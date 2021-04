Des dizaines de milliers d’amendes Covid allant jusqu’à 10000 £ émises en Angleterre devraient être examinées, des députés et des pairs exigés hier soir.

L’appel intervient après qu’un quart se soit avéré avoir été mal avancé et a été regroupé dans une revue récente.

Les flics ont infligé des milliers d'amendes pendant la pandémie

Le Comité mixte sur les droits de l’homme a déclaré que les lois Covid, qui ont été modifiées des dizaines de fois au cours de l’année dernière, étaient injustes et frappaient le plus durement les plus jeunes et les plus pauvres.

Plus de 85000 personnes ont été distribuées par des flics rien qu’en Angleterre pendant la pandémie alors que les ministres tentaient de persuader les gens de respecter les lois de verrouillage ou de risquer de se voir infliger une amende.

Le puissant groupe de politiciens a déclaré que les amendes étaient « confuses, discriminatoires et injustes » et « criminalisent les pauvres plutôt que les aisés ».

Ils ont exigé qu’aucun Covid-19 n’entraîne non plus un casier judiciaire, et ont déclaré que le gouvernement doit faire une distinction plus claire entre les conseils, les orientations et la loi.

La présidente du comité, Harriet Harman, a déclaré: «Une action rapide pour rendre les restrictions efficaces est essentielle face à ce terrible virus.

«Mais le gouvernement doit s’assurer que les règles sont claires, que leur application est juste et que les erreurs du système peuvent être rectifiées.

« Rien de tout cela n’est le cas en ce qui concerne les avis de pénalité fixe Covid-19. »

Un « manque de clarté juridique » signifie que des milliers de personnes auraient pu se voir infliger des amendes à tort, a-t-elle déclaré.

Les personnes issues de minorités ethniques, les hommes et les plus démunis sur le plan social sont les plus à risque de se voir infliger une amende injustifiée.

Elle a ajouté: « L’ensemble du processus frappe de manière disproportionnée les moins aisés et criminalise les pauvres par rapport aux mieux nantis. »

Les peines fixes allaient de 200 £ à 10 000 £ pour les pires délits ou récidivistes.

Les règles de Covid ont changé au moins 65 fois depuis leur introduction après le début de la pandémie en mars 2020.

Un examen par le Crown Prosecution Service des poursuites engagées en vertu des règles de Covid parvenu au tribunal en février a révélé que 27% des poursuites avaient été incorrectement modifiées.

Le rapport a déclaré: «Il est étonnant que la loi sur le coronavirus soit toujours mal comprise et mal appliquée par la police à un point tel que chaque accusation criminelle portée en vertu de la loi a été portée de manière incorrecte.

« Bien que la réglementation sur les coronavirus ait fréquemment changé, la loi ne l’a pas fait, et il n’y a aucune raison pour que de telles erreurs se poursuivent. »

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nos policiers ont travaillé sans relâche pour assurer notre sécurité pendant la pandémie. Ils ont joué un rôle crucial pour protéger le public et sauver des vies, en s’engageant toujours avec la grande majorité des gens et en les encourageant à essayer de faire la bonne chose avant si nécessaire, en appliquant les règles.

«Alors que la majorité du public continue de jouer son rôle, il est juste que ceux qui enfreignent le plus de manière flagrante les règles encourent des conséquences, qui pourraient inclure un casier judiciaire.

«Tout au long de la pandémie, nous avons maintenu un dialogue constant avec les forces de police de tout le pays pour les aider à mettre en œuvre les règlements.