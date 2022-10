Des dizaines de morts dans l’ouragan Ian, concentrez-vous sur le sauvetage

FORT MYERS, Floride –

Avec un nombre de morts approchant les trois douzaines, les sauveteurs ont recherché samedi des survivants parmi les maisons de Floride détruites par l’ouragan Ian, tandis que les autorités de Caroline du Sud ont commencé à évaluer les dommages causés par la puissante tempête alors que les habitants stupéfaits commençaient la tâche laborieuse d’évaluer leurs pertes.

Ian, l’un des ouragans les plus puissants à avoir jamais frappé les États-Unis, a terrorisé des millions de personnes pendant la majeure partie de la semaine, frappant l’ouest de Cuba avant de traverser la Floride du golfe du Mexique à l’océan Atlantique, où il a lancé un dernier assaut sur les Carolines. La tempête s’est ensuite affaiblie tout au long de la journée alors qu’elle se déplaçait vers le centre de l’Atlantique.

Au moins 34 personnes ont été confirmées mortes, dont 27 personnes en Floride, principalement par noyade, mais d’autres par les séquelles tragiques de la tempête. Un couple de personnes âgées est décédé après que leurs machines à oxygène se soient éteintes en raison d’une panne de courant, ont annoncé les autorités. Quatre autres décès ont été signalés en Caroline du Nord et trois plus tôt dans la semaine à Cuba.

Samedi, plus de 1 000 personnes avaient été secourues des zones inondées le long de la seule côte sud-ouest de la Floride, a déclaré Daniel Hokanson, général quatre étoiles et chef de la Garde nationale, à l’Associated Press alors qu’il était en vol vers la Floride.

Chris Schnapp était à la marina de Port Sanibel à Fort Myers samedi, attendant de voir si sa belle-mère de 83 ans avait été évacuée de l’île de Sanibel. Un bateau ponton venait d’arriver avec un chargement de passagers de l’île – avec des valises et des animaux en remorque – mais la belle-mère de Schnapp n’était pas parmi eux.

“Elle est restée sur l’île. Mon beau-frère et ma belle-sœur possèdent deux entreprises là-bas. Ils ont évacué. Elle ne voulait pas y aller, pensant que ça n’allait pas être mauvais”, a déclaré Schnapp. Mais ensuite, elle a appris vendredi soir que sa belle-mère arriverait à la marina: “Maintenant, nous ne savons pas si elle est toujours sur l’île ou si elle est montée dans un bus”, et a été emmenée dans un refuge, a déclaré Schnapp. .

Pawleys Island, en Caroline du Sud, une communauté balnéaire située à environ 117 kilomètres sur la côte de Charleston, a été parmi les endroits les plus durement touchés par Ian, et l’électricité est restée coupée sur au moins la moitié de l’île samedi.

Eddie Wilder, qui vient sur l’île de Pawleys depuis plus de six décennies, a déclaré que la tempête de vendredi était “incroyable à regarder”. Il a déclaré que des vagues atteignant 25 pieds (7,6 mètres) avaient emporté la jetée – un monument emblématique – à seulement deux portes de chez lui.

“Nous l’avons regardé frapper la jetée et avons vu la jetée disparaître”, a déclaré Wilder, dont la maison se trouve à environ 9 mètres au-dessus de l’océan et est restée au sec à l’intérieur. “Nous l’avons regardé s’effondrer et nous l’avons vu flotter avec un drapeau américain qui flottait toujours.”

La jetée de Pawleys était l’une des quatre au moins le long de la côte de la Caroline du Sud à être détruite par les vents et la pluie d’Ian. Des portions de la jetée, y compris des pylônes couverts de balanes, jonchaient la plage. La voie navigable intra-côtière était jonchée des restes de plusieurs hangars à bateaux renversés de leurs pilotis lors de la tempête.

La circulation a été interrompue jusqu’au point le plus au sud de l’île Pawleys, où les équipes travaillaient pour dégager les routes du sable et d’autres débris qui, selon les autorités, ont été empilés sur au moins un pied de haut. Le sable sera ensuite redistribué pour reconstruire les dunes le long du front de mer, comme cela s’est produit après un événement similaire en 2019.

De nombreuses maisons de plage surélevées avaient encore des pieds de sable en dessous, avec des dunes complètement recouvertes et presque aplaties.

John Joseph, dont le père a construit la maison de plage beige de la famille en 1962, a déclaré samedi qu’il était ravi de revenir de Georgetown – qui a été directement touché – pour retrouver sa maison de Pawleys Island entièrement intacte.

“Dieu merci, ces murs sont toujours là, et nous nous sentons très chanceux que ce soit la pire des choses”, a-t-il déclaré à propos du sable balayé sous sa maison. “Ce qui s’est passé en Floride – mon Dieu, que Dieu nous bénisse. Si nous avions eu une catégorie 4, je ne serais pas ici.”

En Caroline du Nord, la tempête a fait au moins quatre morts et semble avoir principalement abattu des arbres et des lignes électriques, laissant plus de 280 000 personnes à travers l’État sans électricité samedi matin, selon des responsables de l’État.

Des accidents de véhicules distincts ont fait deux morts dans la tempête, ont déclaré les responsables de la Caroline du Nord, un homme s’est noyé lorsque son camion a plongé dans un marais et un autre homme est mort d’un empoisonnement au monoxyde de carbone d’un générateur dans un garage fermé.

Les vents de la tempête étaient beaucoup plus faibles vendredi que lors de l’atterrissage d’Ian sur la côte du golfe de Floride plus tôt dans la semaine. Les autorités et les volontaires sur place évaluaient encore les dégâts alors que les habitants choqués essayaient de donner un sens à ce qu’ils venaient de vivre.

“Je veux m’asseoir dans un coin et pleurer. Je ne sais pas quoi faire d’autre”, a déclaré Stevie Scuderi après avoir traversé son appartement de Fort Myers en grande partie détruit, la boue de sa cuisine accrochée à ses sandales violettes.

Samedi, une longue file de personnes a attendu à l’extérieur d’un magasin de pièces automobiles O’Reilly à Port Charlotte, où un panneau disait: “Nous avons des générateurs maintenant.” Des centaines de voitures étaient alignées devant une station-service de Wawa, et certaines personnes ont marché, portant des bidons d’essence jusqu’à leurs voitures à proximité.

À la marina de Port Sanibel à Fort Myers, le capitaine du bateau charter Ryan Kane évaluait samedi les dommages causés à deux bateaux, après que l’onde de tempête a poussé plusieurs bateaux et un quai sur le rivage. Il a dit que le bateau qu’il possède a été détruit. Il a dit qu’il ne pouvait pas l’utiliser pour aider à sauver des gens et qu’il lui faudrait beaucoup de temps avant d’affréter des clients de pêche.

“Il y a un trou dans la coque. Ça a pris de l’eau dans les moteurs. Ça a pris de l’eau dans tout”, a-t-il dit, ajoutant : “Vous savez, les bateaux sont censés être dans l’eau, pas dans des parkings.”

Kinnard a signalé de Pawleys Island, Caroline du Sud; Les contributeurs d’Associated Press incluent Anthony Izaguirre à Tallahassee, en Floride ; Terry Spencer et Tim Reynolds à Fort Myers, en Floride ; Cody Jackson à Tampa, en Floride ; Freida Frisaro à Miami; Mike Schneider à Orlando, en Floride ; Daniel Kozin à North Port, Floride ; Seth Borenstein à Washington ; Bobby Caina Calvan à New York ; et Jeffrey Collins à Columbia, Caroline du Sud.