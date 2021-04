TOP laiton a placé des dizaines de militaires sous étroite surveillance l’année dernière – pour lutter contre les fausses demandes d’indemnisation.

Ils ont donné le feu vert à 37 opérations d’infiltration pour vérifier les demandeurs.

Cela s’est produit dans un an où 147 millions de livres sterling ont été versés en compensation, en frais et en frais juridiques. Les chiffres officiels du ministère de la Défense montrent que plus de 5000 réclamations ont été déposées contre les services en 2019/20, soit une augmentation de plus de 8% par rapport à l’année précédente.

Quelque 1 237 cas ont été réglés pour des réclamations de personnel de service l’année dernière – 83,1 millions de livres sterling ont été payés.

La réclamation la plus importante était de 12 millions de livres sterling de dommages-intérêts et de frais dans une affaire de négligence clinique.

Il y a eu 107 enquêtes ciblées sur le personnel actuel et ancien au cours des cinq dernières années pour s’assurer que les réclamations sont payées au «bon niveau».

Les ministres affirment que les équipes d’enquête ne sont envoyées que dans des circonstances exceptionnelles. Ils peuvent être utilisés pour déterminer l’étendue des blessures.

La ministre des Forces armées, la baronne Goldie, a déclaré qu’elles étaient impliquées «lorsqu’il existe un soupçon raisonnable quant à la véracité d’une réclamation ou lorsque des preuves médicales suggèrent que l’invalidité du demandeur est totalement incompatible avec le type de blessure».

Le ministère de la Défense a reçu 10 000 demandes de la part des soldats et plus de 80 000 demandes d’indemnisation civile depuis la guerre en Irak de 2003.

Il a déclaré que depuis 2000, seulement 491 demandes ont fait l’objet d’une surveillance.

Il a ajouté: «Chaque demande d’entreprendre une surveillance est examinée attentivement pour des raisons juridiques afin de garantir que les paiements sont versés à des destinataires légitimes.»