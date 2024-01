Des dizaines de milliers de personnes manifestent en Allemagne contre la montée de l’extrême droite : NPR

basculer la légende Michael Probst/AP

BERLIN — Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté samedi contre l’extrême droite dans plusieurs villes d’Allemagne, participant à des événements avec des slogans tels que “Plus jamais ça, c’est maintenant”, “Contre la haine” et “Défendre la démocratie”. Ces grandes foules étaient la dernière d’une série de manifestations qui ont pris de l’ampleur ces derniers jours.

Les manifestations font suite à un rapport selon lequel des extrémistes de droite se seraient récemment réunis pour discuter de l’expulsion de millions d’immigrés, dont certains possédant la nationalité allemande. Certains membres du parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne, ou AfD, étaient présents à la réunion.

La police a indiqué qu’une manifestation samedi après-midi à Francfort avait rassemblé 35 000 personnes. Les manifestations à Stuttgart, Nuremberg et Hanovre, entre autres villes, ont également attiré de grandes foules.

Une manifestation similaire vendredi à Hambourg, la deuxième plus grande ville d’Allemagne, a attiré ce que la police a estimé être une foule de 50 000 personnes et a dû être interrompue plus tôt car la masse de personnes suscitait des problèmes de sécurité.

D’autres manifestations prévues dimanche dans d’autres grandes villes allemandes, notamment Berlin, Munich et Cologne, devraient également attirer des dizaines de milliers de personnes.

Bien que l’Allemagne ait connu d’autres manifestations contre l’extrême droite ces dernières années, l’ampleur et la portée des manifestations organisées ce week-end – non seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des dizaines de petites villes à travers le pays – sont remarquables.

Les foules de samedi sont le signe que les manifestations semblent galvaniser d’une nouvelle manière l’opposition populaire à l’AfD. Ce qui avait commencé comme des rassemblements relativement restreints s’est transformé en manifestations qui, dans de nombreux cas, attirent beaucoup plus de participants que ce que les organisateurs attendaient.

Le catalyseur des protestations a été un article du média Correctiv la semaine dernière sur une prétendue réunion d’extrême droite en novembre, à laquelle auraient participé des personnalités du Mouvement identitaire extrémiste et de l’AfD. Un membre éminent du Mouvement identitaire, le citoyen autrichien Martin Sellner, a présenté sa vision de la « remigration » en matière d’expulsions, selon le rapport.

L’AfD a cherché à se démarquer de la réunion extrémiste, affirmant qu’elle n’avait aucun lien organisationnel ou financier avec l’événement, qu’elle n’était pas responsable de ce qui y était discuté et que les membres qui y assistaient l’avaient fait à titre purement personnel. L’une des co-dirigeantes de l’AfD, Alice Weidel, s’est toutefois séparée d’un conseiller présent sur place, tout en dénonçant le reportage lui-même.

Les manifestations s’appuient également sur une inquiétude croissante au cours de l’année dernière face au soutien croissant de l’électorat allemand à l’AfD.



L’AfD a été fondée en 2013 en tant que parti eurosceptique et est entrée pour la première fois au Bundestag allemand en 2017. Les sondages la placent désormais en deuxième position au niveau national avec environ 23 %, bien au-dessus des 10,3 % qu’elle avait remportés lors des dernières élections fédérales de 2021.

L’été dernier, les candidats de l’AfD ont remporté les premières élections municipales et municipales du parti, le premier parti d’extrême droite à remporter un tel succès depuis l’ère nazie. Et lors des élections régionales en Bavière et en Hesse, le parti a réalisé des progrès significatifs.

Le parti est en tête dans plusieurs États d’Allemagne de l’Est, la région où son soutien est le plus fort – dont trois, le Brandebourg, la Saxe et la Thuringe, qui devraient organiser des élections cet automne.

En conséquence, l’Allemagne se demande quelle est la meilleure façon de répondre à la popularité du parti.

La colère généralisée suscitée par le rapport Correctiv a suscité de nouveaux appels pour que l’Allemagne envisage de demander une interdiction de l’AfD. Samedi, la section de Brandebourg des Verts allemands a voté lors d’un congrès du parti en faveur d’une éventuelle interdiction pour aider à empêcher la montée d’un « nouveau gouvernement fasciste en Allemagne ».

Cependant, de nombreux opposants à l’AfD se sont prononcés contre cette idée, arguant que le processus serait long, que le succès est très incertain et qu’il pourrait profiter au parti en lui permettant de se présenter comme une victime.

Des élus de tous bords politiques, dont le chancelier Olaf Scholz, ont exprimé leur soutien aux manifestations.

“De Cologne à Dresde, de Tübingen à Kiel, des centaines de milliers de personnes descendront dans les rues d’Allemagne dans les prochains jours”, a déclaré Scholz dans sa déclaration vidéo hebdomadaire, ajoutant que les efforts des manifestants sont un symbole important “pour notre démocratie et contre l’extrémisme de droite.”

Friedrich Merz, chef du parti de centre-droit démocrate-chrétien, a déclaré que les manifestations montrent que les Allemands sont “contre toute forme de haine, contre l’incitation et contre l’oubli de l’histoire”.

“La majorité silencieuse élève la voix et montre qu’elle veut vivre dans un pays cosmopolite et libre”, a-t-il déclaré à l’agence de presse allemande dpa.

L’attention portée aux manifestations et leur soutien s’étendent au-delà de la sphère politique. Des personnalités du monde du sport, du divertissement et des affaires les ont également commentées.

L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, s’est prononcé samedi lors d’une conférence de presse contre l’extrémisme de droite : “Cela ne fait aucun doute, nous nous dressons à 1000 % contre toute forme d’extrémisme”, a-t-il déclaré, selon dpa. Pour un tel message, a-t-il ajouté, il ne peut « jamais y en avoir trop… »