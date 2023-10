Des dizaines de morts après les bombardements israéliens sur des camps de réfugiés palestiniens | Nouvelles du monde

Les frappes aériennes israéliennes ont dévasté les camps de réfugiés palestiniens à l’ouest de Gaza (Crédits : EPA) Des dizaines de Palestiniens ont été tués et blessés après que l’armée israélienne a bombardé les camps de réfugiés d’Al-Shati et de Jabalia. Ces camps sont les dernières colonies palestiniennes prises pour cible par les forces israéliennes alors qu’elles continuent d’intensifier leur guerre contre les Palestiniens. Gaza, après une attaque du Hamas ce week-end, a tué 1 300 Israéliens et en a blessé des milliers d’autres. Suivez les dernières mises à jour d’Israël-Palestine sur notre blog en direct L’agence de presse palestinienne WAFA a confirmé qu’une attaque a frappé un marché à Jabalia, « tuant et blessant des dizaines de personnes et causant de lourdes destructions ». Une personne est transportée depuis la scène d’une attaque à la roquette israélienne dans le camp de réfugiés de Shati, à l’ouest de la bande de Gaza, le 12 octobre 2023 (Photo : EPA)



Une vue montre les ruines de maisons palestiniennes touchées par les frappes israéliennes dans le camp de réfugiés d’al-Shati (Plage), dans la ville de Gaza (Photo : Reuters) L’agence de presse Reuters a également cité le ministère de la Santé basé à Gaza, affirmant que l’attaque avait tué et blessé des dizaines de personnes. De nombreux enfants auraient été tués lors de cette attaque, rapporte Al Jazeera. À la suite des frappes, des hommes ont été vus en train de fouiller dans les décombres pour récupérer le petit corps d’un enfant des décombres et un autre petit garçon a été enterré au cimetière local, son corps enveloppé dans un tissu blanc. Nasser Abu Quta, un habitant de la région, a déclaré aux journalistes que 19 membres de sa famille, dont sa femme, avaient été tués lorsqu’une frappe aérienne a frappé leur maison. Il n’y avait aucun combattant dans son immeuble, a-t-il déclaré. « C’est une maison sûre, avec des enfants et des femmes », a-t-il déclaré par téléphone à l’agence de presse AP.



Un homme regarde les destructions dans un quartier ravagé du camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza, le 11 octobre 2023, suite aux frappes aériennes israéliennes nocturnes au milieu des combats continus entre Israël et le mouvement Hamas (Photo : AFP)



Plus de 1 400 Palestiniens ont été tués et plus de 5 000 blessés, selon le ministère palestinien de la Santé (Photo : EPA) Une autre frappe dans la même ville lundi matin a tué 11 personnes, dont des femmes et des enfants. Plus: Tendance

Des scènes de dévastation similaires ont été signalées dans le camp de réfugiés de Shati, également connu sous le nom de Beach Camp, où des « dizaines » de blessés ont été transportés d’urgence à l’hôpital Al-Shifa dans la ville de Gaza après avoir été grièvement blessés par des bombardiers israéliens. Au moins 1 417 Palestiniens sont désormais décédés depuis samedi, selon le ministère de la Santé de Gaza. Plus d’un tiers des civils tués dans les bombardements aériens sur Gaza depuis samedi sont des enfants. Cette photo prise le 11 octobre 2023 montre une vue aérienne des bâtiments détruits par les frappes aériennes israéliennes dans le camp de Jabalia pour réfugiés palestiniens dans la ville de Gaza (Photo : Getty)



Les Palestiniens recherchent des survivants après une frappe aérienne israélienne sur des bâtiments du camp de réfugiés de Jabalia, dans la bande de Gaza (Photo : AFP) Au moins 447 enfants sont morts, a confirmé le ministère de la Santé de Gaza. L'armée israélienne a appelé environ 300 000 réservistes à la suite des attaques du week-end et a déclaré dans un communiqué qu'elle viserait à mettre fin au règne du Hamas sur Gaza. « Nous n'avons jamais recruté autant de réservistes à une telle échelle », a déclaré aux journalistes le porte-parole militaire en chef d'Israël, Daniel Hagari. « Nous passons à l'offensive. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti les civils de s'éloigner de tous les sites du Hamas, qu'il a promis de transformer « en décombres ». Lors d'un discours télévisé, il a juré d'écraser le Hamas et a déclaré que la réponse d'Israël « se répercuterait sur ses ennemis pendant des générations ».

