Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent dans le monde en solidarité avec la Palestine | Conflit israélo-palestinien Actualités

Des milliers de manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés samedi dans la capitale américaine, défilant devant la Maison Blanche aux chants de « Palestine libre » alors que le nombre de morts continue de grimper dans le conflit entre Israël et le Hamas.

Dans tout le pays, les Américains ont organisé des manifestations pro-palestiniennes avec des foules rassemblées à Los Angeles, New York et Dearborn, Michigan – qui abrite l’une des plus grandes populations d’Arabes et de diaspora arabe aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, des rassemblements ont eu lieu à Manchester dans le nord de l’Angleterre, à Édimbourg et Glasgow en Écosse, ainsi qu’à Londres, alors que la police a averti que toute personne manifestant son soutien au groupe armé Hamas pourrait être arrêtée. Les manifestants qui défilaient au cœur de la capitale britannique ont été suivis par une forte présence policière de plus de 1 000 agents.

Des manifestations de soutien à la Palestine ont également eu lieu à Genève, la capitale suisse, à Turin, dans le nord-ouest de l’Italie, et à Dublin, la capitale irlandaise.

À Rabat, au Maroc, des milliers de personnes ont défilé en solidarité avec le peuple palestinien.