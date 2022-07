Des dizaines de morts et de blessés dans la capitale haïtienne lors d’affrontements de gangs

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Des dizaines de personnes sont mortes en quatre jours de combats de gangs dans un quartier violent de la capitale haïtienne, la dernière éruption d’effusion de sang dans une vague de violence croissante balayant le pays, ont déclaré mardi des responsables locaux.

Jean Hislain Frederick, adjoint au maire du district de Cité Soleil à Port-au-Prince, a déclaré que les combats ont éclaté vendredi lors d’un affrontement entre des membres de gangs rivaux et qu’au moins 50 personnes sont mortes et plus de 50 ont été blessées.

Les violences ont commencé au lendemain du premier anniversaire de l’assassinat du président Jovenel Moïse. Depuis que Moïse a été tué, la violence a monté en flèche en Haïti alors que les gangs se battent pour le territoire, et le gouvernement a du mal à réprimer.

Le groupe d’aide Médecins sans frontières a déclaré que des milliers de personnes étaient bloquées à Cité Soleil sans eau potable, nourriture et soins médicaux.

L’organisation a appelé d’autres groupes humanitaires à l’aide et a exhorté les gangs “à épargner les civils”. Dans un communiqué de presse, il a déclaré que trois de ses membres soignaient des blessés dans un quartier de Cité Soleil appelé Brooklyn.

“Le long de la seule route menant à Brooklyn, nous avons rencontré des cadavres en décomposition ou en train d’être brûlés”, a déclaré Mumuza Muhindo, chef de mission de Médecins sans frontières en Haïti, dans le communiqué. “Il peut s’agir de personnes tuées lors des affrontements ou de personnes essayant de partir qui ont été abattues – c’est un véritable champ de bataille. Il n’est pas possible d’estimer combien de personnes ont été tuées.

Les responsables locaux ont déclaré que les combats impliquaient les gangs rivaux connus sous le nom de G9 et G-Pep.

The Associated Press