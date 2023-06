Des dizaines de milliers de personnes ont défilé jeudi dans le défilé de la fierté de Tel-Aviv – une célébration annuelle qui transforme la promenade en bord de mer de la ville en un festival bruyant de drapeaux arc-en-ciel, de musique battante et de costumes colorés.

C’était la première fois que Tel-Aviv organisait le défilé depuis l’entrée en fonction du nouveau gouvernement d’extrême droite israélien, composé de membres ouvertement anti-LGBTQ+.

Des drag queens et des hommes torse nu ont dansé sur des chars, tandis que des foules excitées de spectateurs dansaient et prenaient des photos. De nombreux drapeaux arc-en-ciel étaient ornés de l’étoile de David juive.

Les scènes festives contrastaient avec le défilé de la fierté tendu et étroitement sécurisé qui s’est tenu la semaine dernière à Jérusalem, une ville conservatrice à seulement une heure de là.

« Je suis une minorité. Je veux sauvegarder mes droits. Je veux me battre pour les droits des autres minorités. Je veux l’égalité. C’est à peu près tout », a déclaré Ohad Huri, un Israélien qui a laissé sa longue barbe aux couleurs du drapeau arc-en-ciel.

Cette année, Israël se retrouve profondément divisé sur un projet controversé du gouvernement visant à remanier le système judiciaire du pays. Le plan a déchiré les divisions sociétales de longue date entre ceux qui veulent préserver les valeurs libérales d’Israël et ceux qui cherchent à les faire évoluer vers un conservatisme plus religieux.

PHOTOS : Des dizaines de milliers de personnes se joignent au défilé de la fierté de Tel Aviv, célébrant les gains et se méfiant du gouvernement israélien

Le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu est composé de partis ultranationalistes et ultra-religieux dont les dirigeants s’opposent ouvertement à l’homosexualité. Netanyahu lui-même s’est engagé à protéger les droits LGBTQ+, et le président du Parlement Amir Ohana, membre de son parti, est ouvertement gay.

Tel Aviv s’est imposée comme une destination gay-friendly, et des milliers de touristes ont pris l’avion pour le défilé de jeudi.

Mike Quidort, de Chicago, a déclaré qu’il était venu pour une semaine entière d’activités liées à la fierté. « Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, je pense qu’il est vraiment important que nous célébrions la fierté », a-t-il déclaré. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire et je pense qu’il est important de se rassembler en tant que communauté et de défendre nos droits. »

Israël est généralement tolérant envers la communauté LGBTQ+, une rareté dans le Moyen-Orient conservateur, où l’homosexualité est largement considérée comme taboue et interdite dans certains endroits. Les membres de la communauté LGBTQ+ servent ouvertement dans l’armée et le parlement israéliens, et de nombreux artistes et artistes populaires sont ouvertement homosexuels.

Certains critiques ont accusé le pays de « lavage rose » ou d’utiliser sa tolérance pour la culture libérale LGBTQ+ comme outil de marque pour dissimuler ses violations des droits des Palestiniens.

Pourtant, les militants disent qu’il y a un long chemin vers la pleine égalité. Les partis juifs ultra-orthodoxes, qui exercent une influence significative sur les questions de religion et d’État, s’opposent à l’homosexualité en tant que violation de la loi religieuse, comme le font d’autres groupes religieux en Israël.

La composition conservatrice du gouvernement de Netanyahu a suscité de nouvelles craintes dans la communauté LGBTQ+ selon lesquelles la refonte judiciaire pourrait menacer les droits des minorités et des groupes marginalisés.

Le gouvernement affirme que le plan judiciaire vise à freiner ce qu’il considère comme une Cour suprême trop interventionniste. Les critiques disent que cela accordera au gouvernement un pouvoir illimité et bouleversera le système de freins et contrepoids du pays.