Des dizaines de milliers de personnes se rassemblent à New York pour exiger la fin des combustibles fossiles | Actualités climatiques

Les organisateurs affirment que 75 000 personnes ont envahi les rues de New York pour exiger une action visant à mettre fin aux combustibles fossiles avant l’Assemblée générale des Nations Unies.

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées à New York, aux États-Unis, pour appeler à une action urgente contre le changement climatique à l’approche de l’ouverture de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Des manifestants représentant quelque 700 organisations et groupes militants ont pris part au rassemblement de dimanche, criant que l’avenir de l’humanité dépend de la fin des combustibles fossiles et brandissant des pancartes indiquant : « Les combustibles fossiles nous tuent » et « Je n’ai pas voté pour les incendies et les inondations ».

Beaucoup ont dirigé leur colère directement contre le président américain Joe Biden, qui cherche à être réélu l’année prochaine, l’exhortant à cesser d’approuver de nouveaux projets pétroliers et gaziers, à éliminer progressivement ceux en cours et à déclarer une urgence climatique avec des pouvoirs exécutifs plus étendus.

« Nous détenons le pouvoir du peuple, le pouvoir dont vous avez besoin pour gagner cette élection », a déclaré Emma Buretta, 17 ans, de Brooklyn, du groupe de protestation de jeunes Fridays for Future. « Si vous voulez gagner en 2024, si vous ne voulez pas que le sang de ma génération soit sur vos mains, mettez fin aux énergies fossiles. »

Le rassemblement, surnommé la Marche pour mettre fin aux combustibles fossiles, était la salve d’ouverture de la Semaine du climat à New York, où les dirigeants mondiaux du monde des affaires, de la politique et des arts se réunissent pour tenter de sauver la planète.

Les organisateurs estiment que quelque 75 000 personnes ont participé à l’événement de dimanche.

La marche mettait en vedette des hommes politiques tels que la députée américaine Alexandria Ocasio-Cortez et les acteurs Susan Sarandon, Ethan Hawke, Edward Norton, Kyra Sedgwick et Kevin Bacon.

« Nous avons des gens partout dans le monde qui descendent dans les rues et exigent la fin de ce qui nous tue », a déclaré Ocasio-Cortez devant une foule enthousiaste. « Nous devons envoyer le message que certains d’entre nous vivront sur cette planète dans 30, 40, 50 ans. Et nous n’accepterons pas un non comme réponse.

Un rapport de l’ONU sur le climat publié ce mois-ci a fixé 2025 comme date limite pour que les émissions mondiales de gaz à effet de serre atteignent leur maximum – suivi d’une forte baisse par la suite – si l’humanité veut maintenir le réchauffement climatique en conformité avec les objectifs fixés dans le Traité de Paris de 2015. L’accord de Paris a permis de stimuler l’action climatique, mais « il faut désormais faire beaucoup plus sur tous les fronts », indique le rapport, qui sous-tendra un sommet crucial sur le climat à Dubaï à la fin de l’année.

Atteindre zéro émission nette de carbone d’ici 2050 – un autre objectif de Paris – nécessitera également d’éliminer progressivement la combustion de tous les combustibles fossiles dont les émissions ne peuvent être captées ou compensées.

Analilia Mejia, directrice du groupe militant Centre pour la démocratie populaire, a déclaré que le monde devait se réveiller et « prendre des mesures immédiates ». Elle a souligné les récents événements météorologiques extrêmes – des incendies au Canada, à Hawaï et en Grèce aux inondations en Libye – comme démontrant la gravité de la « crise existentielle » posée par le changement climatique.

« Nous sommes ici pour exiger que l’administration déclare une urgence climatique », a-t-elle déclaré.

Alors que Biden a fait un effort historique en faveur de l’industrie verte, en offrant des milliards de dollars pour des projets d’énergie propre, certains jeunes activistes affirment qu’il n’a pas agi avec suffisamment de force pour sortir les États-Unis de leur dépendance aux combustibles fossiles.

Près d’un tiers des forages pétroliers et gaziers prévus dans le monde d’ici 2050 le seront par des intérêts américains, calculent les militants écologistes. Au cours des 100 dernières années, les États-Unis ont émis plus de dioxyde de carbone dans l’atmosphère que tout autre pays, bien que la Chine émette désormais plus de pollution par le carbone sur une base annuelle.

Les meilleurs scientifiques mondiaux préviennent que le monde connaîtra probablement un nouveau record de chaleur au cours des cinq prochaines années et que les températures mondiales dépasseront probablement le seuil crucial d’une augmentation moyenne de 1,5 °C.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a organisé mercredi, pendant l’Assemblée générale, un sommet sur l’ambition climatique, au cours duquel il espère accélérer les travaux en cours pour lutter contre le changement climatique par les gouvernements ainsi que par les organisations du secteur privé et les institutions financières.

« L’histoire se souviendra de leur action, ou de leur inaction », a déclaré Mejia. « Et si nous avons de la chance, les êtres humains seront là pour se souvenir de ce que [world leaders] ce que nous avons fait lors de ce sommet.