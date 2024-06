Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent à Tel Aviv pour exiger un accord sur les otages et dénoncer le gouvernement

Des dizaines de milliers de manifestants antigouvernementaux ont manifesté samedi à Tel Aviv, appelant le gouvernement à faire avancer un accord pour libérer les otages détenus par les terroristes à Gaza depuis le 7 octobre, ainsi qu’au limogeage du Premier ministre Benjamin Netanyahu et à des élections anticipées.

Les participants à la manifestation de samedi ont déclaré qu’il s’agissait de la plus grande manifestation depuis le massacre du Hamas du 7 octobre, les organisateurs de la manifestation estimant que quelque 120 000 manifestants avaient assisté au rassemblement de Tel Aviv.

Des manifestations similaires ont eu lieu dans de nombreux endroits du pays.

Sur la Place de la Démocratie, après la fin du rassemblement officiel, les manifestants ont continué à crier pour la libération des otages. Certains militants ont allumé un feu de joie sur la place et des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des escarmouches entre la police et les manifestants.

Obtenez l’édition quotidienne du Times of Israel

par email et ne manquez jamais nos top stories En vous inscrivant, vous acceptez les conditions

L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.





L’adresse e-mail est invalide ou manquante

Veuillez réessayer.



Selon le quotidien Haaretz, deux manifestants ont été arrêtés et la police a utilisé un canon sonore pour disperser les manifestants.

Le site d’information Ynet a rapporté que la police avait apporté un canon à eau lors de l’événement mais qu’il n’avait pas été utilisé.

Einav Zangauker, mère de l’otage Matan Zangauker, s’adresse aux manifestants près de la porte Begin du siège du ministère de la Défense à Tel Aviv le 1er juin 2024, exigeant que le gouvernement accepte la proposition de libération des otages présentée par le président Joe Biden (Roi Boshi/Pro -Mouvement de réforme démocratique)

Ynet a également rapporté que 14 policiers, dont le commissaire principal Avi Ofer, commandant adjoint du département de police de Tel Aviv, ont été blessés lors d’affrontements avec des manifestants. Ofer a subi des blessures qui ont nécessité des soins médicaux, selon le rapport.

De grandes foules se rassemblent près de la porte Begin du siège du ministère de la Défense à Tel Aviv le 1er juin 2024, exigeant que le gouvernement accepte la proposition de libération des otages présentée par le président Joe Biden (Oded Engel / Mouvement de réforme pro-démocratie)

Des manifestations à l’intersection des rues Begin et Kaplan, surnommées Place de la Démocratie, ont eu lieu tous les samedis soir depuis le début du mouvement anti-réforme judiciaire en janvier de l’année dernière, à l’exception d’une interruption de quelques mois après l’attaque terroriste du Hamas en octobre. 7.

Des manifestants se rassemblent pour la libération des Israéliens détenus par les terroristes du Hamas à Gaza depuis le 7 octobre, devant le siège du ministère de la Défense à Tel Aviv, le 1er juin 2024. (Avshalom Sassoni/Flash90)

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait le député travailliste Gilad Kariv, un participant fréquent aux manifestations antigouvernementales, dans une vive dispute avec le surintendant principal Ofer.

« Vous causez toujours des ennuis », peut-on entendre Ofer crier alors qu’il filme le député travailliste sur son téléphone portable, qui lui crie dessus au-dessus de la foule.

Le premier intervenant à la manifestation était Shaul Meridor, l’ancien chef du département du budget du ministère des Finances, qui s’est fait connaître du public en 2020 pour avoir démissionné en protestation contre la conduite budgétaire de l’ancien ministre des Finances, Israel Katz.

« À quelques pas d’une victoire qui n’arrivera jamais, nous sommes entourés d’ennemis, le monde entier est contre nous », a déclaré Meridor, faisant référence aux affirmations répétées de Netanyahu tout au long de la guerre selon lesquelles Israël est sur le point d’atteindre ses objectifs.

« Hier soir, nous avons reçu un rappel de ce à quoi ressemble un véritable leader, qui se soucie de l’avenir d’Israël et non du sien. Merci, Président Biden », a-t-il ajouté, faisant référence au discours du président américain vendredi dans lequel il a exposé la proposition d’Israël d’un accord conduisant à un cessez-le-feu et à la libération des otages, a exhorté le gouvernement israélien à la soutenir et a appelé le Hamas à l’accepter. .

Shaul Meridor s’exprimant lors du rassemblement antigouvernemental à Tel Aviv, le 1er juin 2024. (Omer Yalin)

Gal Pichovich, activiste et résident de la région dite de l’Enveloppe de Gaza, a également fait référence au discours de Biden en déclarant : « Hier soir, dans un discours exceptionnel, le président américain s’est adressé à nous, les Israéliens. Le président américain nous a dit de nous réveiller. Le leader du monde libre a déclaré que notre gouvernement devait cesser de manquer de temps.

« Allons-nous laisser Netanyahu, [National Security Minister Itamar Ben Gvir]et [National Security Council head Tzachi Hanegbi] continuer à perdre du temps et abandonner les otages à Gaza, ou allons-nous leur faire savoir que c’est fini et qu’ils les ramènent tous chez eux maintenant ? elle a continué.

De grandes foules se rassemblent près de la porte Begin du siège du ministère de la Défense à Tel Aviv le 1er juin 2024, exigeant que le gouvernement accepte la proposition de libération des otages présentée par le président Joe Biden (Oded Engel / Mouvement de réforme pro-démocratie)

Le leader de la contestation et entrepreneur Moshe Redman a déclaré que le mouvement antigouvernemental allait intensifier ses tactiques à partir du 16 juin pour accélérer le renversement du gouvernement. « Toutes les organisations de protestation, aux côtés d’autres organisations civiles et entreprises, vont entamer une manifestation continue et quotidienne à Jérusalem, Tel Aviv, Césarée et dans d’autres lieux », a-t-il déclaré. « La protestation comprendra des manifestations quotidiennes massives, des perturbations des activités du gouvernement, des grèves et bien plus encore. »

Après la fin de la partie officielle de la manifestation, les manifestants ont rejoint les familles de certains otages lors d’une manifestation à proximité, sur la rue Begin.

« Ce n’est pas seulement une lutte pour les otages, c’est une lutte pour le pays, une lutte pour renouveler le contrat entre le gouvernement et les citoyens, une lutte pour le nord, le sud, la sécurité, l’économie, la paix qui il se pourrait que le jour où Netanyahu et les extrémistes nous quitteront », a déclaré Einav Zangauker, dont le fils Matan Zangauker, 24 ans, est retenu captif à Gaza.

La guerre à Gaza a éclaté après le massacre du Hamas du 7 octobre, qui a vu quelque 3 000 terroristes traverser la frontière israélienne par voie terrestre, aérienne et maritime, tuant quelque 1 200 personnes et prenant 252 otages, pour la plupart des civils, la plupart au milieu d’actes de brutalité et d’agressions sexuelles.

On estime que 121 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre restent à Gaza – pas tous en vie – après que 105 civils ont été libérés de captivité par le Hamas au cours d’une trêve d’une semaine fin novembre, et que quatre otages ont été libérés avant cela. Trois otages ont été sauvés vivants par les troupes, et les corps de 19 otages ont également été retrouvés, dont trois tués par erreur par l’armée.

L’armée israélienne a confirmé la mort de 37 des personnes toujours détenues par le Hamas, citant de nouveaux renseignements et découvertes obtenues par les troupes opérant à Gaza.

Une autre personne est portée disparue depuis le 7 octobre et son sort reste inconnu.

Le Hamas détient également les corps des soldats tombés au combat, Oron Shaul et Hadar Goldin, depuis 2014, ainsi que ceux de deux civils israéliens, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, qui seraient tous deux vivants après être entrés dans la bande de Gaza de leur propre gré en 2014. et 2015 respectivement.