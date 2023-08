Des dizaines de migrants morts dans le dernier naufrage alors que la crise en Europe s’aggrave

Près de quatre douzaines de migrants sont morts dans un naufrage au large de l’île italienne de Lampedusa la semaine dernière, ont rapporté mercredi des médias locaux.

Seules quatre personnes ont survécu sur les 45 passagers à bord du navire qui a quitté la Tunisie jeudi dernier et a coulé quelques heures plus tard. Les survivants flottaient sur des chambres à air jusqu’à ce qu’un navire marchand les trouve et les emmène sur l’île cette semaine.

Les survivants ont peut-être flotté dans l’eau pendant une journée avant que le bateau, le Rimona, ne les trouve et ne les transfère sur un navire de la Garde côtière. Les autorités ont indiqué qu’elles n’avaient vu ni sauvé aucun autre passager du navire coulé.

Les survivants ont déclaré qu’ils venaient de Côte d’Ivoire et de Guinée et n’avaient aucun lien avec les autres passagers, a rapporté le média italien Ansa.

Le bateau avait transporté au moins trois enfants, mais seul un garçon de 13 ans a survécu de ce nombre. Les autres survivants sont une femme et deux hommes.

La Croix-Rouge italienne a publié une déclaration confirmant que les agents de santé d’un centre de migrants sur l’île avaient confirmé que les quatre survivants étaient en bonne santé.

Plusieurs bateaux ont coulé et des dizaines de migrants africains ont été tués par un temps orageux au cours du week-end, avec au moins 30 personnes portées disparues dans deux naufrages au cours de cette période, avec seulement deux décès confirmés à la suite des incidents.

Les garde-côtes italiens ont réussi à sauver 57 personnes de ces deux bateaux. Des responsables ont rapporté lundi que 16 migrants au total étaient morts dans des naufrages au large des côtes de la Tunisie et du Sahara occidental, a rapporté le South China Morning Post.

La crise migratoire en Italie continue de monter en flèche, avec 92 000 migrants arrivés depuis le début de l’année, dont 43 000 ont voyagé par voie maritime.

L’Organisation internationale des migrations a signalé qu’au moins 2 000 personnes sont mortes ou ont disparu en Méditerranée depuis le début de l’année, dont la grande majorité – environ 1 800 personnes – ont emprunté la « route de la Méditerranée centrale ».

Le Missing Migrants Project de l’OIM a rapporté qu’environ 27 800 migrants ont disparu alors qu’ils tentaient de traverser la route depuis 2014.

La Croix-Rouge italienne a repris le centre pour migrants de Lampedusa, qui souffrait d’un manque de médecins et de mauvaises conditions avant la remise le 1er juin.

L’organisation a vidé les ordures du centre et installé de nouvelles salles de bains dans le but de débarrasser le centre d’une odeur nauséabonde. Une nouvelle équipe médicale travaille maintenant au centre, et ils ont mis à jour les lits et amélioré la capacité d’urgence de l’établissement, a rapporté RFI.