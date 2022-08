Des dizaines de morts en Turquie après que des véhicules ont percuté les premiers intervenants sur les lieux d’accidents

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un camion et un bus ont percuté les premiers intervenants lors de deux incidents distincts en Turquie samedi.

Dans les deux cas, la police intervenait sur les lieux d’un accident de voiture antérieur lorsqu’un deuxième véhicule a heurté. Les autorités affirment qu’au moins 32 personnes ont été tuées dans les deux incidents et près de 50 autres ont été blessées, a rapporté Reuters dimanche.

Le premier accident s’est produit vers 10h45, heure locale, dans la province de Gaziantep, dans le sud-est du pays. Les premiers intervenants et les journalistes se trouvaient sur les lieux d’un accident antérieur lorsqu’un bus de passagers les a percutés, tuant au moins 16 personnes et en blessant 20 autres.

Le gouverneur régional Davut Gul a confirmé l’incident aux journalistes.

“Alors que les pompiers, les équipes médicales et d’autres collègues intervenaient sur l’accident, un autre bus s’est écrasé à 200 mètres derrière. Le deuxième bus a glissé vers ce site et a percuté les premiers intervenants et les blessés au sol”, a-t-il déclaré dans un communiqué. conférence.

Le deuxième accident s’est produit dans des circonstances presque identiques dans la ville de Mardin. Les premiers intervenants étaient de nouveau sur les lieux d’un accident antérieur lorsqu’un autre camion les a percutés.

Le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca, a déclaré qu’au moins 16 personnes sont mortes dans l’incident et 29 autres ont été blessées, selon Reuters. Huit des blessés sont dans un état critique.

Aucun des deux incidents ne semble avoir été une attaque intentionnelle.