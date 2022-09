Des dizaines de milliers de manifestants contre le gouvernement tchèque

Des dizaines de milliers de manifestants d’extrême droite et d’extrême gauche ont uni leurs forces pour se rassembler samedi contre le gouvernement tchèque pro-occidental du pays dans la capitale.

La police a estimé que la foule sur la place centrale Venceslas de Prague était d’environ 70 000 personnes.

Parmi les groupes représentés à la manifestation figuraient le principal parti populiste anti-migrants Liberté et démocratie directe et le Parti communiste.

Les manifestants ont exigé la démission de l’actuel gouvernement de coalition dirigé par le Premier ministre conservateur Petr Fiala, le critiquant pour un certain nombre de questions, notamment ses politiques orientées vers l’Occident.

Ils ont condamné le gouvernement pour son soutien aux sanctions contre la Russie pour sa guerre en Ukraine et l’ont accusé de ne pas être en mesure de faire face à la flambée des prix de l’énergie. Les manifestants ont également critiqué l’OTAN, l’Union européenne et le plan du bloc des 27 pays visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atteindre la neutralité climatique. Le pays appartient aux deux organisations.

Fiala a déclaré que tout le monde a le droit de manifester, mais a déclaré que les manifestants expriment des opinions pro-russes “qui ne sont pas dans l’intérêt de la République tchèque et de nos citoyens”.

La République tchèque soutient fermement l’Ukraine dans sa lutte contre l’invasion russe et a fait don d’armes, y compris d’armes lourdes, aux forces armées ukrainiennes.

Le gouvernement prévoit de convoquer une réunion d’urgence des pays de l’UE la semaine prochaine pour rechercher une approche unie face à la crise énergétique. La République tchèque détient actuellement la présidence tournante du bloc.