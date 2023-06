Des dizaines de millions de personnes sous alerte à la qualité de l’air aux États-Unis alors que la fumée des incendies au Canada dérive vers le sud

Des dizaines de millions de personnes aux États-Unis étaient sous alerte à la qualité de l’air mercredi, alors que la fumée des incendies de forêt canadiens dérivait vers le sud, transformant le ciel de certaines des plus grandes villes du pays en un brun trouble et saturant l’air de pollution nocive.

Les États de l’Est, dont New York, le Massachusetts et le Connecticut, ont émis des alertes sur la qualité de l’air, les responsables recommandant aux gens de limiter les activités de plein air.

À New York, où les conditions devaient se détériorer davantage au cours de la journée, les résidents ont été invités à limiter leur temps à l’extérieur, car les écoles publiques ont annulé les activités de plein air.

La fumée des incendies de forêt au Canada se déplace vers le sud aux États-Unis depuis mai. Des centaines d’incendies brûlent au Canada, des provinces de l’ouest à la Nouvelle-Écosse et au Québec à l’est, où il y a plus de 150 incendies actifs dans un début de saison estivale particulièrement féroce.

New York avait la pire qualité de l’air de toutes les grandes villes du monde mercredi, selon IQAir. La deuxième pire était Lahore, au Pakistan, tandis que la deuxième pire grande ville américaine, Detroit, Michigan, est arrivée au 13e rang. Delhi, en Inde, qui se classe régulièrement parmi les pires villes pour la pollution de l’air, était sixième pire.

L’odeur de fumée était détectable à New York mardi soir alors que le ciel devenait brun orangé et que la visibilité diminuait avant le coucher du soleil. L’odeur a persisté mercredi, et un avis sur la qualité de l’air devait rester en place jusqu’à mercredi soir dans une grande partie du centre et de l’est de l’État de New York. À New York, les écoles annulé tous les événements extérieurs et les résidents ont été encouragés à porter des masques faciaux, que beaucoup avaient perdus à mesure que la pandémie de coronavirus diminuait.

« Nous recommandons à tous les New-Yorkais de limiter autant que possible les activités de plein air », a déclaré le maire, Eric Adams.

« Ceux qui ont des problèmes respiratoires préexistants, comme des problèmes cardiaques ou respiratoires, ainsi que les enfants et les personnes âgées, peuvent être particulièrement sensibles et doivent rester à l’intérieur pour le moment. »

Adams a déclaré que les conditions atmosphériques devraient se détériorer tout au long de l’après-midi et de la soirée de mercredi.

Une femme regarde l’horizon de Manhattan englouti dans la brume le 7 juin. Photographie : Justin Lane/EPA

Presque tout l’état du New Jersey était en alerte qualité de l’airtandis que des conditions brumeuses et de la fumée provenant des incendies de forêt ont été signalées dans la région des Grands Lacs, de Cleveland, Ohio, à Buffalo, New York.

La fumée avait dérivé aussi loin au sud que la Caroline du Sud, où les responsables recommandé que les gens gardent portes et fenêtres fermées.

À Philadelphie, l’odeur de fumée a provoqué une série d’appels au 911 mardi soir, 6ABC signalécar les résidents ont été invités à éviter autant que possible de sortir à l’extérieur.

Les alertes à la qualité de l’air sont déclenchées par un certain nombre de facteurs, notamment la détection d’une pollution par les particules fines – appelées « PM 2,5 » – qui peuvent irriter les poumons.

«Nous avons des défenses dans nos voies respiratoires supérieures pour piéger les particules plus grosses et les empêcher de pénétrer dans les poumons. Celles-ci sont en quelque sorte de la bonne taille pour franchir ces défenses », a déclaré le Dr David Hill, pneumologue à Waterbury, Connecticut, et membre du conseil d’administration national de l’American Lung Association. a déclaré à l’Associated Press.

« Lorsque ces particules pénètrent dans l’espace respiratoire, elles provoquent une réaction inflammatoire du corps. »

L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a déclaré qu’un ciel brumeux, une visibilité réduite et l’odeur de bois brûlé sont probables, et que la fumée persistera pendant quelques jours dans les États du nord.

« Il n’est pas inhabituel pour nous d’avoir de la fumée de feu dans notre région. C’est très typique du nord-ouest du Canada », a déclaré à l’AP Darren Austin, météorologue et spécialiste principal de la qualité de l’air au département de gestion environnementale du Rhode Island. Mais, généralement, la fumée s’est élevée et n’a pas affecté la santé des gens, a déclaré Austin.

Des experts et certains dirigeants politiques ont mis en évidence les liens entre les incendies de forêt et la crise climatique.

Une étude de 2021 soutenue par la National Oceanic and Atmospheric Association a révélé que le changement climatique a été le principal moteur de l’augmentation du temps d’incendie chaud et sec dans l’ouest des États-Unis.

D’ici 2090, les incendies de forêt mondiaux devraient augmenter en intensité jusqu’à 57 % grâce au changement climatique, une Rapport des Nations Unies prévenu l’année dernière.