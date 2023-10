Des dizaines de milliers de travailleurs médicaux américains lancent une grève chez Kaiser Permanente | Infos santé

Le syndicat de la coalition affirme que les revendications du personnel de santé comprennent des augmentations de salaire et une augmentation des effectifs.

Aux États-Unis, des dizaines de milliers de travailleurs médicaux ont débrayé, dans le cadre de l’une des plus grandes grèves du secteur de la santé du pays.

Le débrayage mercredi de plus de 75 000 travailleurs de Kaiser Permanente, la plus grande organisation de soins de santé à but non lucratif aux États-Unis, intervient alors que la montée de l’inflation a stimulé des actions revendicatives à travers le pays.

La plupart des installations de l’entreprise basée à Oakland se trouvent en Californie, où de nombreux travailleurs ont manifesté devant les hôpitaux.

« Kaiser n’a pas négocié avec nous de bonne foi et cela nous pousse donc à venir ici et à faire grève », a déclaré à l’Associated Press Jacquelyn Duley, une technologue en radiologie parmi les centaines de manifestants au Kaiser Permanente Orange County – Irvine Medical Center. AP) agence de presse. « Nous voulons être à l’intérieur et simplement prendre soin de nos patients. »

D’autres ont déclaré qu’ils étaient sous-payés et surmenés.

« Depuis que la pandémie a frappé, nous avons perdu beaucoup de membres et nous ne les avons jamais récupérés », a déclaré le technicien en radiographie Armando Velasco à l’agence de presse AFP.

Kaiser a déclaré que ses 39 hôpitaux, y compris les salles d’urgence, resteraient ouverts, mais a averti que la grève massive pourrait entraîner des retards. Les médecins ne participent pas et Kaiser a déclaré qu’il faisait appel à des milliers de travailleurs temporaires pour combler les lacunes. Néanmoins, les rendez-vous et les procédures non urgentes pourraient être repoussés.

« Ils méritent vraiment beaucoup plus »

La Coalition des syndicats permanents de Kaiser a déclaré qu’elle « attendait une réponse significative de la part des dirigeants de Kaiser concernant certaines de nos priorités », notamment les demandes d’augmentation des salaires et d’effectifs.

« Actuellement, la grève se poursuit et aucune séance n’est prévue à cette heure », indique un communiqué de la coalition mercredi soir.

Kaiser a déclaré dans un communiqué mercredi soir que même si aucun accord contractuel n’avait été conclu, des accords de principe avaient été conclus sur un certain nombre de questions non précisées. L’entreprise a déclaré qu’elle « reprendrait les négociations dès que possible ».

La grève survient une année où des arrêts de travail ont eu lieu dans plusieurs secteurs, notamment les transports, le divertissement et l’hôtellerie.

Au moins 453 000 travailleurs ont participé à 312 grèves aux États-Unis cette année, selon Johnnie Kallas, doctorant et directeur de projet du Labor Action Tracker de l’Université Cornell. Ce chiffre inclut les travailleurs de Kaiser.

Il a déclaré à AP que la grève nuirait probablement plus à la réputation de Kaiser et à son discours sur les soins aux patients qu’à ses résultats financiers.

« Je pense qu’il existe un lien profond entre ce que les travailleurs de la santé ont dû endurer en première ligne d’une pandémie mondiale », a-t-il déclaré, ajoutant que le sentiment est désormais « qu’ils méritent vraiment beaucoup plus en termes de salaire, de personnel, de lieu de travail ». santé et sécurité ».

Le secteur de la santé à lui seul a été touché par plusieurs grèves cette année, confronté à l’épuisement professionnel dû à de lourdes charges de travail – des problèmes qui ont été considérablement exacerbés par la pandémie de COVID-19.