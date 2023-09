Des dizaines de milliers de personnes à Burning Man ont été invitées à conserver l’eau et la nourriture après que de fortes pluies ont laissé les participants bloqués dans le désert du Nevada – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

(CNN) — Des dizaines de milliers de personnes participant au festival Burning Man dans le désert du Nevada doivent conserver leur nourriture, leur eau et leur carburant alors qu’elles s’abritent sur place dans le désert de Black Rock après qu’une forte tempête de pluie a frappé la région, ont déclaré les organisateurs du festival.

Les participants étaient entourés d’une boue épaisse jusqu’aux chevilles et les organisateurs ont empêché les véhicules d’entrer ou de sortir du festival après que de fortes pluies ont commencé à saturer la zone vendredi soir.

Hannah Burhorn, qui participe pour la première fois au festival, a déclaré samedi à CNN lors d’un entretien téléphonique que le sable du désert s’était transformé en argile épaisse et que les flaques d’eau et la boue étaient partout. Les gens enveloppent leurs chaussures dans des sacs poubelles et des sacs Ziploc pour éviter de rester coincés, tandis que d’autres se promènent pieds nus.

«C’est inévitable à ce stade», a-t-elle déclaré. « C’est dans la caisse du camion, à l’intérieur du camion. Des gens qui ont essayé de le traverser à vélo et se sont retrouvés coincés parce que cela arrivait jusqu’aux chevilles.

La porte d’entrée et l’aéroport de Black Rock City, une région isolée du nord-ouest du Nevada, restent fermés et aucune conduite n’est autorisée à entrer ou sortir de la ville, à l’exception des véhicules d’urgence. les organisateurs ont dit le Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Ne voyagez pas à Black Rock City ! L’accès à la ville est fermé pour le reste de l’événement et vous serez renvoyé », peut-on lire dans un communiqué.

Plus que 70 000 personnes assistent à l’événement d’une semaine chaque année, qui se déroule cette année du 28 août au 5 septembre. On ne sait pas combien d’entre eux ont été bloqués à cause des conditions météorologiques.

La ville s’attend à davantage d’averses dans la nuit de samedi, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. mise à jour des prévisions météorologiques. Le Service météorologique national a déclaré que les averses et les orages devraient revenir samedi soir et se poursuivre tout au long de dimanche, avec des températures allant de maximales dans les années 70 à une minimale de 49 degrés pendant la nuit.

Les rapports de précipitations du National Weather Service suggèrent que jusqu’à 0,8 pouces de pluie sont tombés dans la région du vendredi matin au samedi matin, soit environ deux à trois mois de précipitations pour cet endroit à cette période de l’année. Même de faibles précipitations totales peuvent entraîner des inondations dans le désert sec du Nevada.

Des veilles d’inondation étaient en vigueur dans le nord-est du Nevada, à l’est de Black Rock City. Ces veilles indiquaient que les tempêtes individuelles produisaient jusqu’à un pouce de pluie, mais des totaux plus élevés – jusqu’à 3 pouces – seraient possibles tout au long du week-end.

Le Bureau of Land Management, qui a juridiction sur le terrain sur lequel se déroule le festival, conseille aux personnes se rendant à Burning Man de « faire demi-tour et de rentrer chez elles », car les routes restent fermées dans la région, selon un communiqué obtenu par le Bureau of Land Management. Reno Gazette-Journal.

« La pluie des dernières 24 heures a créé une situation qui a nécessité l’arrêt complet de la circulation des véhicules sur la playa. Davantage de pluie est attendue au cours des prochains jours et les conditions ne devraient pas s’améliorer suffisamment pour permettre aux véhicules d’entrer dans la playa », indique le communiqué.

Le festival, qui a débuté en 1986, a lieu chaque été à Black Rock City, une métropole temporaire érigée chaque année pour le festival. La ville est dotée de services de planification, d’infrastructures d’urgence, de sécurité et sanitaires.

Il est surtout connu pour son événement final, au cours duquel un grand symbole en bois représentant un homme est enflammé. L’événement attire des dizaines de milliers de personnes chaque année et dans le passé, des célébrités allant de Sean « Diddy » Combs à Katy Perry y ont assisté.

Les dizaines de milliers de participants voyagent vers et depuis la ville le long d’une autoroute à deux voies pour se rendre au festival, selon son site internet. Le festival a été annulé en 2020 et 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.

Les participants de Burning Man consacrent leur temps à la création artistique et à la construction d’une communauté. Ils peuvent apprendre à faire tourner le feu, à faire de la pole dance, à fabriquer des bijoux d’art rétractables ou à construire une sculpture géante de deux personnes s’embrassant et à la brûler.

Certains préparatifs sur place pour le Burning Man de cette année ont été perturbés par la tempête tropicale Hilary en août, avec des vents violents, des précipitations et même des inondations signalées dans le désert, a rapporté CNN.

Les participants de Burning Man marchent péniblement dans la boue et disposent d’un service cellulaire limité

Amber Kramer, une résidente de Kings Beach, en Californie, a déclaré à CNN qu’elle séjournait dans un camping-car avec son groupe et qu’elle « se sent bien tant que nous avons de la nourriture et de l’eau ».

« Mon camp et moi sommes sur le toit [of the RV] j’essaie d’en tirer le meilleur parti », a déclaré Kramer. Elle a dit qu’elle s’inquiétait pour ceux qui séjournaient dans des tentes car la région devrait connaître davantage de pluie.

« Les dirigeants du camp ont demandé aux personnes avec des camping-cars si elles avaient de la place pour les personnes avec des tentes, car elles s’attendent à une autre tempête », a-t-elle déclaré.

Kramer a déclaré avoir vu de nombreuses personnes se promener péniblement dans le camp avec des sacs poubelles attachés à leurs pieds avec du ruban adhésif afin de manœuvrer dans la boue.

Burhorn, qui a voyagé depuis San Francisco, en Californie, a déclaré que la boue est si épaisse qu’elle « colle à vos chaussures et fait presque comme une botte autour de votre botte », ce qui rend les déplacements encore plus difficiles, a-t-elle ajouté.

Elle a ajouté qu’elle et ses amis ne s’attendaient pas à de la pluie – seulement à une chaleur extrême. Burhorn a déclaré que les personnes piégées dans le désert disposent d’un service cellulaire limité, ce qui rend presque impossible d’obtenir des informations sur les conditions météorologiques ou de recevoir des mises à jour des organisateurs du festival.

« Tout s’est fait entièrement par le bouche à oreille », a-t-elle déclaré. «Je viens de parler au téléphone avec mon petit ami qui m’a donné des nouvelles de la météo. Je me suis dit : « Peux-tu me dire ce qui se passe dans l’actualité ? Nous n’en avons aucune idée.

Burhorn a déclaré que la boue est si épaisse qu’elle « colle à vos chaussures et fait presque comme une botte autour de votre botte », ce qui rend les déplacements encore plus difficiles, a-t-elle ajouté.

Le côté positif, a déclaré Burhorn, c’est que les gens marchent d’un camp à l’autre pour surveiller les autres et s’assurer qu’ils ont suffisamment de nourriture et d’eau. « Les gens s’occupent toujours les uns des autres, c’est comme une bulle d’amour. »

Le-CNN-Wire & © 2023 Cable News Network, Inc., une société Time Warner. Tous droits réservés.

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception