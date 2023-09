Des dizaines de morts au Bénin après l’explosion d’un dépôt de carburant | Nouvelles

Au moins 35 personnes, dont un enfant, ont été tuées après qu’un incendie ait ravagé un dépôt de carburant illégal le long de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, selon des responsables et des habitants.

Au moins 35 personnes ont été tuées au Bénin après l’explosion d’un dépôt de carburant, provoquant un nuage de fumée noire dans le ciel, selon des responsables et des témoins.

L’incendie s’est déclaré samedi dans un entrepôt de carburant de contrebande dans la ville de Seme-Podji, près de la frontière avec le Nigeria, où des voitures, des motos et des taxis tricycles venaient s’approvisionner en carburant, ont indiqué des habitants.

« L’incendie a ravagé le magasin et a fait selon un premier bilan 35 morts dont un enfant », a indiqué le procureur Abdoubaki Adam-Bongle dans un communiqué.

« Selon les témoins interrogés, l’incendie s’est probablement déclaré lors du déchargement de sacs d’essence. »

Plus d’une douzaine d’autres personnes ont été grièvement blessées et sont soignées à l’hôpital, a-t-il indiqué.

Une vidéo de l’incendie largement diffusée sur les réseaux sociaux, vérifiée par Al Jazeera, montre une tour de fumée noire et de flammes crachant dans les airs au-dessus de ce qui semble être un marché tandis que des gens choqués regardent à distance.

🚨[DRAME] Au #Bénin, un incendie s’est déclaré samedi dans un dépôt clandestin d’essence frelatée dans la localité de Sèmè-Kraké. Un premier bilan fait état de 33 morts (calcinés). 💔🇧🇯 pic.twitter.com/kzzL1JhEmM – LSI AFRIQUE (@lsiafrica) 23 septembre 2023

Traduction : Un incendie s’est déclaré samedi dans un dépôt illégal de carburant à Seme-Kraké au Bénin. Les premiers bilans font état d’au moins 33 décès.

Le ministre béninois de l’Intérieur, Alassane Seidou, a déclaré que « la cause de l’incendie était la contrebande de carburant ». Il a déclaré que l’incendie avait laissé les corps des victimes « gravement carbonisés ».

La contrebande de carburant est courante le long de la frontière entre le Bénin et le Nigeria, un important producteur de pétrole. Des raffineries illégales, des décharges de carburant et des pipelines ont vu le jour dans les villes frontalières, provoquant parfois des incendies.

« J’habite non loin du drame », a déclaré à l’AFP Semevo Nounagnon, un cycliste local.

« Je ne peux pas vraiment vous donner la cause de l’incendie, mais il y a ici un grand entrepôt d’essence et des voitures, tricycles et motos arrivent du matin au soir. »

D’autres ont exprimé leur choc face à l’incident.

« Nous avons entendu des gens crier à l’aide. Mais l’intensité des flammes était trop forte pour que les gens tentent de s’en approcher », a déclaré Innocent Sidokpohou, un charpentier local.

« J’ai fait le plein d’essence pour ma moto pour aller faire mes courses. Je suis parti et à peine cinq mètres plus loin, j’ai entendu une explosion. Quand je me suis retourné, il n’y avait que de la fumée noire.

Le ministère de la Justice a annoncé avoir ouvert une enquête pour déterminer les causes de l’incendie.