MOSCOU – Alors que des groupes de jeunes vêtus de vêtements d'hiver branchés arrivaient dans le quartier de Chistye Prudy et commençaient la promenade le long du boulevard piéton vers l'avenue centrale de Tverskaya, il semblait à 14 heures que tous les piétons de la capitale russe marchaient dans le même direction – à la place Pouchkine pour rejoindre la manifestation contre l'arrestation d'Alexei Navalny. Il s'est avéré être de loin le plus grand rassemblement que Moscou ait vu depuis l'été 2019. Au moins 30 000 personnes ont rejoint la manifestation anti-Poutine dans la capitale russe, alors que des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers le pays, répondant à l'appel de Navalny. «De quoi ces voleurs ont-ils le plus peur? Des gens qui descendent dans la rue », a déclaré Navalny plus tôt cette semaine, avant son audition improvisée dans un poste de police après son retour en Russie après une tentative d'assassinat. Ses partisans dans les grandes villes russes ont répondu par des manifestations contre la corruption et les répressions politiques sur les places centrales de l'Extrême-Orient, de la Sibérie, des régions de l'Oural, de l'Extrême-Nord et des régions du centre et du sud de la Russie.

« Les gens assistent à un rassemblement de soutien au chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny à Saint-Pétersbourg le 23 janvier 2021. » Olga Maltseva / Getty

«Allez-y, le tsar! Libre! Navalny gratuit! » Les gens ont scandé sur le boulevard Tsvetnoi pendant que des bus et des camions livraient des unités anti-émeute portant des casques noirs au centre-ville de Moscou.

L’un des manifestants a crié à un groupe de policiers: «C’est notre ville! Nous avons la majorité et vous êtes la minorité! » Au moment où la procession atteignit le coin avec Petrovka, la procession comptait des milliers de participants.

« Je suis de l’autre côté, je ne peux pas accéder à la place Pouchkine, elle est absolument remplie de monde », a déclaré Olga Bychkova, rédactrice en chef adjointe d’Echo de Moscou au téléphone du Daily Beast de l’autre côté de l’avenue Tverskaya.

À 15h30, la police avait arrêté plus de 800 manifestants moscovites, dont l’épouse et la mère de Navalny et Lyubov, le bras droit de Navalny. Des ambulances ont éloigné les manifestants en sang de la place bloquée alors que la police continuait à en matraquer d’autres.

Mais alors que les policiers ont violemment matraqué les participants près du monument Alexandre Pouchkine et sur le boulevard Strastnoy, les partisans de Navalny n’ont pas quitté le centre-ville mais ont continué à marcher autour de la zone.

Éloignées de la place Pouchkine, des milliers de personnes ont bloqué les rues autour d’elle. Un groupe a jeté un casque de police au sol et a lancé des boules de neige sur un minibus de la police.

Une jeune informaticienne, Svetlana Kostyukova, a déclaré que c’était la dernière enquête de Navalny qui l’avait amenée à la rue: «Le pouvoir ne nous a laissé aucun choix – nous ne pouvons tolérer les palais de Poutine, les mensonges scandaleux, les actions illégales des autorités.