s’est rendu samedi dans la communauté touchée par la coulée de boue, a déclaré que le déluge de boue avait enseveli environ 60 maisons rurales. Il n’a donné aucune estimation du nombre de villageois qui auraient pu être enterrés dans la coulée de boue, qu’il a décrite comme “écrasante”.

Un habitant passe samedi devant une maison détruite dans le village touché par un glissement de terrain de Kusiong, à Datu Odin Sinsuat, dans la province de Maguindanao, dans le sud des Philippines. (Ferdh Cabrera/AFP/Getty Images)

Au moins 13 corps, pour la plupart des enfants, ont été déterrés vendredi et samedi par des sauveteurs à Kusiong, a déclaré Sinarimbo.

“Cette communauté sera notre point zéro aujourd’hui”, a-t-il déclaré, ajoutant que du matériel lourd et davantage de secouristes avaient été déployés pour intensifier les travaux de recherche et de sauvetage.

“Il a été frappé par des torrents d’eau de pluie avec de la boue, des rochers et des arbres qui ont emporté des maisons”, a déclaré Sinarimbo.

Parmi les pires catastrophes dans le sud depuis des années

Le village côtier, qui se trouve au pied d’une montagne, est accessible par la route, permettant à davantage de sauveteurs d’être déployés samedi pour faire face à l’une des pires catastrophes liées aux conditions météorologiques à avoir frappé le sud du pays depuis des décennies, a-t-il déclaré.

Citant des rapports de maires, de gouverneurs et de responsables de la réponse aux catastrophes, Sinarimbo a déclaré que 27 personnes sont mortes principalement par noyade et glissements de terrain dans la ville de Datu Odin Sinsuat, 10 dans la ville de Datu Blah Sinsuat et cinq dans la ville d’Upi, toutes à Maguindanao.

Un sauveteur transporte un enfant à travers les eaux de crue à Zamboanga, dans le sud des Philippines, samedi. (Garde côtière philippine/Associated Press)

Un décompte officiel de 67 morts à Maguindanao vendredi soir a été rappelé par les autorités après avoir découvert un double comptage de victimes.

Les pluies exceptionnellement fortes ont inondé plusieurs villes de Maguindanao et des provinces périphériques dans une région montagneuse aux plaines marécageuses, qui deviennent comme un puisard lors d’une averse. Les eaux de crue ont rapidement augmenté dans de nombreux villages de basse altitude, forçant certains habitants à grimper sur leurs toits, où ils ont été secourus par les troupes de l’armée, la police et des volontaires, a déclaré Sinarimbo.

La garde côtière a publié des photos de ses sauveteurs pataugeant dans des eaux de crue brunâtres à hauteur de poitrine pour sauver des personnes âgées et des enfants à Maguindanao. De nombreuses zones inondées n’avaient pas été inondées depuis des années, y compris la ville de Cotabato, où Sinarimbo a déclaré que sa maison avait été inondée.

Un policier, à gauche, regarde un cycliste passer devant la montée des eaux de la rivière Marikina à Marikina, aux Philippines, samedi. (Jam Sta Rosa/AFP/Getty Images)

Le temps orageux dans une grande partie du pays a incité les garde-côtes à interdire les voyages en mer dans des mers dangereusement agitées alors que des millions de Philippins prévoyaient de voyager pendant un long week-end pour visiter les tombes de parents et pour des réunions de famille le jour de la Toussaint dans le nation majoritairement catholique romaine. Plusieurs vols intérieurs ont également été annulés, bloquant des milliers de passagers.

Les larges bandes de pluie de Nalgae, la 16e tempête à frapper l’archipel des Philippines cette année, lui ont permis de déverser de la pluie dans le sud du pays même si la tempête soufflait plus au nord, a déclaré le prévisionniste gouvernemental Sam Duran.