Des dizaines de morts après le tremblement de terre qui secoue l’île principale de Java en Indonésie

L’île principale de Java, en Indonésie, a été secouée lundi par un tremblement de terre qui a tué au moins 46 personnes et endommagé des dizaines de bâtiments.

Selon l’US Geological Survey, le tremblement de terre de magnitude 5,6 était centré dans la région de Cianjur, dans la province de Java occidental, à une profondeur de 10 kilomètres, ou 6,2 miles.

Le chef de l’Agence nationale d’atténuation des catastrophes, Suharyanto, a déclaré qu’au moins 46 personnes sont mortes et 700 autres ont été blessées dans le tremblement de terre. L’agence a indiqué qu’un internat islamique, un hôpital et d’autres installations publiques figuraient parmi les dizaines de bâtiments endommagés.

Les habitants de la grande région de Jakarta ont déclaré que le tremblement de terre était fort dans leur région, qui compte de nombreux gratte-ciel. Certaines personnes du secteur ont dû être évacuées.

UN FORT TREMBLEMENT DE TERRE SECOUE L’INDONESIE OCCIDENTALE, AUCUNE ALERTE AU TSUNAMI EMIS

Le pays est souvent frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis en raison de son emplacement sur la “Cercle de feu”, un arc de volcans et de lignes de faille dans le bassin du Pacifique.

L’OUEST DU TEXAS ÉBROUILLÉ PAR UN TREMBLEMENT DE TERRE DE 5,3 MAGNITUDE

Un tremblement de terre de magnitude 6,2 en février a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Et un puissant tremblement de terre et un tsunami dans l’océan Indien ont tué près de 230 000 personnes dans une douzaine de pays en 2004. La majorité de ces personnes se trouvaient en Indonésie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Pourtant, il est rare que les habitants de Jakarta ressentent un tremblement de terre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.