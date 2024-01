Des dizaines de milliers de personnes manifestent à Hambourg contre l’extrême droite allemande.

BERLIN — Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées vendredi à Hambourg pour une manifestation contre l’extrême droite, et les organisateurs ont déclaré que la manifestation avait pris fin prématurément parce que la masse de personnes suscitait des problèmes de sécurité.

L’événement organisé dans la deuxième plus grande ville d’Allemagne semble être le plus important d’une série de manifestations qui se sont multipliées au cours de la semaine dernière. Ils font suite à un rapport selon lequel des extrémistes se seraient récemment réunis pour discuter de l’expulsion de millions d’immigrés, dont certains possédant la nationalité allemande.

Le média Correctiv a fait état la semaine dernière de la prétendue réunion d’extrême droite de novembre, à laquelle auraient participé des personnalités du Mouvement identitaire extrémiste et de l’Alternative d’extrême droite pour l’Allemagne, ou AfD. Un membre éminent du mouvement identitaire, le citoyen autrichien Martin Sellner, a présenté sa vision de la « remigration » des déportations.

Certaines manifestations dans des villes allemandes, dont celle de Cologne mardi, ont déjà attiré beaucoup plus de participants que prévu initialement.

A Hambourg, la police a déclaré que quelque 50 000 personnes s’étaient rassemblées sur une promenade au bord du lac vendredi après-midi, tandis que les organisateurs ont estimé ce chiffre à 80 000 et ont déclaré que de nombreuses personnes n’avaient pas pu se faufiler dans la salle, a rapporté l’agence de presse allemande dpa.

Kazim Abaci, du groupe Unternehmer ohne Grenzen (Hommes d’affaires sans frontières), l’un des organisateurs, a déclaré que « nous devons mettre fin à la manifestation plus tôt », invoquant des problèmes de sécurité et affirmant que les pompiers n’étaient pas en mesure de traverser la foule.

« Le message adressé à l’AfD et à ses réseaux de droite est le suivant : nous sommes la majorité et nous sommes forts parce que nous sommes unis et déterminés à ne pas laisser notre pays et notre démocratie être détruits une seconde fois après 1945 », l’année de La défaite de l’Allemagne nazie, a déclaré le maire de Hambourg, Peter Tschentscher, à la foule.

L’AfD a cherché à se démarquer de la réunion extrémiste, affirmant qu’elle n’avait aucun lien organisationnel ou financier avec l’événement, qu’elle n’était pas responsable de ce qui y était discuté et que les membres qui y assistaient l’avaient fait à titre purement personnel. Pourtant, l’un des co-dirigeants de l’AfD s’est séparé d’un conseiller qui était présent, tout en dénonçant également les informations elles-mêmes.

Les sondages nationaux placent actuellement l’AfD en deuxième position derrière le principal bloc d’opposition de centre-droit et devant les partis du gouvernement impopulaire.

D’autres manifestations contre l’extrême droite sont prévues dans les villes allemandes ce week-end.