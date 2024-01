Des dizaines de milliers de manifestants à travers la France appellent Macron à ne pas signer la loi sur l’immigration

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé dimanche dans les rues de plusieurs villes de France pour appeler le président Emmanuel Macron à ne pas promulguer une nouvelle législation stricte sur l’immigration qui, selon eux, porte l’empreinte de l’extrême droite et trahit les valeurs françaises.

Selon le ministère de l’Intérieur, 75 000 personnes ont participé à travers le pays, dont 16 000 à Paris. Le syndicat d’extrême gauche CGT estime à 150 000 le nombre de manifestants dans tout le pays.

Le moment des manifestations était crucial, quatre jours avant que le Conseil constitutionnel ne décide jeudi si tous les articles de la loi – adoptée en décembre – sont conformes à la Constitution française.

Le projet de loi renforce la capacité de la France à expulser les étrangers considérés comme indésirables et rend plus difficile pour les étrangers de bénéficier de l’aide sociale, entre autres mesures.

La manifestation a été appelée par 200 personnalités de divers secteurs, dont les arts et les syndicats. La loi « a été écrite sous la dictée des marchands de haine qui rêvent d’imposer à la France leur projet de ‘préférence nationale’ », ont écrit les signataires de l’appel à la marche.

La préférence nationale, selon laquelle les Français, et non les étrangers, devraient profiter des richesses du pays, est depuis longtemps le cri de ralliement du parti d’extrême droite du Rassemblement national.

Macron a soutenu la loi au cours de son parcours tortueux au Parlement, mais, de manière inhabituelle, a déclaré que certains articles semblaient inconstitutionnels. Le journal Le Monde a récemment cité un responsable anonyme du ministère de l’Intérieur affirmant qu’« une bonne douzaine » d’articles pourraient être invalidés par le Conseil constitutionnel.

Certains articles de la loi rendent plus difficile le fait de faire venir des membres de sa famille en France : par exemple, un demandeur tentant de rejoindre son conjoint devra justifier d’une connaissance de la langue française. Le tribunal devrait également examiner des normes plus strictes pour bénéficier des services sociaux et du logement ou rétablir une loi supprimée en 2012 qui rend illégal pour un étranger de séjourner en France sans papiers de séjour.

La loi sur l’immigration reflète ce qui semble être la tentative la plus récente du centriste Macron de faire pencher le gouvernement vers la droite, notamment à l’approche des élections européennes de juin, où l’extrême droite gagne en popularité, selon les sondages.

À l’horizon se profile également la possibilité d’une victoire aux élections présidentielles de 2027 de la leader du Rassemblement national, Marine Le Pen. Après deux mandats présidentiels, Macron ne sera pas en lice.

