Des dizaines de morts dans des frappes israéliennes à Beit Lahiya, au nord de Gaza, selon des responsables palestiniens

Au total, 87 personnes ont été tuées ou portées disparues sous les décombres après une attaque israélienne samedi contre la ville de Beit Lahiya, au nord de Gaza, faisant plus de 40 blessés, a annoncé dimanche le ministère de la Santé de l’enclave palestinienne.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle enquêtait sur les informations faisant état de l’incident, qui pourrait représenter l’un des bilans de victimes les plus élevés depuis des mois. Plus tôt, il avait déclaré qu’un total de 73 rapportés par le bureau des médias du Hamas semblait exagéré étant donné la nature des munitions utilisées lors de la frappe, qui, selon elle, avait touché une cible du Hamas.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que les opérations de secours étaient entravées par des problèmes de communication et par l’opération militaire israélienne toujours en cours dans la zone, près de la frontière avec Israël, a indiqué le ministère.

« Les victimes sont toujours sous les décombres et sur la route et les équipes d’ambulances et les secours civils ne peuvent pas les atteindre », a indiqué le ministère dans un communiqué.

L’attaque, menée tard samedi soir, fait suite à deux semaines d’une opération majeure autour de la ville de Jabalia, juste au sud de Beit Lahiya, où les troupes israéliennes appuyées par des chars tentent d’éliminer les derniers combattants du Hamas.

« Des scènes horribles se déroulent à Gaza, au milieu du conflit, des frappes israéliennes incessantes et d’une crise humanitaire qui ne cesse de s’aggraver. Je condamne la poursuite des attaques contre les civils », a publié sur X l’envoyé de l’ONU pour la paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland.

« Les otages doivent être libérés, les déplacements de Palestiniens doivent cesser et les civils doivent être protégés. »

Les ordres d’évacuation, dirigeant les gens vers le sud, ont alimenté les craintes de nombreux Palestiniens que l’opération vise à les évacuer de la partie nord de Gaza afin d’aider à assurer le contrôle israélien de la zone après la guerre.

Israël a nié tout projet de ce type, affirmant qu’il tentait de protéger les civils et de les séparer des combattants du Hamas.

L’armée affirme avoir tué des dizaines de combattants palestiniens armés, localisé des armes et démantelé diverses infrastructures militaires au cours de l’opération à Jabalia, qui abrite l’un des huit camps de réfugiés historiques de Gaza.

Les habitants de Jabalia ont déclaré que les forces israéliennes avaient attaqué des abris abritant des familles déplacées et arrêté des dizaines d’hommes.

La mort la semaine dernière du chef du Hamas Yahya Sinwar avait fait naître l’espoir d’une possible ouverture de mesures visant à mettre fin aux combats à Gaza, plus d’un an après l’attaque du 7 octobre 2023 contre le sud d’Israël par des hommes armés dirigés par le Hamas qui ont tué quelque 1 200 personnes. personnes et pris 251 otages.

Frappe signalée contre des soldats libanais

Mais le dernier incident souligne à quel point le conflit à Gaza reste intense, même si l’attention principale d’Israël s’est déplacée vers le nord, vers son opération contre la milice du Hezbollah soutenue par l’Iran au Liban.

Trois soldats libanais ont été tués dans une frappe israélienne contre un véhicule militaire dans le sud du Liban, a annoncé dimanche l’armée libanaise dans un communiqué. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne sur la frappe de dimanche.

L’armée libanaise est restée largement à l’écart de la guerre entre Israël et le Hezbollah. L’armée est une institution respectée au Liban, mais elle n’est pas assez puissante pour imposer sa volonté au Hezbollah ou défendre le pays contre une invasion israélienne.

Les renseignements américains suggèrent un projet d’attaque contre l’Iran

Les dernières frappes ont eu lieu alors que les États-Unis enquêtent sur une publication non autorisée de documents classifiés évaluant les projets d’Israël d’attaquer l’Iran, selon trois responsables américains. Un quatrième responsable américain a déclaré que les documents semblaient légitimes.

Les documents, attribués à l’Agence américaine de renseignement géospatial et à l’Agence de sécurité nationale et classés top secret, indiquent qu’Israël déplaçait des moyens militaires pour mener une frappe militaire en réponse à l’attaque de missiles balistiques de l’Iran le 1er octobre.

Les responsables américains ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à discuter publiquement de la question.

Plus de 42 600 Palestiniens ont été tués lors de l’offensive terrestre israélienne, selon les chiffres du ministère palestinien de la Santé, et des milliers d’autres seraient ensevelis sous les décombres. Une grande partie de l’enclave côtière a été détruite et la plupart de ses 2,3 millions d’habitants ont été déplacés.

Alors que les combats se poursuivent, les responsables de la santé ont signalé de graves pénuries de nourriture, de carburant et de fournitures médicales pour soigner les patients dans les trois hôpitaux encore partiellement opérationnels dans la région.

Les responsables des hôpitaux Kamal Adwan, indonésien et Al-Awda ont déclaré que leurs installations étaient assiégées par les forces israéliennes, et les responsables de l’hôpital Kamal Adwan ont déclaré que l’établissement avait été la cible de tirs israéliens.