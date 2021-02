Les manifestants saluent à trois doigts et brandissent des banderoles et des affiches alors qu’ils défilent le 8 février 2021 dans le centre-ville de Yangon, au Myanmar. | Stringer / Getty Images

Les gens manifestent par défi, une semaine après un coup d’État militaire.

Des dizaines de milliers de manifestants ont envahi les rues des villes du Myanmar pendant trois jours alors que la résistance montait à la prise de contrôle de l’armée la semaine dernière.

Les manifestants demandent que les résultats des dernières élections soient honorés et que le gouvernement civil soit rétabli, après le coup d’État militaire de la semaine dernière qui a conduit à l’arrestation de centaines de dirigeants pro-démocratie, dont le chef civil du pays, Aung San Suu Kyi.

Lundi a vu les plus grandes manifestations à ce jour, avec des manifestants envahissant les rues de Yangon, la plus grande ville du pays, et bien au-delà. Les rapports indiquent qu’un grand nombre de personnes se sont jointes aux manifestations, des jeunes militants aux moines bouddhistes en passant par les enseignants, et bien d’autres. Certains militants ont appelé à une grève générale cette semaine, bien qu’il ne soit pas clair dans quelle mesure ce message a circulé, par rapport à l’effusion dans les rues.

De nombreux manifestants portaient du rouge, la couleur du parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi, qui a remporté à une écrasante majorité un mandat populaire lors des dernières élections. Les manifestants ont levé trois doigts en guise de salut – un symbole de résistance de la Jeux de la faim franchise qui a été adoptée par des manifestants pro-démocratie au Myanmar et dans d’autres pays de la région.

Les groupes ont tenu des pancartes et scandé des slogans, beaucoup appelant à la libération de Suu Kyi. Le trafic grondait alors que les voitures et les bus ralentissaient, klaxonnant à l’appui.



Ye Aung Thu / AFP via Getty Images Les manifestants brandissent le salut à trois doigts alors qu’ils participent à une manifestation contre le coup d’État militaire à Yangon le 8 février 2021.

«Nous sommes des jeunes qui luttent pour la démocratie et contre le coup d’État militaire», a déclaré un manifestant de 23 ans à Yangon au Guardian. «Ils doivent libérer Daw Aung San Suu Kyi et notre président», a poursuivi le manifestant, utilisant un titre honorifique souvent utilisé pour les femmes mariées et âgées au Myanmar. «Lorsque l’armée a coupé les réseaux sociaux et Internet, descendre dans la rue était la seule chose que nous pouvions faire.»

C’est une démonstration de défi remarquable, en particulier compte tenu de l’histoire de la répression violente de l’armée birmane contre les manifestations populaires.

Jusqu’à présent, les manifestations ont été en grande partie pacifiques. L’armée a également coupé l’accès Internet samedi, bien qu’il ait été rétabli le lendemain. La police a tiré des canons à eau sur des manifestants dans la capitale du Myanmar, Naypyidaw. À Myawaddy, près de la frontière avec la Thaïlande, des coups de feu auraient été tirés alors que des agents tentaient de disperser une foule.

Mais c’est un équilibre ténu, car des camions de contre-manifestants, que beaucoup pensent être envoyés par l’armée, ont commencé à arriver aux manifestations lundi.

Après des manifestations qui ont attiré beaucoup plus de monde même qu’hier, les choses se calment à Sule, dans le centre-ville de Yangon #Myanmar. C’est similaire à hier, mais aussi pour éviter la confrontation avec des camions de contre-manifestants éventuellement envoyés pour créer violence et désordre. Finition entraînante: pic.twitter.com/wvhKjqwUch – Richard Horsey (@rshorsey) 8 février 2021

Wai Wai Nu, fondatrice et directrice exécutive du Women’s Peace Network en Birmanie (un ancien nom du Myanmar) a déclaré lors d’un appel avec des journalistes lundi matin que les craintes grandissaient qu’il y ait un affrontement ou une attaque contre les pro-démocratie manifestants par les manifestants pro-militaires. «C’est une préoccupation majeure pour tout le monde au Myanmar», a-t-elle déclaré.



Stringer / Getty Images Un manifestant agite un drapeau rouge alors que d’autres saluent à trois doigts et brandissent des banderoles et des affiches alors qu’ils défilent le 8 février 2021 dans le centre-ville de Yangon.

Lundi, l’armée birmane a imposé un couvre-feu dans les townships de Yangon et de Mandalay, une autre grande ville. Les restrictions interdisent les rassemblements de plus de cinq personnes de 20 heures à 4 heures du matin.

« La démocratie peut être détruite s’il n’y a pas de discipline », a déclaré un communiqué du ministère de l’Information, lu sur la chaîne de télévision d’Etat MRTV, selon l’Associated Press. «Nous devrons engager des poursuites judiciaires pour empêcher les actes qui violent la stabilité de l’État, la sécurité publique et l’état de droit.»

Les manifestations sont remarquables – mais l’avenir du Myanmar est encore incertain

Les manifestations de masse surviennent une semaine après que l’armée du Myanmar a évincé le gouvernement civil, mettant même fin à la façade de la démocratie dans le pays.

L’armée a affirmé qu’elle avait été forcée de prendre cette mesure en raison d’irrégularités généralisées lors des élections législatives de novembre, au cours desquelles Suu Kyi et son parti de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) ont remporté une énorme victoire, obtenant 396 sièges au Parlement. Ni la Commission électorale de l’Union du pays ni les observateurs internationaux n’ont trouvé de preuve d’irrégularités généralisées qui auraient changé le résultat du vote.

Depuis, l’armée a arrêté Suu Kyi et des centaines de membres de son parti, ainsi que d’autres militants et personnalités publiques. Certains sont détenus sur des accusations douteuses; Suu Kyi, par exemple, a été accusée de contrebande de talkies-walkies illégaux. L’armée a déclaré qu’elle conserverait le contrôle pendant au moins un an, date à laquelle elle accueillera de nouvelles élections, supervisées par une nouvelle commission électorale «réformée».

L’armée birmane a toujours conservé un contrôle important, malgré les réformes démocratiques engagées il y a dix ans et permettant des élections et un certain degré de leadership civil. Le coup d’État a même miné cette démocratie imparfaite. Mais les manifestations sont le signe que beaucoup au Myanmar refusent de retourner aux jours les plus sombres du contrôle militaire.

Les militants demandent la libération des détenus politiques et la reconnaissance des résultats des élections de novembre. Certains font pression pour des revendications encore plus grandes, y compris la mise en place d’une véritable démocratie en abolissant la constitution de 2008 qui maintient les militaires en grande partie sous contrôle.

Wai Wai Nu, l’activiste, a déclaré que les groupes de la société civile et les militants appelaient également à une «vraie démocratie», celui qui reconnaît et inclut les nombreux groupes minoritaires ethniques et religieux du Myanmar, dont beaucoup ont été exclus même du système démocratique hybride du Myanmar.

Cela inclut des groupes comme les Rohingya, un groupe minoritaire musulman dans l’État de Rakhine. Des centaines de milliers de Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin à la suite des atrocités et des crimes de guerre commis par l’armée birmane que les Nations Unies ont qualifié d ‘«exemple classique de nettoyage ethnique».



Theint Mon Soe / SOPA Images / LightRocket via Getty Images Un manifestant portant un masque tient une pancarte indiquant #Reject Military Coup pendant la manifestation.

Les militants rohingyas ont déclaré qu’ils se tenaient aux côtés des manifestants pro-démocratie au Myanmar, alors même qu’ils reconnaissaient que leur persécution se poursuivait malgré les réformes démocratiques, et sous la direction de Suu Kyi.

«En tant que Rohingya, en tant que citoyen de la Birmanie, je suis du genre à exprimer ma solidarité et je me tiens aux côtés du peuple birman, qui se bat pour la démocratie», a déclaré Tun Khin, président de la Birmanie Rohingya Organization UK appel avec les journalistes lundi, ajoutant qu’il était heureux de voir les Rohingyas se joindre aux manifestations, dont certains l’ont fait depuis les camps de réfugiés au Bangladesh.

Les militants se tournent également vers l’extérieur pour voir comment la communauté internationale peut renforcer leur combat pour la démocratie, notamment par des sanctions ciblées contre l’armée ou un embargo sur les armes. Ils ont également appelé à une plus grande reconnaissance du génocide des Rohingyas, car de nombreux militants craignent que les milliers de Rohingyas vivant encore dans le pays ne soient davantage persécutés avec le retour complet de l’armée.

Les États-Unis et nombre de leurs alliés ont condamné le coup d’État. L’administration Biden a déclaré qu’elle allait revoir les sanctions économiques, mais elle a peu d’options pour faire vraiment pression sur l’armée birmane.

Il y a également des limites à ce que la communauté internationale peut faire, d’autant plus que la Chine pourrait être plus qu’heureuse de s’associer à l’armée du Myanmar. Tout cela rend les manifestations pro-démocratie plus risquées que jamais. Pourtant, pour l’instant, la population du Myanmar continue de descendre dans la rue.