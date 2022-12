Des dizaines de milliers de personnes en Caroline du Nord sans électricité après que des sous-stations ont été touchées par des coups de feu

Deux sous-stations électriques dans un comté de Caroline du Nord ont été endommagées par des coups de feu dans ce qui fait l’objet d’une enquête comme un acte criminel, causant des dommages qui pourraient prendre des jours à réparer et laissant des dizaines de milliers de personnes sans électricité, ont annoncé dimanche les autorités.

En réponse aux pannes en cours, qui ont commencé juste après 19 heures, heure locale, samedi dans tout le comté de Moore, les autorités ont annoncé l’état d’urgence qui comprenait un couvre-feu de 21 heures dimanche à 5 heures lundi. De plus, les écoles du comté seront fermées lundi.

“Une attaque comme celle-ci contre une infrastructure critique est un crime grave et intentionnel et j’attends des autorités étatiques et fédérales qu’elles enquêtent de manière approfondie et traduisent les responsables en justice”, a écrit le gouverneur Roy Cooper sur Twitter.

Le shérif du comté de Moore, Ronnie Fields, a déclaré lors d’une conférence de presse dimanche que les autorités n’avaient pas déterminé de motivation. Il a dit que quelqu’un s’est arrêté et “a ouvert le feu sur la sous-station, la même chose avec l’autre”.

“Aucun groupe n’est intervenu pour reconnaître ou accepter que ce sont eux qui l’ont fait”, a déclaré Fields. Il a ajouté qu’ils “recherchaient toutes les avenues”.

Dimanche, les travailleurs de Duke Energy inspectent ce que la société dit être un trou de balle dans une sous-station électrique touchée à Carthage. (Jonathan Drake/Reuters)

Le shérif a noté que le FBI travaillait avec les enquêteurs de l’État pour déterminer qui était responsable. Il a également dit “qu’il était ciblé”.

“Ce n’était pas aléatoire”, a déclaré Fields.

Fields a déclaré que les forces de l’ordre assuraient la sécurité des sous-stations et des entreprises du jour au lendemain.

“Nous aurons des gens là-bas ce soir 24 heures sur 24”, a déclaré Fields.

Températures froides

Plus de 41 000 clients électriques du comté sont restés sans électricité dimanche après-midi, selon poweroutage.us.

Avec des températures froides prévues pour dimanche soir, le comté a également ouvert un abri dans un complexe sportif à Carthage, en Caroline du Nord.

Le porte-parole de Duke Energy, Jeff Brooks, a déclaré que plusieurs équipements ont été endommagés et devront être remplacés. Il a déclaré que pendant que l’entreprise tentait de rétablir le courant le plus rapidement possible, il préparait les clients au potentiel de pannes de plusieurs jours.

Nous répondons aux pannes dans le comté de Moore où le vandalisme a désactivé l’équipement de deux sous-stations, coupant le courant pour environ 45 000 clients. Les équipes travaillent 24 heures sur 24 pour effectuer des réparations et amp; rétablir le service à tous les clients touchés. En savoir plus ici : https://t.co/Nkxa2LSOtM —@DukeEnergy

“Nous envisageons une réparation assez sophistiquée avec des équipements assez volumineux et nous voulons donc que les citoyens de la ville soient prêts à ce qu’il s’agisse d’une restauration de plusieurs jours pour la plupart des clients, pouvant s’étendre jusqu’à jeudi”, a déclaré Brooks à la conférence de presse.

Le Dr Tim Locklear, surintendant de l’école du comté, a annoncé que les cours seraient annulés lundi.

“Au fur et à mesure que nous avançons, nous prendrons les choses au jour le jour pour prendre ces décisions”, a déclaré Locklear.

J’ai été en contact avec @DukeEnergy à propos du vandalisme provoquant des pannes de courant pour les clients du comté de Moore, en Caroline du Nord et l’équipe @DOE_CESER travaille avec des partenaires fédéraux. Les forces de l’ordre enquêtent sur cet incident grave et Duke travaille 24 heures sur 24 pour rétablir le service. —@SecGranholm

Le journal Pilot de Southern Pines, en Caroline du Nord, a rapporté qu’un de ses journalistes avait vu qu’une porte de l’une des sous-stations avait été endommagée et se trouvait sur une route d’accès.

“Un poteau tenant la porte avait clairement été cassé à l’endroit où il touchait le sol. L’infrastructure de la sous-station a été fortement endommagée”, a rapporté le journal.

Le comté d’environ 100 000 habitants se trouve à environ une heure de route au sud-ouest de la capitale de l’État, Raleigh, et est connu pour ses terrains de golf à Pinehurst et dans d’autres communautés.