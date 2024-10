Des dizaines de morts alors que l’Espagne est frappée par les pires inondations depuis des décennies (VIDÉOS) — RT World News

Au moins 70 personnes sont mortes suite à des pluies torrentielles qui ont frappé la région espagnole de Valence, a rapporté El Pais.

Des pluies torrentielles se sont abattues sur l’est de l’Espagne mercredi soir. Les tempêtes de pluie qui ont commencé mardi ont provoqué des inondations massives dans des zones allant de la ville de Malaga au sud à Valence à l’est.

Dans certaines parties de la région connue sous le nom de Communauté valencienne, l’équivalent d’un an de pluie est tombé en seulement huit heures, selon les météorologues locaux cités par Reuters. Les pluies torrentielles ont provoqué les inondations les plus meurtrières qu’ait connues l’Espagne depuis trois décennies.

Au moins 70 personnes sont mortes dans la catastrophe, selon El Pais, citant des sources gouvernementales, et certaines sont toujours portées disparues. L’armée espagnole a été déployée pour aider à la recherche des personnes disparues et récupérer les corps des victimes. Des avions et des chiens spécialement dressés sont impliqués dans l’opération, a rapporté le journal.

Le bilan des morts est le plus élevé dans l’UE depuis 2021, lorsqu’au moins 185 personnes sont mortes dans des inondations en Allemagne. Il s’agit de l’inondation la plus meurtrière en Espagne depuis 1996, lorsque 87 personnes avaient perdu la vie dans des circonstances similaires.

Des dizaines de personnes ont passé la nuit à bord de camions ou sur les toits de magasins, de stations-service et de maisons, selon les médias espagnols. Les pluies ont provoqué des coupures de courant affectant environ 140 000 personnes, a indiqué le média.

Les inondations ont également coupé les routes dans l’est de l’Espagne et entraîné la suspension du service ferroviaire dans certaines régions. Les services ferroviaires à grande vitesse entre Madrid et la Communauté valencienne, ainsi que via le corridor méditerranéen jusqu’à Barcelone, ont été suspendus.

Un train à grande vitesse transportant environ 300 personnes a déraillé près de Malaga, a rapporté AP, ajoutant que l’incident n’avait fait aucune victime.

De nombreuses vidéos montrant les conséquences de la catastrophe ont fait surface sur les réseaux sociaux. Des clips montrent des torrents d’eau et de boue déferlant dans les rues, emportant les véhicules. Une photo montrait une barricade massive dans une rue formée par des voitures détruites par l’inondation.

« Nous étions piégés comme des rats. Des voitures et des poubelles coulaient dans les rues. L’eau montait jusqu’à trois mètres », Ricardo Gabaldon, maire de la ville d’Utiel, a déclaré à AP.

Les vidéos et les photos montraient également de vastes zones immergées sous l’eau et la boue. Selon des témoins interrogés par Reuters, les eaux de crue ont atteint deux mètres de profondeur à certains endroits. Certaines zones restent inaccessibles en raison des dommages causés aux infrastructures de transport, ont indiqué divers médias.

EN SAVOIR PLUS:

Des inondations dévastatrices tuent des centaines de personnes dans un État africain (VIDEO)

La tempête se déplace vers le nord, vers les régions de Catalogne et d’Aragon, ainsi que vers le sud, vers l’Andalousie, où la ville de Cadix est en alerte rouge en raison du risque d’inondation, a rapporté El Pais.