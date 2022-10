Des dizaines de morts et de blessés lors des célébrations d’Halloween dans le quartier d’Itaewon à Séoul

Commentez cette histoire Commentaire

SÉOUL – Au moins 149 personnes sont mortes et 75 autres ont été blessées samedi soir jusqu’au début de dimanche après qu’une foule immense célébrant Halloween dans les rues étroites et les ruelles du quartier Itaewon de Séoul se soit entassée si étroitement que beaucoup ne pouvaient ni bouger ni respirer, selon les responsables des sapeurs-pompiers.

Des témoins ont rapporté une scène chaotique de fêtards – jusqu’à 100 000, selon certaines estimations – massés dans quelques pâtés de maisons près de la station de métro Itaewon. Le quartier des restaurants et des bars est populaire auprès des jeunes et des touristes étrangers.

De nombreuses victimes avaient entre 20 et 30 ans, bien que certaines soient des adolescents, ont déclaré les pompiers. Ils comprenaient à la fois des Coréens et des étrangers. Dans une rue, alors que le chaos contenu tourbillonnait autour d’eux, des paires de jeunes ont désespérément pratiqué la RCR sur des personnes allongées sur le trottoir.

Ce qui n’était pas évident tôt dimanche matin était un événement déclencheur, s’il y en avait un. Alors que des rumeurs circulaient, aucun rapport n’a fait surface immédiatement sur quelque chose déclenchant une vague de personnes quelque part dans les environs.

Les services d’urgence ont commencé à recevoir des dizaines d’appels téléphoniques frénétiques vers 22 h 30, heure locale, selon les médias locaux, tous signalant des victimes souffrant de troubles respiratoires ou de détresse cardiaque. Environ 50 minutes plus tard, selon les rapports, les pompiers ont augmenté la gravité de l’incident, envoyant quelque 2 400 intervenants d’urgence et environ 142 ambulances.

La densité de la foule était telle que les gens se resserraient de plus en plus, une situation aggravée par le fait que certains faisaient encore la fête dans les rues tandis que d’autres sortaient des bars et des clubs pour rentrer chez eux.

“Alors que les gens à l’avant tombaient, ceux à l’arrière étaient écrasés”, a déclaré un témoin à l’agence de presse Yonhap.

Bientôt, des corps couverts de couvertures bleues ont été disposés sur le trottoir avec des spectateurs déconcertés et confus errant au milieu d’eux.

Les gens qui une heure plus tôt avaient célébré pleuraient et se couvraient le visage d’horreur, ont montré des vidéos et des images fixes de la scène. Beaucoup étaient costumés de toutes sortes de vêtements, des vêtements de fête flashy aux costumes criards d’Halloween.

Environ 45 personnes sont mortes sur les lieux et les autres sont mortes dans des hôpitaux, a déclaré un responsable local lors d’une conférence de presse.

Alors que les informations devenaient plus sérieuses, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a appelé “tous les ministères et agences concernés” à venir en aide aux blessés. Il a ordonné une enquête immédiate, qui sera dirigée par le Premier ministre du pays.

Itaewon est un centre coloré de la vie nocturne de Séoul. Dans une ville qui peut les faire se sentir mal accueillis, les étrangers affluent dans la région. La communauté gay de Séoul y est également centrée. Et bien qu’il existe d’autres quartiers de vie nocturne – Gangnam est populaire auprès des riches expatriés et des séoulites d’élite, et Hongdae est populaire auprès des étudiants – Itaewon a tendance à avoir une foule plus diversifiée et cohérente.

Avec la plupart des restrictions sur les coronavirus abandonnées, il s’agissait de la première grande célébration d’Halloween à Séoul depuis que la pandémie a frappé en 2020. En 2021, de nombreuses personnes sont restées à la maison et des règles strictes ont empêché ceux qui sont sortis de devenir trop exubérants. L’excitation refoulée s’est déchaînée vendredi: dans les bars et les clubs, les clients ont exprimé leur surprise face à la foule d’Itaewon – et certaines craintes quant au chaotique samedi.

L’incrédulité, la confusion et le choc se lisaient sur les visages des jeunes encore sur les lieux dimanche matin. Dans les ruelles à quelques rues de là, certains fêtards se délectaient encore dans les bars. Beaucoup n’étaient pas au courant de la catastrophe jusqu’à ce qu’ils tentent de partir et se retrouvent bloqués par les véhicules d’urgence et les fonctionnaires qui avaient pris le contrôle de la zone principale, transportant les corps dans des ambulances.

Alors que les familles recherchaient leurs proches disparus, de nombreux corps n’étaient toujours pas identifiés. Ils avaient été transférés dans un gymnase voisin pour identification, qui commençait tout juste à 4 h 30, heure locale.

La Canadienne Erin O’Toole, professeur d’anglais en Corée du Sud depuis une décennie, a déclaré que la région d’Itaewon était devenue de plus en plus populaire pour les célébrations d’Halloween. Elle avait prévenu ses amis de venir au plus tard à 16 heures par peur de la foule.

“Je savais que ce soir serait fou, mais je ne savais pas que ce serait aussi mauvais”, a-t-elle déclaré en larmes.

Lorsque des journalistes ont demandé aux pompiers ce que les familles essayant de localiser des proches devraient penser, un responsable a déclaré qu’il n’était pas possible de dire si ceux qui n’avaient toujours pas été retrouvés après plusieurs heures devaient être présumés morts.

Les responsables de Séoul ont déclaré qu’ils tenaient une liste des personnes appelant pour poser des questions sur des proches disparus. La police locale a déclaré qu’il n’y avait pas encore de système mis en place pour que les familles soient informées du statut des victimes à moins qu’elles ne connaissent l’hôpital où un être cher avait été emmené.

La tragédie d’Itaewon semble être la catastrophe la plus meurtrière en Corée du Sud depuis 2014, lorsque le naufrage du ferry Sewol a tué 304 personnes.

C’était le deuxième écrasement mortel majeur ce mois-ci. Au moins 130 personnes ont été tuées le 1er octobre dans un stade de football en Indonésie lorsque la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des supporters, selon une enquête du Washington Post.

Ces béguins sont souvent motivés par la panique ou l’urgence lors de grands événements, qu’ils soient festifs, religieux ou circonstanciels. En mai, au moins 31 personnes sont mortes après qu’une foule se soit précipitée pour obtenir des biens gratuits lors d’un événement caritatif au Nigeria, a rapporté Al Jazeera. En janvier, selon CNN, au moins une douzaine de personnes ont été tuées dans un sanctuaire sacré en Inde le jour du Nouvel An.

L’une des bousculades les plus meurtrières de l’histoire moderne s’est produite en Arabie saoudite en 2015 lors du hajj, le pèlerinage annuel à La Mecque. Au moins 2 411 personnes ont été tuées, selon un décompte de l’Associated Press.

Choi Boseong avait envoyé un texto à sa petite amie vers 21 heures, heure locale, samedi, au cours de ce qui était censé être une soirée amusante avec ses deux meilleurs amis pour son 24e anniversaire à Itaewon. Mais une heure plus tard, la foule dans laquelle il se trouvait est devenue incontrôlable et l’un de ses amis l’a perdu de vue, a déclaré l’ami à la petite amie de Boseong, Gabriela Pares, qui était aux États-Unis en train de regarder la scène sur un flux en direct TikTok.

Inquiète, Pares a déclaré qu’elle avait essayé d’appeler et d’envoyer des SMS à son petit ami, sans réponse. Lorsqu’elle a appelé la sœur de Boseong, qui vit à environ 40 minutes d’Itaewon, la famille n’avait pas encore réalisé l’ampleur de la tragédie.

Le père, la sœur et l’ami de Boseong ont commencé à le chercher dans les hôpitaux de Séoul, a déclaré Pares. Il avait été vu pour la dernière fois portant une veste verte, une chemise blanche et un jean bleu, mais quelques heures plus tard, quelqu’un avait trouvé sa veste et son téléphone portable et les avait rendus à son ami.

Une Pares dévastée a déclaré qu’elle attendait des nouvelles de l’autre bout du monde. “C’est vraiment difficile”, a-t-elle dit en larmes, “surtout parce que je suis ici aux États-Unis, donc je ne peux pas faire grand-chose.”

Plus tard, elle apprit le pire : Boseong était mort. Elle a dit qu’elle partirait pour la Corée du Sud dimanche pour être avec sa famille. “C’est une tragédie”, a-t-elle déclaré dans un SMS.

Le nombre de morts à Itaewon a attiré le chagrin des dirigeants mondiaux.

“Des nouvelles horribles de Séoul ce soir” tweeté Le Premier ministre britannique Rishi Sunak. “Toutes nos pensées vont à ceux qui répondent actuellement et à tous les Sud-Coréens en cette période très pénible.”