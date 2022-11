Des dizaines de milliers de personnes perdent leur électricité alors que la tempête frappe le sud-ouest de la Colombie-Britannique

Environnement Canada a émis un avertissement de vent vendredi soir alors qu’une tempête de vent frappe le sud-ouest de la Colombie-Britannique

Les avertissements couvrent la région métropolitaine de Vancouver, plusieurs parties de l’île de Vancouver, dont le Grand Victoria, les îles du sud du Golfe et la Sunshine Coast.

Des vents soufflant jusqu’à 90 km/h pourraient être fouettés toute la nuit, a averti le service météorologique, et jusqu’à 100 km/h dans l’ouest de l’île de Vancouver. Des orages sont également possibles.

“Des dommages aux bâtiments, tels que les bardeaux de toit et les fenêtres, peuvent survenir”, indique l’avertissement. “Les objets en vrac peuvent être projetés par le vent et causer des blessures ou des dommages. Des vents violents peuvent entraîner des pannes de courant et des branches d’arbres tombées.”

BC Hydro affirme que plus de 87 000 clients sont sans électricité à 21 h 00 PT vendredi soir. La grande majorité se trouve sur l’île de Vancouver.

Sur les réseaux sociaux, les gens ont signalé des objets jetés.

Nous sommes au milieu de la tempête de vent la plus intense que j’aie jamais connue. Coupure de courant, le trampoline de mes enfants a disparu… soufflant sur le terrain #Nanaimo #Snuneymuxw @BCRoads2 —@legally_cree

Selon Environnement Canada, les vents devraient faiblir dans la nuit.