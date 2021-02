Les agriculteurs se tiennent sur un tracteur garé sur une route menant à Delhi le 6 février 2020. | Mayank Makhija / NurPhoto / Getty Images

Les agriculteurs soutiennent que les nouvelles lois aideront les grandes entreprises et leur enlèveront leurs moyens de subsistance.

Des dizaines de milliers d’agriculteurs ont bloqué samedi des routes principales à travers l’Inde dans le prolongement d’un mouvement de protestation de plusieurs mois contre les nouvelles politiques agricoles qui, selon eux, renforceront le pouvoir des entreprises et les dévasteront financièrement.

Les manifestations continues indiquent que l’énergie de protestation reste forte, alors que le gouvernement et les agriculteurs restent enfermés dans une impasse après que plusieurs séries de pourparlers entre eux n’ont pas abouti à des percées majeures.

Les manifestants ont utilisé des tracteurs, des camions, des tentes et des rochers pour bloquer les routes pendant un «chakka jam» de trois heures, ou barrage routier, à travers le pays, selon Reuters.

Des blocus ont été mis en place samedi sur plus de 10 000 sites à travers l’Inde, selon Avik Saha, secrétaire du All India Kisan Sangharsh Coordination Committee, une fédération de groupes d’agriculteurs.

«Nous continuerons à nous battre jusqu’à notre dernier souffle», a déclaré Jhajjan Singh, un agriculteur de 80 ans sur un site de protestation à Ghazipur, au Guardian. Il a déclaré que le Premier ministre indien, Narendra Modi, «devrait savoir que soit il restera, soit nous le ferons.

Des dizaines de milliers de policiers ont été déployés à travers le pays pour faire face aux manifestations. Alors que les manifestations d’agriculteurs ont été en grande partie pacifiques, le 26 janvier, un groupe de manifestants s’est détaché d’un parcours de démonstration et s’est battu avec des policiers à Delhi, un incident qui a fait des centaines de blessés et la mort d’un manifestant.

Les dirigeants paysans ont condamné la violence, mais la sécurité s’est intensifiée depuis lors. Selon le Guardian, la police a ajouté des pointes de fer et des barricades en acier autour des sites de protestation pour empêcher les agriculteurs d’entrer dans la capitale.

Pourquoi les manifestants se mobilisent

Les manifestants se sont mobilisés contre trois lois de réforme de l’agriculture adoptées par le parti Bharatiya Janata de Modi (BJP) en septembre; ensemble, les lois visent à déréglementer l’industrie agricole indienne.

Comme l’a expliqué Jariel Arvin de Vox en décembre, alors que le gouvernement affirme que cela est nécessaire pour moderniser l’économie, les manifestants affirment que cela ne fera qu’intensifier leur précarité économique:

Dans le cadre des nouvelles politiques, les agriculteurs vont désormais vendre des biens et passer des contrats avec des acheteurs indépendants en dehors des marchés sanctionnés par le gouvernement, qui ont longtemps servi de lieu principal aux agriculteurs pour faire des affaires. Modi et les membres de son parti estiment que ces réformes aideront l’Inde à moderniser et à améliorer son industrie agricole, ce qui signifiera plus de liberté et de prospérité pour les agriculteurs. Mais les agriculteurs protestataires ne sont pas convaincus. Bien que le gouvernement ait déclaré qu’il ne baisserait pas les prix de soutien minimaux pour les cultures essentielles comme les céréales, que le gouvernement indien a fixés et garantis pendant des décennies, les agriculteurs craignent qu’ils disparaissent. Sans eux, les agriculteurs croient qu’ils seront à la merci de grandes entreprises qui paieront des prix extrêmement bas pour les cultures essentielles, les plongeant dans l’endettement et la ruine financière. «Les agriculteurs sont tellement passionnés parce qu’ils savent que ces trois lois sont comme des mandats de mort pour eux», m’a dit Abhimanyu Kohar, coordinateur de la National Farmer’s Alliance, une fédération de plus de 180 organisations agricoles non politiques à travers l’Inde, dans une interview. «Nos agriculteurs font ce mouvement pour notre avenir, pour notre survie même.»

Les manifestations ont attiré une attention internationale soutenue, en partie à cause de leur ampleur. Comme le note Reuters, bien que l’agriculture ne représente qu’environ 15 parents du PIB de l’Inde, environ 50% des travailleurs du pays sont des agriculteurs – et des centaines de millions d’agriculteurs ont pris part à des manifestations de rue et à des grèves depuis l’automne dernier.

Les agriculteurs ont eu une voix puissante dans la politique indienne – et ne veulent pas la perdre

Les experts disent que la tentative du gouvernement de changer la politique agricole a touché un troisième rail dans la politique indienne, révélant les tensions créées par la modernisation tout en menaçant de démêler les normes du marché pour les agriculteurs qui sont en place depuis des décennies.

Depuis les années 1970, un système élaboré de subventions agricoles et de garanties de prix, organisé à travers un système de marchés connu sous le nom de mandis, a été une caractéristique centrale de la politique agricole en Inde et, comme Arvin l’a noté, a essentiellement contribué à fournir aux agriculteurs une sorte de filet de sécurité.

Aditya Dasgupta, professeur adjoint de science politique à l’Université de Californie, Merced spécialisée dans la politique de l’Inde, dit que ces politiques sont le produit d’une mobilisation à grande échelle par les agriculteurs, les syndicats agraires, les mouvements et les partis qui sont devenus politiquement puissants pendant la Révolution verte, l’énorme bond en avant de la productivité agricole du pays, qui a eu lieu dans les années 70 et 80.

«Les protestations des agriculteurs d’aujourd’hui renvoient à cette tradition de protestation et d’affichage du pouvoir agraire, mais le contexte est très différent», m’a dit Dasgupta. «L’Inde s’urbanise, l’agriculture représente une part décroissante du PIB et la principale source de soutien politico-économique pour le parti au pouvoir BJP vient des grandes entreprises urbaines.

« Donc, dans un sens, ce n’est pas seulement un conflit sur des politiques spécifiques, mais aussi un point d’éclair plus large sur la base sectorielle du pouvoir politique, et si les agriculteurs restent ou non un groupe d’intérêt politiquement puissant alors que l’Inde s’urbanise », at-il dit.

Bien que l’on ne sache pas quel type de compromis ou de concession pourrait atténuer les tensions concernant les réformes actuelles, des experts comme Dasgupta soulignent que la dynamique sous-jacente qui les a suscités – des questions sur qui devrait détenir le pouvoir dans l’économie en évolution de l’Inde – est susceptible de rester dans le long terme.