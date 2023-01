Des dizaines de milliers d’emplois créés à travers l’Écosse dans de nouveaux ports francs verts

Les nouveaux ports francs verts d’ECOSSE aideront à lutter contre le dépeuplement dans les zones rurales, a affirmé le Premier ministre.

Rishi Sunak a confirmé qu’il y aura deux ports au nord de la frontière – le port franc d’Inverness et de Cromarty Firth et le port franc de Forth.

Le port franc d’Inverness et Cromarty Firth et le Forth Freeport devraient créer des dizaines de milliers d’emplois Crédit : PA

M. Sunak a déclaré qu’il pensait que les ports francs contribueraient à stimuler les zones rurales et à lutter contre le dépeuplement Crédit : PA

Rishi Sunak a confirmé qu’il y aura deux ports au nord de la frontière Crédit : AFP

Le Premier ministre était à Invergordon sur le Cromarty Firth pour dévoiler les plans qui seront soutenus par un financement de 52 millions de livres sterling du gouvernement britannique et les ministres disent qu’ils créeront environ 75 000 nouveaux emplois hautement qualifiés.

Saluant cette décision, M. Sunak a déclaré qu’il pensait que les ports francs contribueraient à stimuler les zones rurales et à lutter contre le dépeuplement en encourageant les jeunes à rester dans leurs villes locales plutôt que de se rendre dans les grandes villes pour travailler.

M. Sunak a déclaré : « Je représente une région très rurale du nord de l’Angleterre, et je dis la même chose : nous ne voulons pas que nos jeunes aient à quitter leur foyer pour réaliser tous leurs rêves et ambitions.

« C’est pourquoi, si nous pouvons leur apporter les investissements, les emplois et les opportunités, c’est ce que devrait être le nivellement vers le haut, et c’est ce que font les ports francs.

“Nous les avons vus travailler dans le monde entier, et nous les avons vus travailler ou ils travaillent déjà en Angleterre, et c’est pourquoi nous sommes si enthousiastes à l’idée d’apporter ces avantages à l’Écosse.”

Le port franc d’Inverness et de Cromarty Firth se concentrera sur les industries autour de l’éolien offshore, de l’hydrogène et du nucléaire, couvrant les ports maritimes de la région ainsi que l’aéroport d’Inverness.

Il devrait créer 25 000 emplois et générer jusqu’à 4,8 milliards de livres sterling d’investissements pour la région.

Le port franc de Forth sera basé sur la fabrication d’énergies renouvelables, les carburants alternatifs, la capture du carbone et la construction navale, ainsi qu’un nouveau centre créatif.

Le site comprend les ports de Grangemouth, Rosyth et Leith, ainsi que l’aéroport d’Édimbourg et un site à Burntisland à Fife.

Cela devrait attirer jusqu’à 6 milliards de livres sterling d’investissements et créer 50 000 emplois dans la région.

Les ports francs offrent des incitations fiscales spéciales et des tarifs réduits autour des ports, dans le but de stimuler la croissance économique.

M. Sunak a déclaré que les ports étaient un “bon exemple” des gouvernements britannique et écossais travaillant ensemble pour faire une “différence tangible dans la vie des gens, en élargissant les opportunités”.

Il a ajouté: “C’est vraiment inspirant de voir comment tout le monde ici a réagi ce matin.

“Nous parlions à des jeunes qui avaient terminé leur formation et qui travaillent déjà, et ils sont tous tellement excités à cause de ce que cela va signifier pour eux, leurs collègues, leurs amis et leurs voisins.

“Je pense que cela se nourrira au fil des mois et des années, et tout le monde verra l’élan que cela a créé.”

Le vice-premier ministre John Swinney a déclaré: «L’Écosse a une riche histoire d’innovation, de commerce et de fabrication et nous cherchons à saisir les nombreuses opportunités en réalisant des offres nettes zéro.

“La création de ces pôles d’excellence compétitifs au niveau international nous aidera à créer de nouveaux emplois verts, à assurer une transition juste et à soutenir notre transformation économique.”

Les gens travaillent à l’intérieur du port de Cromarty Firth à Invergordon Crédit : Reuters

Le déménagement créera des milliers d’emplois Crédit : Reuters

Nous payons pour vos histoires et vos vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à scoop@thesun.co.uk ou appelez le 0141 420 5200