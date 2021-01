Revue nationale

Tulsi Gabbard: Le projet de loi sur le terrorisme domestique est « un ciblage de près de la moitié du pays »

Tulsi Gabbard, l’ancien représentant démocrate d’Hawaï, a exprimé vendredi son inquiétude quant au fait qu’une mesure proposée pour lutter contre le terrorisme intérieur pourrait être utilisée pour porter atteinte aux libertés civiles. Les commentaires de Gabbard sont survenus lors d’une apparition sur Fox News Primetime lorsque l’animateur Brian Kilmeade lui a demandé si elle était «surprise qu’ils poussent de l’avant avec cette surveillance supplémentaire sur la terreur domestique potentielle. «C’est tellement dangereux comme vous en avez parlé, c’est un problème dont tous les démocrates, républicains, indépendants, libertariens devraient être extrêmement préoccupés, surtout parce que nous n’avons pas à deviner où cela va ou comment cela se termine» Dit Gabbard. Elle a poursuivi: «Quand des gens comme l’ancien directeur de la CIA John Brennan parlent ouvertement de la façon dont il a parlé ou entendu des personnes nommées et des candidats de l’administration Biden qui commencent déjà à chercher dans tout notre pays ces types de mouvements similaires aux insurrections ‘ai vu à l’étranger, que selon ses mots, il dit constituer cette alliance impie d’extrémistes religieux, de racistes, de fanatiques, il en énumère quelques autres et à la fin, même des libertaires. Elle a déclaré que son inquiétude réside dans la manière dont les fonctionnaires définiront les caractéristiques qu’ils recherchent dans les menaces potentielles. «Quelles caractéristiques recherchons-nous alors que nous construisons ce profil d’un extrémiste potentiel, de quoi parlons-nous? Extrémistes religieux, parle-t-on de chrétiens, de chrétiens évangéliques, qu’est-ce qu’un extrémiste religieux? Est-ce quelqu’un qui est pro-vie? Où prenez-vous cela? Dit Gabbard. Elle a déclaré que le projet de loi pourrait créer «une atteinte très dangereuse à nos libertés civiles, à nos libertés dans notre Constitution et à un ciblage de près de la moitié du pays». « Vous commencez à regarder évidemment, il faut être une personne blanche, évidemment probablement un homme, des libertaires, toute personne qui aime la liberté, la liberté, peut-être a un drapeau américain devant chez elle, ou des personnes qui, vous savez, ont assisté à un rassemblement Trump », Gabbard m’a dit. La loi de 2021 sur la prévention du terrorisme domestique a été introduite à la Chambre plus tôt cette semaine à la suite d’émeutes au Capitole des États-Unis au début du mois, qui ont fait cinq morts. « Contrairement au 11 septembre, la menace qui a fait monter sa vilaine tête le 6 janvier vient de groupes terroristes nationaux et d’extrémistes, souvent des individus violents à motivation raciste », a déclaré le représentant Brad Schneider (D., Illinois) dans un communiqué annonçant le bipartisme. législation. «L’Amérique doit être vigilante pour combattre ceux qui sont radicalisés vers la violence, et la loi sur la prévention du terrorisme domestique donne à notre gouvernement les outils pour identifier, surveiller et contrecarrer leurs activités illégales. Combattre la menace du terrorisme intérieur et de la suprématie blanche n’est pas une question démocrate ou républicaine, ni gauche contre droite ou urbaine contre rurale. Le terrorisme domestique est un problème américain, une menace sérieuse que nous pouvons et devons affronter ensemble », a-t-il déclaré.