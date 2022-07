Des dizaines de morts dans une inondation aux États-Unis

Des averses torrentielles dans le Kentucky ont tué au moins 25 personnes et la recherche de personnes disparues pourrait durer des semaines

Des pluies dévastatrices qui ont balayé le cœur de la région américaine des Appalaches ont provoqué des inondations record dans l’est du Kentucky, tuant au moins 25 personnes et laissant de nombreuses autres victimes potentielles portées disparues.

Le nombre de morts a augmenté à plusieurs reprises depuis que les Kentuckiens se sont réveillés avec des inondations catastrophiques aux petites heures du matin de vendredi, et le gouverneur Andy Beshear a déclaré samedi qu’il faudrait peut-être des semaines pour retrouver toutes les victimes. Parmi les corps récupérés figuraient ceux de quatre jeunes enfants qui avaient été emportés par les bras de leurs parents alors qu’ils s’accrochaient à un arbre.

“Nous sommes en mode recherche et sauvetage”, Beshear a déclaré aux journalistes. « Ce nombre va continuer à augmenter, et nous ne perdons pas autant de personnes dans les inondations. C’est juste une question très difficile.

Avec des dizaines de routes et de ponts bloqués par des débris ou emportés, les efforts de sauvetage ont été entravés, laissant les habitants piégés sur les toits dans certaines zones. Au moins 1 200 personnes ont été secourues par bateau et hélicoptère.

Les services d’électricité et d’eau sont restés interrompus dans des milliers de foyers samedi. Le service de téléphonie mobile a également été interrompu dans certaines régions, empêchant les personnes de contacter des amis et des parents disparus. L’État manque d’informations précises sur le nombre de personnes vivant dans certaines des zones reculées dévastées par les inondations.

“Jusqu’à ce que nous ayons un service complet de téléphonie mobile, vous pouvez supposer qu’il y a des centaines de personnes – elles pourraient aller bien, j’espère qu’elles vont bien – que leurs proches n’ont pas encore établi de contact avec elles”, dit le gouverneur.

La région a été inondée de huit à 10,5 pouces de pluie sur une période de 24 heures entre jeudi et vendredi, frappant certaines des régions les plus pauvres des États-Unis. La rivière Kentucky aurait atteint six pieds au-dessus de son précédent record. De fortes pluies pourraient revenir dans la région dimanche.

“Je crains que nous ne trouvions des corps dans les semaines à venir”, Beshear dit.

La dernière catastrophe du Kentucky est survenue la même semaine que Saint-Louis a été frappé par plus de 9 pouces de pluie sur une période de 24 heures lundi et mardi, brisant un record qui tenait depuis 1915. Une deuxième série de pluies torrentielles a frappé St Louis jeudi, inondant des quartiers de la ville et faisant au moins deux morts.

Les dégâts dans le Kentucky sont si graves que la reconstruction des communautés peut prendre des années, a déclaré Beshear. L’année dernière, l’État a été frappé par des tornades qui ont tué 70 personnes. “Je ne veux pas perdre un autre Kentuckien” dit le gouverneur. “Nous en avons perdu beaucoup trop.”