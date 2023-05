Des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la direction populiste de Serbie après des fusillades de masse

BELGRADE, Serbie (AP) – Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans la capitale serbe, Belgrade, et ont bloqué un pont clé vendredi lors de la deuxième grande manifestation depuis deux fusillades de masse qui ont secoué le pays des Balkans et tué 17 personnes, dont de nombreux enfants.

Les manifestants se sont rassemblés devant le bâtiment du Parlement avant de déposer devant le siège du gouvernement et sur un pont routier enjambant la rivière Sava, où les navetteurs du soir devaient faire demi-tour pour éviter de rester coincés. En tête de colonne se trouvait une banderole noire sur laquelle était écrit « La Serbie contre la violence ».

Alors que les manifestants passaient devant les bâtiments du gouvernement, beaucoup ont scandé des slogans décriant le président populiste serbe, Aleksandar Vucic, à qui ils reprochent d’avoir créé une atmosphère de désespoir et de division dans le pays qui, selon eux, a indirectement conduit aux tirs de masse.

« Nous sommes ici pour exprimer une certaine forme de rébellion contre tout ce qui nous entoure actuellement, mais principalement contre la violence qui s’est produite ces derniers jours, et qui nous entoure ces dernières années », a déclaré Nevena Matic, une résidente de Belgrade.

Les médias pro-gouvernementaux ont critiqué le blocus du pont, le quotidien Novosti rapportant que « le harcèlement a commencé, des hooligans ont bloqué le pont ».

Mais le politicien de l’opposition Srdjan Milivojevic a déclaré à la chaîne de télévision N1 que « c’est une bataille pour la survie ». Il a dit : « Si le président ne comprend pas son peuple, il est temps qu’il démissionne.

La police n’est pas intervenue. Alors que la nuit tombait et que la foule commençait à se disperser, les organisateurs ont promis d’organiser d’autres manifestations à moins que leurs demandes ne soient satisfaites.

Avant la manifestation, Vucic, qui détient presque tous les leviers du pouvoir, a déclaré que cela équivalait à de la « violence en politique » et au « harcèlement » des citoyens. Mais il a déclaré que la police ne serait pas impliquée « à moins que la vie des gens ne soit en danger ».

« Qu’est-ce qui leur donne le droit de bloquer la vie normale des autres ? » a déclaré Vucic, qui a accusé les dirigeants de l’opposition d’avoir « abusé de la tragédie » à la suite des fusillades qui ont profondément secoué la nation et déclenché des appels au changement.

« Ils harcèlent les citoyens et ne leur permettent pas de voyager », a insisté Vucic. « Mais nous n’aimons pas battre les manifestants, comme le font la France et l’Allemagne. »

Le rassemblement a eu lieu près d’une semaine après une manifestation antérieure à Belgrade qui a également attiré des milliers de personnes et des manifestations dans les petites villes du pays. Lors de cette manifestation, les manifestants ont exigé la démission des ministres du gouvernement et le retrait des licences de diffusion de deux chaînes de télévision privées proches de l’État et prônant la violence. Ils accueillent souvent des criminels de guerre condamnés et des personnalités du crime dans leurs programmes.

Les deux fusillades se sont produites à deux jours d’intervalle et ont fait 17 morts et 21 blessés. Le 3 mai, un garçon de 13 ans a utilisé l’arme de son père pour ouvrir le feu sur son école du centre de Belgrade. Le lendemain, un homme de 20 ans a tiré au hasard sur des habitants d’une zone rurale au sud de la capitale.

Les partis d’opposition ont accusé le gouvernement populiste de Vucic d’alimenter l’intolérance et les discours de haine tout en s’emparant de toutes les institutions. Vucic a nié cela. Il a convoqué son propre rassemblement le 26 mai à Belgrade qui, selon lui, serait le « plus grand de tous les temps ».

« Nous n’organisons pas de rassemblements spontanés pour jouer avec les émotions des gens », a insisté Vucic. « Le nôtre sera un rassemblement d’unité, lorsque nous annoncerons des décisions politiques importantes. »

Vucic a également déclaré aux journalistes que les citoyens avaient remis plus de 9 000 armes depuis que la police a annoncé une amnistie d’un mois pour que les personnes rendent des armes à feu et des munitions non enregistrées ou encourent d’éventuelles peines de prison après cette période.

On estime que la Serbie figure parmi les premiers pays d’Europe en ce qui concerne le nombre d’armes à feu par habitant, dont beaucoup sont restées des guerres des années 1990. D’autres mesures anti-armes à feu après la fusillade comprennent l’interdiction de nouvelles licences d’armes à feu, des contrôles plus stricts sur les propriétaires d’armes à feu et les champs de tir, et des sanctions plus sévères pour la possession illégale d’armes.

