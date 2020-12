Plus de 20 000 manifestants se sont rassemblés à Erevan samedi et ont scandé « Nikol, traître! » et « Nikol, sors! » puis a marché jusqu’à la résidence officielle du Premier ministre.

L’Azerbaïdjan a achevé sa remise en état de ces zones mardi en prenant le contrôle de la région de Lachin, située entre le Haut-Karabakh et l’Arménie. L’Azerbaïdjan a célébré la fin des combats comme un triomphe national et le président Ilham Aliyev a institué une nouvelle fête nationale le 8 novembre, appelée Jour de la Victoire, pour commémorer l’événement.

Les dirigeants de l’opposition arménienne tiennent Pashinyan pour responsable de ne pas avoir négocié une fin plus tôt des hostilités à des conditions qui auraient pu être plus favorables à l’Arménie. Cependant, ils ont souligné que l’opposition n’avait pas poussé à l’annulation de l’accord de paix.

L’Azerbaïdjan a publié jeudi des informations sur les pertes militaires des derniers combats. Le ministère de la Défense a déclaré que 2 783 soldats avaient été tués et que plus de 100 étaient toujours portés disparus. Le gouvernement a déclaré que 94 de ses civils avaient également été tués et plus de 400 blessés.