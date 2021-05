Des dizaines de milliers de citoyens européens au Royaume-Uni pourraient perdre leur statut juridique le mois prochain en raison d’un délai «arbitraire» qui mettra les personnes vulnérables dans une «situation intolérable», ont averti les députés.

Il reste un peu plus d’un mois avant la date limite du gouvernement pour le programme de règlement de l’UE (EUSS) – qui garantit la résidence post-Brexit – se termine le 30 juin.

Plus de 50 députés de tous les partis et dans les deux chambres ont écrit une lettre commune à Boris Johnson avertissant que les citoyens de l’UE seront forcés de quitter le pays «du jour au lendemain» à moins que le «bord de la falaise» ne soit supprimé.

Les députés affirment que même si seulement 1 pour cent des 4 millions de citoyens européens estimés ne sont pas en mesure de présenter une demande à temps, des dizaines de milliers de personnes seront vulnérables à la détention et à l’éloignement.

La campagne de sensibilisation du ministère de l’Intérieur n’a pas réussi à atteindre un nombre suffisant de citoyens de l’UE au milieu d’une pandémie qui a gravement perturbé les services de soutien, prévient la lettre.

Le député de Neale Hanvey, qui a coordonné la lettre interpartis, a déclaré: «Certains des citoyens européens les plus vulnérables qui ont choisi de s’installer au Royaume-Uni sont maintenant confrontés à une situation totalement intolérable.

«Celui que le Premier ministre a personnellement promis ne se concrétiserait pas. C’est pourquoi j’ai dirigé cette lettre multipartite pour faire pression sur le premier ministre et son gouvernement pour qu’ils fassent ce qu’il faut.

«Cette question touche au cœur même de ce que nous voulons être en tant que société et de la relation que nous espérons avoir avec nos voisins européens.»

M. Hanvey a ajouté: «Les plus de cinquante parlementaires qui ont signé ma lettre appellent maintenant le Premier ministre à lever d’urgence ce délai arbitraire et inhumain et à accorder de toute urgence un statut permanent à tous les citoyens de l’UE résidant au Royaume-Uni.»

Les recherches de l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford ont indiqué que les groupes vulnérables, tels que les personnes âgées, les personnes handicapées physiques ou mentales ou les sans-abri, sont plus susceptibles de passer entre les mailles du filet.

Des données récentes de la Children’s Society ont également révélé que seulement 39 pour cent des enfants et des sortants pris en charge de l’UE identifiés ont soumis une demande au programme d’installation, et que 28 pour cent seulement ont obtenu leur statut.

Le Home Office a fourni à 72 organismes de bienfaisance de première ligne des fonds pour aider à la commercialisation et à la publicité du programme EUSS.

Marianne Lagrue, CORAM Children’s Legal Center (l’une des associations caritatives financées par le Home Office pour apporter son soutien à EUSS) a déclaré: «Il est positif que le Home Office ait financé des associations caritatives, des autorités locales et des organisations communautaires pour atteindre certains citoyens européens vulnérables et membres de la famille, et qu’il se poursuit pendant une courte période au-delà de la date limite de l’EUSS.

«Cependant, ce financement ne pourra jamais atteindre tout le monde. Si quoi que ce soit, cela nous a démontré, en tant qu’organisations financées par des subventions, le niveau élevé de besoin qui existe encore à moins de 50 jours.

«Le travail de soutien entrepris par les organisations financées par des subventions ne doit pas être utilisé comme une justification pour ne pas prendre de mesures pour modifier l’EUSS afin de protéger les droits des citoyens de l’UE et de leurs familles.»

L’indépendant a contacté le gouvernement pour un commentaire.