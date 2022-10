Des dizaines de morts à cause d’Ian, l’une des tempêtes américaines les plus fortes et les plus coûteuses – Kelowna Capital News

Les sauveteurs ont recherché des survivants parmi les ruines des maisons inondées de Floride par l’ouragan Ian tandis que les autorités de Caroline du Sud ont commencé à évaluer les dommages causés par sa frappe là-bas alors que les restes de l’un des ouragans les plus puissants et les plus coûteux à avoir jamais frappé les États-Unis continuaient de pousser vers le nord.

La puissante tempête a terrorisé des millions de personnes pendant la majeure partie de la semaine, frappant l’ouest de Cuba avant de traverser la Floride des eaux chaudes du golfe du Mexique à l’océan Atlantique, où elle a rassemblé suffisamment de force pour un assaut final sur la Caroline du Sud. Maintenant affaibli par un cyclone post-tropical, Ian devait traverser le centre de la Caroline du Nord samedi matin, puis se rendre en Virginie et à New York.

Au moins 30 personnes ont été confirmées mortes, dont 27 personnes en Floride, principalement par noyade, mais d’autres par les séquelles tragiques de la tempête. Un couple de personnes âgées est décédé après que leurs machines à oxygène se soient éteintes en raison d’une panne de courant, ont annoncé les autorités.

Pendant ce temps, des habitants désemparés ont pataugé dans l’eau jusqu’aux genoux vendredi, récupérant ce qu’ils pouvaient de leurs maisons inondées et les chargeant sur des radeaux et des canoës.

“Je veux m’asseoir dans un coin et pleurer. Je ne sais pas quoi faire d’autre », a déclaré Stevie Scuderi après avoir traversé son appartement de Fort Myers en grande partie détruit, la boue dans sa cuisine accrochée à ses sandales violettes.

En Caroline du Sud, le centre d’Ian a débarqué près de Georgetown, une petite communauté le long de la baie de Winyah à environ 95 kilomètres au nord de l’historique Charleston. La tempête a emporté des parties de quatre jetées le long de la côte, dont deux reliées à la ville touristique populaire de Myrtle Beach.

Les vents de la tempête étaient beaucoup plus faibles vendredi que lors de l’atterrissage d’Ian sur la côte du golfe de Floride plus tôt dans la semaine. Les autorités et les volontaires sur place évaluaient encore les dégâts alors que les habitants choqués essayaient de donner un sens à ce qu’ils venaient de vivre.

Anthony Rivera, 25 ans, a déclaré qu’il avait dû grimper par la fenêtre de son appartement au premier étage pendant la tempête pour transporter sa grand-mère et sa petite amie au deuxième étage. Alors qu’ils se dépêchaient d’échapper à la montée des eaux, l’onde de tempête avait emporté un bateau juste à côté de son appartement.

“C’est la chose la plus effrayante au monde parce que je ne peux arrêter aucun bateau”, a-t-il déclaré. “Je ne suis pas Superman.”

Pawleys Island, une communauté balnéaire située à environ 117 kilomètres sur la côte de la Caroline du Sud depuis Charleston, a été l’un des endroits les plus durement touchés par Ian.

Eddie Wilder, qui vient sur l’île de Pawleys depuis plus de six décennies, a déclaré que la tempête de vendredi était “incroyable à regarder”. Il a dit que des vagues aussi hautes que 25 pieds (7,6 mètres) ont emporté la jetée, à seulement deux portes de chez lui.

“Nous l’avons regardé frapper la jetée et avons vu la jetée disparaître”, a déclaré Wilder, dont la maison se trouve à environ 9 mètres au-dessus de l’océan et est restée au sec à l’intérieur. « J’ai vu pas mal de tempêtes, et celle-ci était sauvage. … Nous avions une place au premier rang.

La jetée de Pawleys était l’une des quatre au moins le long de la côte de la Caroline du Sud à être détruite par les vents et la pluie d’Ian.

“Nous l’avons vu s’effondrer et nous l’avons vu flotter avec un drapeau américain toujours flottant”, a déclaré Wilder.

Les ponts de l’île Pawleys étaient jonchés de feuilles de palmier, d’aiguilles de pin et même d’un kayak récupéré sur un rivage voisin. Une voie navigable intercôtière était jonchée des restes de plusieurs hangars à bateaux déchirés et renversés de leurs pilotis dans la tempête.

Même si Ian est passé depuis longtemps en Floride, de nouveaux problèmes ont continué à surgir. Un tronçon de 14 milles (22 kilomètres) de l’Interstate 75 a été fermé vendredi soir dans les deux sens dans la région de Port Charlotte en raison de l’énorme quantité d’eau qui gonfle la rivière Myakka.

Ross Giarratana, météorologue au National Weather Service de Tampa, a déclaré que le Myakka atteignait un record de 12,73 pieds (3,88 mètres) samedi matin.

Plus au sud-est, la rivière de la Paix était également à un stade d’inondation majeur tôt samedi dans les comtés de Polk, Hardee et DeSoto. La majorité de ces points n’ont pas encore atteint leur sommet, a déclaré Giarratana.

“C’était fou de voir à quelle vitesse les rivières montaient”, a-t-il déclaré. “Nous savions que nous allions avoir des trucs record.”

Le bilan officiel des morts a grimpé tout au long de la journée de vendredi, les autorités avertissant qu’il augmenterait probablement beaucoup plus une fois que les équipages auraient fait un balayage plus complet des dégâts. Les recherches visaient les sauvetages d’urgence et les évaluations initiales, a déclaré le directeur de la division de la gestion des urgences de Floride, Kevin Guthrie.

L’ouragan Ian a probablement causé “bien plus de 100 milliards de dollars” de dégâts, dont 63 milliards de dollars de pertes assurées par le secteur privé, selon la société de modélisation des catastrophes Karen Clark & ​​Co., qui publie régulièrement des estimations rapides des catastrophes. Si ces chiffres sont confirmés, cela ferait d’Ian au moins le quatrième ouragan le plus coûteux de l’histoire des États-Unis.

