Des dizaines de milliers de personnes sans électricité après une violente tempête à Ottawa

Des dizaines de milliers de personnes sont sans électricité à Ottawa, dans l’est de l’Ontario et dans l’ouest du Québec ce matin et la police d’Ottawa demande aux automobilistes d’éviter de se déplacer alors que le nettoyage se poursuit après la violente tempête de samedi.

Et les responsables préviennent qu’il faudra deux à trois jours avant que le courant ne soit complètement rétabli et que toutes les routes ne rouvrent à travers Ottawa.

Selon Hydro Ottawa, 176 000 clients sont privés d’électricité à Ottawa et plus de 200 poteaux électriques ont été brisés. La police d’Ottawa affirme que des agents en uniforme continuent de patrouiller dans les zones les plus touchées.

“C’est une restauration très compliquée”, a déclaré Joseph Muglia d’Hydro Ottawa à l’émission “CFRA Live with Andrew Pinsent” de Newstalk 580 CFRA dimanche matin.

Muglia dit que les équipages passeront probablement toute la journée à évaluer les dégâts, mais estime qu’il faudra plusieurs jours pour rétablir le courant.

“Il s’agit vraiment d’essayer d’équilibrer ce que nous sommes capables de réactiver par rapport à ce que nous n’avons pas encore évalué”, a déclaré Muglia à propos des efforts pour rétablir le courant.

“En raison de la façon dont cela nous a frappés, c’est une restauration très compliquée et nous allons probablement passer la majeure partie de la journée à évaluer les dégâts pour comprendre à quoi nous avons vraiment affaire.”

Le maire Jim Watson a demandé aux gens d’être patients pendant qu’Hydro Ottawa travaille à rétablir le courant.

“Ils travaillent la nuit et des équipes complètes sortent à nouveau aujourd’hui et ce soir. Ils prévoient deux à trois jours jusqu’à ce que tout le monde retrouve son électricité”, a déclaré Watson.

“C’était une énorme tempête qui a causé beaucoup de dégâts aux lignes de transmission.”

Un aperçu de la carte des pannes d’Hydro Ottawa à 11 h 30 dimanche.

Une puissante tempête a traversé la région de la capitale nationale vers 16 h avec des vents de 120 km/h, laissant une traînée de maisons endommagées, d’arbres abattus et de poteaux et de fils électriques brisés. La ville signale des biens endommagés et des arbres tombés dans toute la ville, “en particulier dans les régions de Navan, Stittsville, Merivale et Hunt Club”.

Trois décès ont été signalés dans la région d’Ottawa à la suite de la tempête. Selon la police d’Ottawa, un homme de 59 ans est décédé après avoir été frappé par la chute d’un arbre sur un terrain de golf sur Golf Club Way, dans l’ouest d’Ottawa. L’enquête sur le décès se poursuit.

Une femme de 51 ans s’est noyée après que son bateau a chaviré sur la rivière des Outaouais près de Masson-Angers, au Québec. Dans la vallée de l’Outaouais, un homme de 44 ans est décédé après avoir été heurté par la chute d’un arbre dans le canton du Grand Madawaska.

Watson dit que le personnel des parcs et de la foresterie de la ville d’Ottawa a été déployé dans toute la ville pour nettoyer les dégâts.

“Nous travaillons tous pour récupérer le pouvoir des gens.”

Hydro One signale que plus de 108 000 clients sont privés d’électricité de Belleville à l’est de l’Ontario et à la vallée de l’Outaouais.

“Les premiers dommages signalés sont importants et comprennent des centaines de poteaux brisés, plusieurs pylônes de transmission abattus, des arbres tombés et des membres brisés ainsi que de nombreuses lignes électriques abattues”, a déclaré Hydro One dans un communiqué. Le service public estime qu’il faudra « plusieurs jours » pour rétablir le courant à tous les clients de l’Ontario.

Hydro One rapporte 12 000 clients sans électricité dans la région de Clarence-Rockland et 5 300 clients dans le noir dans la région d’Orléans et Cumberland.

PANNES D’ÉLECTRICITÉ AU QUÉBEC

Hydro Québec rapporte 95 000 clients sans électricité dans l’Outaouais, à 9 h 30

Des pannes sont signalées à Gatineau, y compris des pannes importantes à Aylmer.

On ne sait pas quand le courant sera rétabli.

INTERVENTION DE LA POLICE D’OTTAWA

La police d’Ottawa demande aux automobilistes d’éviter les déplacements si possible et d’être conscients des débris et des fils sous tension sur les routes.

Plusieurs routes restent fermées en raison d’arbres abattus et de lignes électriques.

“De multiples fermetures de routes et le remplacement des infrastructures se poursuivront pendant des jours”, a déclaré la police.

La police affirme avoir “maintenu des opérations renforcées” dans les zones les plus touchées par la tempête.

“Les patrouilles en uniforme ont été augmentées dans les zones les plus touchées et se poursuivront”, a déclaré la police dans une mise à jour dimanche matin.

La police a déclaré qu’il y avait peu d’incidents à signaler; cependant, il y a eu une introduction par effraction le long du chemin Merivale.

“Les agents ont répondu à une introduction par effraction en cours dans le bloc 1600 du chemin Merivale juste avant 23 heures et ont arrêté un individu qui sortait d’un immeuble”, a indiqué la police.

LA VILLE OUVRE LES CENTRES D’ACCUEIL D’URGENCE

La ville d’Ottawa ouvre deux centres d’accueil d’urgence pour les résidents touchés par la violente tempête de samedi.

La ville indique que le complexe récréatif CARDELREC Goulbourn au 1500, chemin Shea et le centre communautaire Carleton Heights sur l’avenue Apeldoorn ouvriront à 10 h dimanche.

Les centres fourniront des toilettes, de la climatisation et des bornes de recharge aux résidents touchés par la tempête.

LIGNES LONGUES

De longues files d’attente ont été signalées dans les stations-service, les épiceries, les établissements de restauration rapide et les dépanneurs d’Ottawa dimanche, alors que les gens cherchaient à s’approvisionner.

À Kanata, de longues files d’attente se sont formées à l’Ultamar sur le chemin Hazeldean, où les automobilistes remplissaient le réservoir d’essence et les jerrycans.

Une longue file d’attente pour l’essence à l’Ultamar sur Hazeldean Road dimanche. (Annette Goerner/CTV News Ottawa)

À College Square, plusieurs restaurants avaient de longues files d’attente alors que les gens cherchaient du café et de la nourriture.

PARC DE LA GATINEAU

Les promenades du secteur sud du parc de la Gatineau sont fermées après que la tempête a endommagé des arbres.

La Commission de la capitale nationale affirme qu’il y a des arbres tombés et endommagés dans le parc de la Gatineau.

“Nous recommandons aux utilisateurs d’éviter le parc jusqu’à ce que nos équipes nettoient la zone”, a déclaré la CCN sur Twitter. “Les promenades du secteur sud du parc sont fermées, pour déblaiement, jusqu’à nouvel ordre.”

VOTE PAR AVANCE

Les bureaux de vote par anticipation sont fermés dans plusieurs circonscriptions d’Ottawa et à l’est de la capitale à la suite de la tempête. Voici un aperçu des bureaux de vote fermés dimanche.

Carleton

Centre récréatif CARDELREC sur le chemin Shea à Stittsville

Centre communautaire Greely sur Meadow Drive à Greely

Centre communautaire Rideauview sur Shoreline Drive à Gloucester

Kanata-Carleton

Complexe récréatif de Kanata sur la place Charlie Rogers à Stittsville

Complexe communautaire de West Carleton sur le chemin Carp à Kinburn

Nepean

Centre sportif Walter Baker sur Malvern Drive

Orléans

Tous les bureaux de vote sont ouverts

Ottawa-Centre

Tous les bureaux de vote sont ouverts

Ottawa-Sud

Tous les bureaux de vote ouverts

Ottawa-Vanier

Tous les bureaux de vote ouverts

Ottawa Ouest – Nepean

Ron Kolbus Lakeside Centre sur l’avenue Greenview

Glengarry-Prescott-Russell

Bureau du directeur du centre commercial Hawkesbury

Maple Hall – Cumberland Lions Club sur le chemin du Vieux-Montréal à Cumberland

ENQUÊTE SUR LA TEMPÊTE

Le Northern Tornadoes Project de l’Université Western déploiera aujourd’hui une équipe dans le sud d’Ottawa pour déterminer si une tornade a frappé la région.

“Il est prévu que davantage d’endroits susceptibles d’être endommagés par une tornade seront visités demain, et peut-être au-delà.”

Vous pouvez déposer un rapport au Western University Northern Tornadoes Project.