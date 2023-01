Des dizaines de milliers de marcheurs anti-avortement débarquent à Washington

Un demi-siècle après Roe v. Wade, les partisans de March for Life ont célébré vendredi le démantèlement par la Cour suprême des États-Unis de ce droit constitutionnel à l’avortement et ont annoncé la lutte politique déclenchée par la décision du tribunal. Le président Joe Biden s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rétablir les droits fondamentaux à l’avortement.

La première Marche pour la vie depuis que la Cour suprême a renversé Roe v. Wade en juin est venue avec un nouvel objectif. Au lieu de concentrer leur attention sur le terrain, les marcheurs ont juré de pousser à l’action depuis le bâtiment situé juste de l’autre côté de la rue : le Capitole des États-Unis.

Le Congrès, disent les dirigeants du mouvement, doit être mis en garde contre toute tentative de restreindre les multiples lois anti-avortement imposées l’année dernière dans une douzaine d’États.

Des dizaines de milliers de personnes se sont répandues dans une section du National Mall pour des discours, le Capitole en vue, puis ont marché.

En effet, avec la victoire constitutionnelle derrière eux et les législateurs maintenant les seuls à être persuadés, les marcheurs ont emprunté un nouvel itinéraire le long de la face ouest du Capitole, vers leur destination habituelle entre ce complexe et la cour.

Vendredi, des manifestants de la Marche pour la vie se sont rassemblés devant le Washington Monument. (PA)

Lors d’une contre-manifestation devant le palais de justice, une quinzaine de militants en faveur du droit à l’avortement ont brandi leurs propres pancartes : « Bans off our Bodies », « Mind your own uterus ». Ils ont scandé : “Nos corps n’ont pas besoin des conseils des prêtres.”

Ils étaient facilement en infériorité numérique et entourés par March for Lifers, mais les interactions étaient civiles et la police n’a pas séparé les deux camps.

La foule est apparue plus petite que les années précédentes, mais portait de multiples caractéristiques des marches précédentes dans l’enthousiasme du rassemblement, le grand nombre de jeunes des écoles catholiques du pays et de nombreuses bannières représentant différentes églises et ordres religieux.