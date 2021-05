Des dizaines de morts au mont Meron

Des efforts étaient toujours en cours vendredi pour identifier les victimes et mettre en relation les proches avec des proches disparus après qu’une bousculade meurtrière lors d’une célébration religieuse dans le nord d’Israël a tué au moins 45 personnes.

Le bureau du consulat général d’Israël à New York a déclaré au New York Times et à ABC News qu’il avait confirmé que quatre des morts étaient des Américains.

Dans ce qui est l’une des catastrophes civiles les plus meurtrières du pays, environ 100000 personnes ont été entassées par le mont Meron tôt vendredi pour la célébration de Lag BaOmer, une fête qui, entre autres, commémore le rabbin Shimon Bar Yochai, un sage et mystique du deuxième siècle qui est enterré au pied de la montagne.

Zaka, l’un des services d’ambulance du pays, a confirmé que le nombre de morts était passé à 45. Environ 150 personnes ont été blessées, dont six dans un état critique, a déclaré Zaki Heller, porte-parole du service de sauvetage du Magen David Adom.

Un homme de 18 ans de Bergenfield, dans le New Jersey, était parmi les morts, selon sa famille.

Donny Morris était au mont Meron pour la célébration de Lag BaOmer, un festival célébré au pied de la montagne chaque année, quand il a été tué dans la bousculade. Le rassemblement a attiré plus de 100 000 personnes et était la première cérémonie religieuse légale depuis le début de la pandémie de COVID-19.

« Nous sommes tous choqués et dévastés. Il n’y a pas de mots », a déclaré le rabbin Yechiel Morris, l’oncle de la victime, qui a confirmé la mort du jeune homme vendredi.

Morris étudiait en Israël pendant une année sabbatique après avoir été diplômé de la Marsha Stern Talmudical Academy, à Manhattan, a déclaré le rabbin.

La Fédération juive du nord du New Jersey a tweeté ses condoléances à la famille vendredi. « Que la mémoire de Donny ne soit qu’une bénédiction », dit le tweet.

«Notre ambassade et notre département d’État apporteront tout le soutien nécessaire à tous les citoyens américains et aux membres de leur famille touchés par ce triste événement», a déclaré vendredi le président Biden dans un communiqué. «Les peuples des États-Unis et d’Israël sont liés par nos familles, nos croyances et nos histoires, et nous nous tiendrons aux côtés de nos amis.»

Le porte-parole de Zaka, Motti Bukchin, a déclaré que les familles étaient notifiées et que les corps étaient emmenés à un seul endroit pour identification. Il a dit qu’il s’attendait à ce que les corps soient enterrés avant le coucher du soleil du sabbat juif, quand les funérailles n’ont pas lieu. Les corps ont ensuite été emmenés à l’institut central de médecine légale d’Israël.

Le Times of Israel a rapporté vendredi que 32 personnes avaient été identifiées et 22 funérailles organisées. L’identification des victimes devrait reprendre après le sabbat, a rapporté le média.

Vendredi, le Premier ministre Benjamin Netanyahu s’est brièvement rendu sur le mont Meron et a déclaré que c’était « l’une des pires catastrophes qui ait frappé l’Etat d’Israël ». Un jour de deuil serait dimanche, a déclaré Netanyahu.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il avait le cœur brisé et avait appelé Netanyahu pour offrir son soutien. «Les peuples des États-Unis et d’Israël sont liés par nos familles, nos croyances et nos histoires, et nous nous tiendrons aux côtés de nos amis», a-t-il déclaré.

Selon des témoins et une vidéo, la bousculade a commencé alors qu’un grand nombre de personnes dans un passage étroit en forme de tunnel ont commencé à tomber les unes sur les autres près du bout d’une passerelle. Des témoins ont déclaré que certains sont tombés sur un escalier glissant.

Avraham Leibe, qui a été blessé dans la bousculade, a déclaré au radiodiffuseur public israélien Kan que «personne n’a réussi à s’arrêter».

«J’ai vu tomber l’un après l’autre», a-t-il déclaré au diffuseur.

Selon le Times of Israel, des rapports internes de la police et du gouvernement ont mis en garde contre un potentiel de catastrophe au mont Meron.

Un rapport de la police nationale de la circulation a déclaré que le lieu saint ne pouvait pas accueillir en toute sécurité les foules qui viennent chaque année et un contrôleur de l’État a averti que « l’échec systémique » avec « de nombreuses autorités différentes toutes impliquées dans sa gestion » pourrait mettre en danger les fidèles, a rapporté le Times of Israel.

Le ministère de la Justice a déclaré que le département des enquêtes internes de la police lançait une enquête sur une éventuelle inconduite criminelle de la part des agents.

Le rassemblement a marqué le premier grand rassemblement religieux légal depuis qu’Israël a levé presque toutes ses restrictions à la pandémie de coronavirus, en raison d’une campagne de vaccination largement réussie qui a vu les cas chuter.

Ces dernières années, les célébrations de Lag BaOmer ont attiré des dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des juifs ultra-orthodoxes. Les foules prient, dansent et allument des feux de joie traditionnels sur le site sacré.

Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a présenté ses condoléances aux familles des victimes et des blessés dans un tweeter jeudi soir.

« Nos pensées vont au peuple d’Israël ce soir après la terrible tragédie du mont Meron », a tweeté Sullivan.

D’autres rassemblements religieux dans le monde ont déjà donné lieu à des bousculades meurtrières.

Au moins 717 personnes ont été tuées et plus de 850 blessées dans une bousculade en 2015 à l’extérieur de La Mecque lors du pèlerinage annuel du hajj, ont déclaré des responsables saoudiens.

Et au moins 115 personnes ont été écrasées à mort ou sont mortes dans la rivière sous un temple hindou lors d’un festival en Inde en 2013, craignant qu’un pont ne s’effondre. Deux ans plus tard, au moins 27 personnes ont été tuées lors d’un festival de bains religieux hindou dans le pays.

