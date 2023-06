BELGRADE, Serbie – Des dizaines de milliers de personnes se sont de nouveau rassemblées vendredi dans le centre-ville de Belgrade, exigeant la démission du président populiste serbe et avertissant de la «radicalisation» de la manifestation pacifique si leurs demandes ne sont pas satisfaites – le tout à la suite de deux fusillades de masse qui a stupéfié la nation.

Les manifestants portaient des affiches du président Aleksandar Vucic et de son proche allié, le Premier ministre Ana Brnabic, vêtus d’uniformes de prison à rayures noires et blanches.

Ils ont scandé les slogans « Vucic Go Away » et les dirigeants de la manifestation ont déclaré que leurs demandes, qui incluent la démission des hauts responsables de la sécurité et le retrait des droits de diffusion nationaux aux chaînes de télévision pro-gouvernementales qui promeuvent la violence, doivent être satisfaites d’ici la fin de la semaine prochaine. .

Ils ont déclaré que si leurs demandes n’étaient pas satisfaites dans les délais, les manifestations pacifiques prendraient une nouvelle forme, plus radicale. Ils n’ont pas révélé ce que la « radicalisation » des manifestations pourrait inclure.

Belgrade et certaines autres villes serbes ont connu des manifestations de masse depuis deux fusillades meurtrières début mai qui ont tué 18 personnes et en ont blessé 20 autres, dont des élèves du primaire. La manifestation de vendredi était la sixième dans la capitale serbe depuis les tueries.

« Nous ne pouvons pas rendre la vie aux victimes, mais nous pouvons faire en sorte que cela ne se reproduise plus », a déclaré l’acteur Milan Maric en s’adressant à la foule. « Nous voulons une Serbie sans violence, une Serbie avec espoir. »

L’opposition a accusé Vucic d’alimenter l’intolérance et les discours de haine contre ses opposants au cours de son règne de plus en plus autocratique de 11 ans, tout en prenant illégalement le contrôle de presque toutes les institutions de l’État. Vucic a nié cela, affirmant que les groupes d’opposition voulaient qu’il soit renversé par la force ou même tué.

Le président serbe a promis plus tôt cette semaine des élections législatives anticipées, dans une tentative apparente de désamorcer le mécontentement croissant du public à l’égard de son régime. La plupart des partis d’opposition, cependant, ont rejeté la tenue d’élections alors que Vucic maintient une emprise ferme sur presque tous les leviers du pouvoir, y compris les médias grand public.

Les deux fusillades des 3 et 4 mai ont stupéfié la nation, en particulier parce que la première s’est produite dans une école primaire du centre de Belgrade, lorsqu’un garçon de 13 ans a pris l’arme de son père et a ouvert le feu sur ses camarades. Huit élèves et un gardien d’école ont été tués et sept autres personnes ont été blessées. Une autre fille est décédée plus tard à l’hôpital des suites de blessures à la tête.

Un jour plus tard, un jeune de 20 ans a utilisé une arme automatique pour cibler au hasard des personnes dans deux villages au sud de Belgrade, tuant huit personnes et en blessant 14.

Une nouvelle manifestation est prévue la semaine prochaine dans ce qui devient un défi de plus en plus sérieux pour Vucic, peut-être le plus grand auquel il ait été confronté depuis son arrivée au pouvoir.